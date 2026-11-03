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Ευρώπη: 10 προορισμοί που αξίζει να ανακαλύψετε

Η Ευρώπη διαθέτει μια τεράστια ποικιλία προορισμών για να επισκεφθεί κανείς τον χειμώνα, είτε αναζητά χιονισμένες αποδράσεις, είτε παραθαλάσσιες διακοπές, είτε ιστορικές περιηγήσεις

Τουρισμός 03.11.2026, 06:25
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Ευρώπη: 10 προορισμοί που αξίζει να ανακαλύψετε
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Με ιστορικές πόλεις, πλούσιο πολιτισμό και εντυπωσιακή φύση, η Ευρώπη προσφέρει αμέτρητες επιλογές για σύντομες εξορμήσεις αλλά και μεγαλύτερα ταξίδια κατά τη χειμερινή περίοδο.

Οι χριστουγεννιάτικες αγορές γεμίζουν τις ιστορικές πλατείες με φως και ζωντάνια, ενώ το χιόνι μεταμορφώνει τα ορεινά χωριά και τα δασικά μονοπάτια. Ακόμη και μετά την εορταστική περίοδο, υπάρχουν ιαματικά λουτρά για χαλάρωση, μουσεία για εξερεύνηση και χιονοδρομικά κέντρα για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Από τις ηλιόλουστες παραθαλάσσιες πόλεις της Ισπανίας μέχρι την αναζήτηση του Βόρειου Σέλαος στη σουηδική Λαπωνία, παρουσιάζουμε 10 από τους καλύτερους χειμερινούς προορισμούς της Ευρώπης.

Για σκι και μαγευτική θέα στις Άλπεις: Ζερμάτ, Ελβετία

Φέτος, το Ζερμάτ κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατάταξη του Trip.com με τα 50 κορυφαία χιονοδρομικά κέντρα της Ευρώπης, σύμφωνα με το Euronews.

Βρίσκεται στο γερμανόφωνο τμήμα του καντονιού του Βαλέ, στην Ελβετία, και θεωρείται ένας πραγματικός παράδεισος για τους λάτρεις του σκι. Διαθέτει έως και 360 χιλιόμετρα πιστών, μέσα από τη συνδεδεμένη χιονοδρομική περιοχή Ελβετίας και Ιταλίας.

Με φόντο τις επιβλητικές κορυφές των Άλπεων, τα τελεφερίκ φτάνουν μέχρι την κορυφή Klein Matterhorn, σε υψόμετρο 3.883 μέτρων, ενώ υπάρχει δυνατότητα για σκι καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Για τους λάτρεις των σιδηροδρομικών ταξιδιών, η άφιξη στο Ζερμάτ μπορεί να συνδυαστεί με μια εμβληματική διαδρομή από το Σεν Μόριτζ. Το Glacier Express, γνωστό ως «το πιο αργό εξπρές τρένο στον κόσμο», προσφέρει ένα μοναδικό ταξίδι διάρκειας περίπου οκτώ ωρών, καλύπτοντας 291 χιλιόμετρα μέσα από τις Ελβετικές Άλπεις, με εκπληκτική θέα σε κοιλάδες, βουνά και γραφικά χωριά.

Για χειμερινές πεζοπορίες και χιονισμένα τοπία: Ζέεφελντ, Αυστρία

Η περιοχή Ζέεφελντ στο Τιρόλο της Αυστρίας βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ίνσμπρουκ.

Είναι ιδανικός προορισμός για όσους αγαπούν τις υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς διαθέτει 142 χιλιόμετρα οργανωμένων χειμερινών πεζοπορικών διαδρομών. Τα μονοπάτια περνούν μέσα από δάση, κοιλάδες και ορεινά οροπέδια, ενώ κατά μήκος τους υπάρχουν ορεινά καταφύγια όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ζεστά ροφήματα.

Για μια ξεχωριστή βραδινή βόλτα, αξίζει να ακολουθήσετε το μονοπάτι «100.000 Φώτα», μήκους 1,8 χιλιομέτρων, το οποίο περνά δίπλα από φωτεινές εγκαταστάσεις και το εντυπωσιακά φωτισμένο παρεκκλήσι Seekirchl.

Όσοι αναζητούν μια μεγαλύτερη περιπέτεια μπορούν να επιλέξουν την πενθήμερη χειμερινή πεζοπορική διαδρομή του οροπεδίου Seefeld, συνολικού μήκους περίπου 65 χιλιομέτρων. Η διαδρομή συνδέει πέντε χωριά της περιοχής, περνώντας από λίμνες, δάση και εντυπωσιακά ορεινά τοπία. Παράλληλα, οι πεζοπόροι μπορούν να επιστρέφουν κάθε βράδυ στο ίδιο κατάλυμα, χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να φτάνουν καθημερινά στο σημείο εκκίνησης.

Για χριστουγεννιάτικη μαγεία: Στρασβούργο, Γαλλία

Με το ιστορικό του κέντρο να αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το Στρασβούργο είναι γοητευτικό κάθε εποχή του χρόνου. Τον χειμώνα, όμως, μεταμορφώνεται στην πραγματική «Πρωτεύουσα των Χριστουγέννων».

Η χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης διοργανώνεται από το 1570 και εκατοντάδες στολισμένοι πάγκοι απλώνονται στους δρόμους και τις πλατείες της Grande Île, του ιστορικού νησιωτικού κέντρου της πόλης.

Τα φωτάκια αντανακλώνται στα νερά του ποταμού Ιλλ και στα στενά κανάλια που διασχίζουν τις γραφικές γειτονιές με τα παραδοσιακά ξύλινα σπίτια ηλικίας έως και 400 ετών.

Στην πλατεία Place Kléber δεσπόζει το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης, ενώ αξίζει να δοκιμάσετε τοπικές λιχουδιές, όπως τα bredeles, παραδοσιακά αλσατικά χριστουγεννιάτικα μπισκότα, και το vin chaud, το ζεστό αρωματικό κρασί με φρούτα και μπαχαρικά.

Για χειμερινό ήλιο: Ανδαλουσία, Ισπανία

Η ακτογραμμή της Μεσογείου και οι περίπου 300 ημέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο καθιστούν την Ανδαλουσία ιδανική επιλογή για χειμερινές διακοπές με ήλιο.

Κατά τους πιο δροσερούς μήνες, σημαντικά αξιοθέατα, όπως η Αλάμπρα της Γρανάδας, το εμβληματικό οχυρωμένο μαυριτανικό ανάκτορο του 13ου αιώνα, είναι πολύ λιγότερο πολυσύχναστα.

Ο χειμώνας είναι επίσης εξαιρετική εποχή για περιηγήσεις σε πόλεις όπως η Σεβίλλη, όπου οι θερμοκρασίες στα μέσα του καλοκαιριού μπορούν να αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Εξερευνήστε αξιοθέατα όπως το Palacio de las Dueñas, με τις εντυπωσιακές στοές και τις καμάρες του, ή απολαύστε ένα ποτήρι σανγκρία σε κάποιο υπαίθριο καφέ κάτω από τον χειμερινό ήλιο.

Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, οι πόλεις και τα χωριά της περιοχής στολίζονται με εντυπωσιακά φωτάκια. Και παρότι στις ακτές της Costa del Sol δύσκολα θα συναντήσετε χιόνι, το Εθνικό Πάρκο της Σιέρα Νεβάδα, περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά της Γρανάδας, προσφέρει χιονισμένες κορυφές και δυνατότητες για χειμερινά σπορ.

Για το Βόρειο Σέλας: Άμπισκο, Σουηδία

Στην καρδιά της σουηδικής Λαπωνίας, το Άμπισκο αποτελεί έναν από τους καλύτερους προορισμούς στον κόσμο για να θαυμάσει κανείς το Βόρειο Σέλας.

Η τοποθεσία του, κοντά σε λίμνη και βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, βρίσκεται μέσα στη λεγόμενη «ζώνη του σέλαος», γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να παρατηρήσει κανείς αυτό το εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο.

Για να δείτε τον ουρανό να φωτίζεται με αποχρώσεις του πράσινου, του μπλε, του ροζ και του μοβ, μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια οργανωμένη εκδρομή στο Εθνικό Πάρκο Άμπισκο, μακριά από τη φωτορύπανση, ή να ανεβείτε με αναβατήρα στο ορεινό παρατηρητήριο Aurora Sky Station.

Η περιοχή προσφέρει και πολλές ακόμη δραστηριότητες, όπως βόλτες με έλκηθρα που σέρνουν χάσκι μέσα στα χιονισμένα δάση, διαδρομές με snowmobile πάνω σε παγωμένες λίμνες, αλλά και γνωριμία με την παραδοσιακή κουλτούρα των Σάμι και την εκτροφή ταράνδων.

Για καταρράκτες και καταπράσινα δάση: Μαδέρα, Πορτογαλία

Με ήπιο χειμερινό κλίμα και καταπράσινα τοπία, η Μαδέρα προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία χειμερινών διακοπών.

Το πορτογαλικό νησί του Ατλαντικού φιλοξενεί το δάσος Laurissilva, το οποίο έχει ανακηρυχθεί μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αρχαία δέντρα καλύπτουν τις απότομες πλαγιές και τις κοιλάδες, δημιουργώντας ένα μοναδικό φυσικό τοπίο.

Ακολουθήστε τα μονοπάτια δίπλα στις levadas, τα παραδοσιακά υδάτινα κανάλια του νησιού, για να ανακαλύψετε καταρράκτες και απομονωμένες γωνιές της ενδοχώρας.

Η δημοφιλής διαδρομή Levada das 25 Fontes οδηγεί σε μια λιμνούλα που τροφοδοτείται από καταρράκτες και φυσικές πηγές, ενώ η Levada do Rei περνά μέσα από πυκνή βλάστηση και καταλήγει στο Ribeiro Bonito, ένα ήσυχο φυσικό καταφύγιο μέσα στο δάσος.

Πριν ξεκινήσετε την πεζοπορία, φροντίστε να έχετε μαζί σας αδιάβροχα και κατάλληλα παπούτσια. Είναι επίσης σημαντικό να ελέγξετε την κατάσταση των μονοπατιών και να κάνετε εγκαίρως κράτηση, καθώς για τις επίσημα χαρακτηρισμένες πεζοπορικές διαδρομές της Μαδέρας απαιτείται προκράτηση και συνήθως καταβάλλεται εισιτήριο εισόδου.

Για σοκολάτα και ρομαντικά κανάλια: Μπριζ, Βέλγιο

Η μικρή μεσαιωνική εμπορική πόλη της Μπριζ διασχίζεται από στενά κανάλια, πάνω από τα οποία εκτείνονται τοξωτές γέφυρες, ενώ στις όχθες τους δεσπόζουν ψηλά, στενά ιστορικά κτίρια.

Η πόλη είναι πανέμορφη όλο τον χρόνο, αλλά τον χειμώνα αποκτά ακόμη πιο ρομαντική ατμόσφαιρα, χάρη στις χριστουγεννιάτικες αγορές και στα ζεστά ροφήματα που μπορεί κανείς να απολαύσει στα γραφικά καφέ της.

Η βελγική σοκολάτα φημίζεται σε όλο τον κόσμο και η Μπριζ είναι ένα από τα καλύτερα μέρη για να τη δοκιμάσετε. Ανάμεσα στα καταστήματα που αξίζει να επισκεφθείτε είναι τα The Old Chocolate House, Olivier’s Chocolate Shop και Chocolates & Happiness, όπου μπορείτε να ανακαλύψετε χειροποίητες σοκολατένιες δημιουργίες.

Για μια δόση ιστορίας, μην παραλείψετε τη Βασιλική του Ιερού Αίματος (Basilica of the Holy Blood), η οποία φιλοξενεί ένα κειμήλιο που, σύμφωνα με την παράδοση, περιέχει το αίμα του Χριστού.

Για αρχαία μνημεία και λιγότερους τουρίστες: Αθήνα, Ελλάδα

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μιας χειμερινής επίσκεψης στην Αθήνα είναι ότι η πόλη έχει αισθητά λιγότερους επισκέπτες σε σύγκριση με τους πολυσύχναστους καλοκαιρινούς μήνες.

Μπορείτε να περιηγηθείτε με μεγαλύτερη άνεση σε παγκοσμίου φήμης αξιοθέατα, όπως η Ακρόπολη, όπου δεσπόζουν σπουδαία μνημεία της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, με κορυφαίο τον Παρθενώνα.

Οι χειμερινές ημέρες στην ελληνική πρωτεύουσα μπορεί να είναι ήπιες, αν και δεν λείπουν οι βροχές και τα διαστήματα με χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Με μια ομπρέλα στο χέρι, μπορείτε να περιπλανηθείτε στους δρόμους του κέντρου και να ανακαλύψετε τη ζωντανή street art της πόλης. Τις πιο βροχερές ημέρες, τα μουσεία αποτελούν ιδανική επιλογή.

Ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές βρίσκονται το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Ακρόπολης.

Για ιαματικά λουτρά και χαλάρωση: Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Με τα φωτάκια των γιορτών και ένα ελαφρύ στρώμα χιονιού να συμπληρώνει την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική της, η Βουδαπέστη γίνεται ακόμη πιο μαγευτική τον χειμώνα.

Η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας φημίζεται επίσης για τις χριστουγεννιάτικες αγορές της, που γεμίζουν την πόλη κατά την εορταστική περίοδο.

Στην πλατεία Vörösmarty μπορείτε να δοκιμάσετε παραδοσιακές ουγγρικές γεύσεις, όπως το lángos, ένα τηγανητό ψωμάκι, και το kürtőskalács, ένα γλυκό κυλινδρικό ζυμάρι καλυμμένο με ζάχαρη.

Οι ιαματικές πηγές της πόλης αποκτούν ιδιαίτερη αξία τις κρύες ημέρες. Μια επίσκεψη στα λουτρά Széchenyi είναι απαραίτητη εμπειρία. Στο εντυπωσιακό νεομπαρόκ συγκρότημα θα βρείτε θερμές πισίνες, σάουνες και χώρους χαλάρωσης.

Αφού απολαύσετε τη χαλάρωσή σας, φορέστε τα παγοπέδιλά σας και κάντε μερικούς γύρους στο υπαίθριο παγοδρόμιο Városligeti Műjégpálya, ένα από τα παλαιότερα της Ευρώπης.

Για τους λάτρεις της μουσικής: Βιέννη, Αυστρία

Καμία άλλη πόλη δεν είναι τόσο συνδεδεμένη με την κλασική μουσική όσο η Βιέννη. Η μουσική ιστορία είναι διάχυτη στους μπαρόκ δρόμους και τα επιβλητικά κτίρια της αυστριακής πρωτεύουσας.

Για να γνωρίσετε τη μουσική κληρονομιά της πόλης, μπορείτε να επισκεφθείτε μουσεία αφιερωμένα σε μεγάλους συνθέτες, όπως ο Μότσαρτ, ο Μπετόβεν και ο Σούμπερτ, αλλά και να ανακαλύψετε τις ιστορικές αίθουσες συναυλιών.

Ο χειμώνας είναι επίσης η περίοδος των μεγάλων χορών στη Βιέννη. Μια βραδιά γεμάτη βιεννέζικα βαλς αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ένας επισκέπτης.

Οι πιο κρύοι μήνες είναι ιδιαίτερα πλούσιοι σε μουσικές εκδηλώσεις, με παραστάσεις στην Κρατική Όπερα της Βιέννης και σε πολλές ακόμη ιστορικές μουσικές σκηνές.

Πηγή: in.gr

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Το έργο απέχει ακόμη πολύ από την οριστική επενδυτική απόφαση, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της μελέτης καταγράφουν δυνητικά οφέλη όχι μόνο για τις δύο χώρες αλλά και για το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρισμού συνολικά

Μάχη Τράτσα
Πακέτο προγραμμάτων απασχόλησης για ομάδες που πλήττονται από την ανεργία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια πακέτα απασχόλησης έρχονται - Ποιους αφορά

Γυναίκες, νέοι, άνεργοι άνω των 55 ετών και άτομα με αναπηρία που πλήττονται από την ανεργία στο επίκεντρο των παρεμβάσεων

Κώστας Παπαδής
Η πρόγνωση του Σουμπέτερ και η θλιβερή επαλήθευσή της…
Opinion

Ο Σούμπετερ και η επαλήθευση

Ο μεγάλος Αυστριακός οικονομολόγος που είχε προβλέψει μέσω του μαρξισμού την μεγάλη επιτυχία του καπιταλισμού και την λόγω αυτής πιθανή πτώση του, ως φαίνεται επιβεβαιώνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Σέριφος: «Όχι» του Δήμου σε πεντάστερο με 20 πισίνες
Τουρισμός

Σέριφος: «Όχι» του Δήμου σε πεντάστερο με 20 πισίνες

Αρνητική γνωμοδότηση για την επένδυση των 5 εκατ. ευρώ, με αιχμή τη λειψυδρία και την περιβαλλοντική επιβάρυνση σε περιοχή Natura

Λάμπρος Καραγεώργος
Αγορά εργασίας: Μπαίνουν όρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μπαίνουν όρια στην χρήση της ΑΙ στην αγορά εργασίας

Νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης χρήσης των αλγορίθμων - Διατάξεις για αλλαγές, επί τα βελτίω, και στην γονική άδεια

Κώστας Παπαδής
Βενέτης: Πόσα κέρδη «ξεφούρνισε» το 2025 – Η εξαγορά του Ηρακλή και οι στόχοι για το 2026
Business

Τι «ξεφούρνισε» το ταμείο της Βενέτης - Ο Νο1 στόχος

Τα κέρδη που διανεμήθηκαν το 2025 και το νεό μέρισμα που αποφάσισε η ΓΣ της Βενέτης - Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και η εξυγίανση της Δωδώνη

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι φοβούνται και τι όχι οι αγορές
Markets

Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι φοβούνται και τι όχι οι αγορές

Οι ενδιάμεσες εκλογές θα κρίνουν ποιος θα ελέγχει το Κογκρέσο για τα επόμενα δύο χρόνια

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Δημογραφική γήρανση και κοινωνική πολιτική
Experts

Δημογραφική γήρανση και κοινωνική πολιτική

Η μεταβολή αυτή της δομής του πληθυσμού  στην  Ελλάδα μακροπρόθεσμα θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού της χώρας μας σε 8,964 εκατ. άτομα (17% μείωση) μέχρι το 2050

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης

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