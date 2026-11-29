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Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας – τα λεγόμενα private label – έχουν την δική τους ιστορία στα ράφια και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ.

Πριν ακόμη κατορθώσουν να αποσπάσουν το 26% της αγοράς και προκαλέσουν πολλούς «πονοκεφάλους» στους παραγωγούς επωνύμων προϊόντων – που σε πολλές περιπτώσεις πλέον είναι οι ίδιοι που παράγουν και τα μεν και τα δε – πέρασαν από πολλά κύματα.

Τα πρώτα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που εμφανίστηκαν στην ελληνική αγορά τα έφεραν τα σούπερ μάρκετ «Prisunic Μαρινόπουλος» – που από το 2017 ανήκουν στην αρμοδιότητα των … ιστορικών του λιανεμπορίου – και για τους παλιούς είναι η διαφήμιση «ο Πι Μι με την δραχμή».

Τα πρώτα βήματα της ιδιωτικής ετικέτας

Ο άλλος λιανέμπορος που «απάντησε» σ΄ αυτόν τον ανταγωνισμό – κι από χαρακτήρα δεν άφηνε τίποτα να πέσει κάτω – ήταν ο Κώστας Βερόπουλος επικεφαλής τότε της αλυσίδας Αφοι Βερόπουλοι ΑΕΒΕ, συνεργαζόμενος με την ολλανδική Spar.

Αυτές οι δύο αλυσίδες που πλέον δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Η πρώτη εξαγοράστηκε από τον όμιλο Σκλαβενίτη και το δίκτυο της ανήκει στην Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη ΑΕΕ και η δεύτερη από την Μετρό ΑΕΒΕ και αποτελεί το βασικό δίκτυο των σούπερ μάρκετ My Market.

Όλα αυτά συνέβησαν στις δεκαετίες από το 1970 ως και το 1990. Το μοντέλο των ελληνικών σούπερ μάρκετ ήταν δομημένο κατά τέτοιο τρόπο – ακόμη και σήμερα είναι οι περισσότερες αλυσίδες! – ώστε να κερδίζουν από την πώληση των επωνύμων προϊόντων.

Ετσι κι αλλιώς η δεκαετία του 1990 ήταν η εποχή της … «τρυφηλότητας» στην καταναλωτική συμπεριφορά, ώστε τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κάτι σαν … «προσβολή» στην καταναλωτική αξιοπρέπεια! Το επώνυμο προϊόν ήταν και μία μορφή … «καταναλωτικού status»!

Ωστόσο όταν το 1995 έγινε γνωστό ότι η γερμανική Lidl αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα – πέρασαν τέσσερα χρόνια μέχρι να κάνει την εμπορική της εμφάνιση στην στη Βόρειο Ελλάδα – όλοι οι λιανέμποροι της εποχής θορυβήθηκαν κι άρχισαν να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να ενσωματώσουν στην γκάμα τους και ορισμένες κατηγορίες προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Αυτό όμως στην αρχή αποδείχθηκε μία δύσκολη «άσκηση» – διότι οι ισχυροί προμηθευτές δεν ήταν διατεθειμένοι να … «βγάλουν τα μάτια τους μόνοι τους» δηλαδή να «κανιβαναλίσουν» τα επώνυμα προϊόντα τους παράγοντας τα λεγόμενα τότε «ανώνυμα προϊόντα» σε πολύ χαμηλή τιμή.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα

Διότι εκτός των άλλων οι λιανέμποροι θα είχαν την δυνατότητα να ελέγξουν τα κοστολογικά τους στοιχεία συγκεκριμένα και την κερδοφορία τους ανά προϊόν.

Κάποιοι από τους λιανέμπορους αποδέχθηκαν την άρνηση και απευθύνθηκαν σε εταιρείες μικρότερες που είχαν χτυπηθεί από τον ανταγωνισμό και παρέπαιαν – αυτό όμως αποτέλεσε και μία έμμεση πίεση προς τους μεγάλους που αρνήθηκαν. Κι εκεί που περίμεναν να τους «πετάξουν» εκτός αγοράς, οι μικροί προμηθευτές ξαφνικά αναζωογονήθηκαν!

Ηταν τότε που ο όμιλος Μαρινόπουλου έστειλε το μήνυμα στην αγορά πως αν οι έλληνες παραγωγοί δεν δεχτούν να παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ο ίδιος θα τα φέρει από την ευρωπαϊκή αγορά!

Έτσι όσο περνούσε όμως ο καιρός κι η Lidl επρόκειτο να ανοίξει τα πρώτα της καταστήματα, στην αγορά επικρατούσε εκνευρισμός. Η πίεση των λιανεμπόρων προς τους προμηθευτές τους για βελτίωση των ετήσιων παροχών ήταν ασφυκτική. Πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων άρχισαν να μπαίνει και η παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Και σιγά – σιγά οι προμηθευτές άρχισαν να κάμπτονται.

Η εμφάνιση της Lidl

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είχε ήδη εξαγοραστεί από την Delhaize – και με το «πουλιού το γάλα» απευθύνονταν στο «πάνω μέρος» της κατανάλωσης – ενώ η παρουσία της Continent είχε εντείνει το ανταγωνισμό. Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός «έτρεχε» συγκριτικά και αναλογικά με τα σημερινά ήταν πολύ καλύτερα, ένα τμήμα των καταναλωτών συνέχιζε να ταλαιπωρείται οικονομικά.

Η αλυσίδες σούπερ μάρκετ κάθε χρόνο βελτίωναν την κατηγορία της ιδιωτικής ετικέτας, δίνοντας το περιθώριο σ΄ αυτή την κατηγορία των καταναλωτών να αγοράζει φθηνά. Μόνο που η κερδοφορία των πρώιμων PL δεν ήταν άξια λόγου – το λιανεμπόριο συνέχισε να κερδίζει από τις πωλήσεις των επωνύμων προϊόντων.

Ωστόσο με βάση τα δεδομένα της εποχής τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κατόρθωσαν να αποσπάσουν το 10% – 15% της αγοράς. Καθόλου ευκαταφρόνητο μερίδιο αγοράς σε πρώτη φάση.

Η εμφάνιση της Lidl, λοιπόν, άλλαξε τα δεδομένα της αγοράς, αναγκάζοντας τις υπόλοιπες αλυσίδες σούπερ μάρκετ να προσέξουν καλύτερα και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην κατηγορία των PL.

Και δέκα χρόνια αργότερα όταν η οικονομική κρίση ενέσκηψε στην ελληνική οικονομία το τοπίο άλλαξε και μάλιστα δραματικά!

Όχι μόνο στην επιχειρηματική «γεωγραφία» αλλά και στη σύνθεση και την αξία του μέσου «καλαθιού».

Πολλοί περισσότεροι καταναλωτές αναζητούσαν τα φθηνότερα προϊόντα – γιατί φυσικά δεν μπορούσαν να αγοράσουν τα ακριβότερα. Το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας – χωρίς τον συνυπολογισμό της Lidl – συνεχίζεται να αυξάνεται.

Αυτή την εποχή τα επώνυμα προϊόντα διασώθηκαν ή μάλλον δεν έπαθαν μεγαλύτερη ζημιά, για δύο λόγους – πρώτον, γιατί οι ανατιμήσεις ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, το κλίμα στην κοινωνία δεν τις σήκωνε και δεύτερον, διότι όσο και όπως μπορούσαν οι εταιρείες των επωνύμων πραγματοποιούσαν «αντεπιθέσεις» με ισχυρές προσφορές, διατηρώντας ικανοποιητική την ζήτηση στα προϊόντα τους.

Ο εξορθολογισμός

Γι΄ αυτό τον λόγο και βγαίνοντας από την κρίση το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας άρχισε να μειώνεται.

Τα δεδομένα άλλαξαν και πάλι με την εμφάνιση του κορονοϊού και την καραντίνα, καθώς και με τον Ρώσο – Ουκρανικό πόλεμο. Τότε άρχισε να διατυπώνεται η άποψη στην αγορά πως πλέον η ελληνική αγορά δεν θα αργήσει να πλησιάσει στα μερίδια των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας την Βόρεια Ευρώπη.

Πράγματι οι αντεπιθέσεις των επωνύμων προϊόντων με ισχυρές προσφορές, δεν ήταν επιθετικές κινήσεις, αλλά αμυντικές – να περιοριστεί ο ρυθμός μείωσης του μεριδίου τους.

Το μερίδιο τους φέτος είναι στο 26%! Μέχρι και το 2025 ένας από τους τρόπους με τον οποίο η Lidl τόνιζε την παρουσία της στην αγορά ήταν οι direct ισχυρές μειώσεις τιμών σε ομάδες προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Αυτό ενεργοποιούσε αμέσως τα αντανακλαστικής της ΕΥ Σκλαβενίτη ΑΕΕ και «απαντούσε», γεγονός που προκαλούσε την αντίδραση της ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ και ακολουθούσε η Μετρό ΑΕ και η Μασούτης ΑΕ.

Αυτό το ντόμινο του ανταγωνισμού – μαζί με τις συγκριτικές διαφημίσεις που ενεργοποιούσε τα αντανακλαστικά της Ενωσης των Διαφημιζομένων… – είχε άμεση επίπτωση στην εμπορική συμπεριφορά των αντίστοιχων επωνύμων προϊόντων, οι εταιρείες των οποίων ήταν αναγκασμένες ή να συγκρατούν τις ανατιμήσεις ή να προχωρούν σε ισχυρές προσφορές για να μην χάσουν πωλήσεις. Όλα αυτά όμως μέχρι και το τέλος του 2025. Ο ανταγωνισμός στην κατηγορία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας υπάρχει, αλλά δεν είναι πλέον φρενήρης – προς παρόν(;).

Η γερμανική αλυσίδα έχει τροποποιήσει την στρατηγική της αναδεικνύοντας ως βασικό της «όπλο» τα οπωροκηπευτικά και βάζοντας στο «στόχαστρο» πρώτον, τις λαϊκές αγορές και δεύτερον, τα χρησιμοποιεί ως «κράχτη» για να βάλει τους καταναλωτές στα καταστήματα της και να τους οδηγήσει στις άλλες κατηγορίες προϊόντων της.

Μία λεπτομέρεια: τα οπωροκηπευτικά είναι στην είσοδο των καταστημάτων της Lidl. Ο ανταγωνισμός πλέον έχει μετατοπιστεί σε ένα νέο πεδίο και η απάντηση των άλλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ θα έχει ενδιαφέρον….