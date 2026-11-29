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Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται έως τις 7 Δεκεμβρίου το επενδυτικό σχέδιο της Intercomm Foods, ύψους 27.697.610 ευρώ, που αφορά στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την επέκταση της παραγωγικής και αποθηκευτικής της υποδομής.

Η εταιρεία με αίτησή της προς την Enterprise Greece A.E. ζητά την υπαγωγή της επένδυσης τις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» της παρ. 1, περίπτωση γ, του άρθρου 2 του ν. 4864/2021 και την λήψη των κινήτρων του άρθρου 8 (Φορολογική Απαλλαγή) και του άρθρου 10 (Ενίσχυση Δαπανών) του ν. 4864/2021, όπως ισχύει.

Intercomm Foods: Σχεδόν το σύνολο της παραγωγής στις διεθνείς αγορές

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της διαβούλευσης, ο φορέας της επένδυσης ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί μια από τις κορυφαίες ελληνικές

εταιρείες εξαγωγών: κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της και είναι συνυφασμένη με την ποιότητα, την καινοτομία και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών για πάνω από 35 χρόνια. Δραστηριοποιείται, δε, στην παρασκευή ελιών και φρούτων.

Ποσοστό μεταξύ 98% και 99% της συνολικής παραγωγής διοχετεύεται σε διεθνείς αγορές, με παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Ασία, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ωκεανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025 διακίνησε πάνω από 7.000 φορτία εμπορευματοκιβωτίων.

Τα κεντρικά γραφεία και οι κύριες εγκαταστάσεις παραγωγής της Intercomm Foods βρίσκονται στη Λάρισα, όπου ιδρύθηκε η εταιρεία και συνεχίζει να λειτουργεί σήμερα, καλύπτοντας συνολική έκταση άνω των 300.000 τ.μ. Επιπλέον σημεία συλλογής πρώτων υλών στη Λάρισα, την Άρτα και τη Χαλκιδική υποστηρίζουν την άμεση προμήθεια και την αποτελεσματική διαχείριση προσεκτικά επιλεγμένων γεωργικών προϊόντων από βασικές περιοχές καλλιέργειας σε όλη την Ελλάδα.

Ιδιωτική ετικέτα και επώνυμες μάρκες

Προϊόντα της, τόσο ελιές όσο και φρούτα, διατίθενται με ιδιωτική ετικέτα σε εισαγωγείς τροφίμων, αλυσίδες σούπερ μάρκετ και διεθνείς λιανοπωλητές. Προσφέρει υπηρεσίες εστίασης και HORECA, αλλά και μάρκες έτοιμες για λιανική πώληση, καθώς παράλληλα με τη δραστηριότητά της στην ιδιωτική ετικέτα διαθέτει και δικές της μάρκες λιανικής, με κύρια την «Δελφοί».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση διαχείρισης για το 2025, παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα διεθνώς η εταιρεία είχε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 618.406,57 ευρώ, και ο οποίος ανήλθε σε 126.613.955,04 ευρώ έναντι 125.995.548,47 ευρώ το έτος 2024.

Τα αποτελέσματα προ φόρων για την κλειόμενη χρήση 2025 ανήλθαν σε κέρδη 5.144.028,22 ευρώ έναντι κερδών 14.533.090,40 ευρώ το 2024 παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως 9.389.062,18 ευρώ. Όπως σημειώνεται η αύξηση του μισθοδοτικού κόστους, η αποσταθεροποίηση της αγοράς ενέργειας και καυσίμων και η απαίτηση των προμηθευτών / αγροτών για αυξήσεις τιμών στη διάθεση των εμπορευμάτων τους δημιούργησε περιορισμούς στην εταιρία, που είχε αντίκτυπο στην κερδοφορία της.