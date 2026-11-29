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Η κυβέρνηση προβλέπει ότι το Δημόσιο θα δαπανά 12,8 δισ. ευρώ περισσότερα τον χρόνο το 2030 σε σχέση με το 2027, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προϋπολογισμός 2027-2030, ο οποίος παρουσιάστηκε από το οικονομικό επιτελείο, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου αυτής της εβδομάδας. Σε τιμές του 2027, όμως, η αύξηση περιορίζεται σε περίπου 3,3 δισ. ευρώ, αν εφαρμοστούν οι ίδιες οι προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών για τον πληθωρισμό. Αυτή είναι η διαφορά που χάνεται όταν η συζήτηση μένει στα ονομαστικά ποσά και όχι στα πραγματικά. Στην Παιδεία, η αύξηση του 2027 σχεδόν εξανεμίζεται με τη βάση σύγκρισης που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και μετατρέπεται σε μείωση αν ληφθεί υπόψη η εκτίμηση για τις δαπάνες του 2026. Στην Υγεία, οι λειτουργικές δαπάνες νοσοκομείων και πρωτοβάθμιας φροντίδας αυξάνονται και μετά τον πληθωρισμό, ενώ οι παροχές σε είδος, κυρίως μέσω του ΕΟΠΥΥ, μένουν περίπου στάσιμες.

Η αύξηση των τιμών

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να υποχωρήσουν από 132,1 δισ. ευρώ το 2026 σε 130,2 δισ. ευρώ το 2027 και στη συνέχεια να ανέλθουν στα 133,5 δισ. το 2028, στα 138,5 δισ. το 2029 και στα 142,9 δισ. το 2030. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αποκλιμακωθεί από 4% το 2026 σε 2,8% το 2027, 2,4% το 2028, 2,3% το 2029 και 2,2% το 2030. Οι τιμές, επομένως, συνεχίζουν να ανεβαίνουν, με σωρευτική αύξηση περίπου 7,1% μεταξύ 2027 και 2030. Έτσι, η ονομαστική αύξηση των δαπανών κατά 9,8% αντιστοιχεί ενδεικτικά σε πραγματική αύξηση περίπου 2,6%. Με βάση σύγκρισης το 2026, οι συνολικές δαπάνες του 2030 εμφανίζονται περίπου 1,7% χαμηλότερες σε πραγματικούς όρους.

Τι ισχύει στην Παιδεία

Ο τακτικός προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας διαμορφώνεται στα 6,110 δισ. ευρώ το 2027. Η αύξηση των 212 εκατ. ευρώ που αναφέρει η εισηγητική έκθεση προκύπτει από τη σύγκριση με τον αρχικό προϋπολογισμό του 2026, ύψους 5,898 δισ. ευρώ. Σε αυτή τη βάση, η ονομαστική αύξηση είναι 3,6% και η πραγματική περίπου 0,8%. Με βάση την εκτίμηση εκτέλεσης του 2026, όμως, που ανέρχεται σε 6,016 δισ. ευρώ, η ονομαστική αύξηση περιορίζεται στα 94 εκατ. ευρώ ή 1,6%. Με προβλεπόμενο πληθωρισμό 2,8%, αυτό αντιστοιχεί σε μείωση αγοραστικής δύναμης περίπου 1,2%.

Στον Πολυετή, το ευρύτερο ταμειακό όριο του υπουργείου, που περιλαμβάνει και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μειώνεται από 6,85 δισ. ευρώ το 2027 σε 6,53 δισ. ευρώ το 2030. Η μείωση είναι 4,7% ονομαστικά και περίπου 11% με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Πρόκειται για τις πιστώσεις που εγγράφονται απευθείας στο υπουργείο. Οι πιστώσεις για νέες προσλήψεις προβλέπονται κεντρικά και κατανέμονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Η εικόνα στην Υγεία

Οι λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας προβλέπεται να αυξηθούν από 2,9 δισ. ευρώ το 2025 σε 3,6 δισ. ευρώ το 2030. Η αύξηση είναι περίπου 24% ονομαστικά και 8,5% σε πραγματικούς όρους, με βάση τον γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και τα στρογγυλοποιημένα ποσά του Πολυετούς. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται φάρμακα, υγειονομικό υλικό, αναλώσιμα και υπηρεσίες όπως η σίτιση και η καθαριότητα.

Στις κοινωνικές παροχές σε είδος, που αφορούν κυρίως αγορές φαρμάκων και υπηρεσιών υγείας από τον ΕΟΠΥΥ, η εικόνα είναι διαφορετική. Οι δαπάνες αυξάνονται από 6,315 δισ. ευρώ το 2026 σε 6,926 δισ. ευρώ το 2030, δηλαδή κατά 9,7% ονομαστικά. Στο ίδιο διάστημα οι τιμές προβλέπεται να αυξηθούν σωρευτικά κατά 10,1%. Η αύξηση των 611 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί έτσι σε ουσιαστική στασιμότητα, με ενδεικτική πραγματική μεταβολή −0,4%. Ο Πολυετής προβλέπει επίσης πρόσθετη ενίσχυση του ορίου φαρμακευτικής δαπάνης κατά 100 εκατ. ευρώ ανά έτος, με το συνολικό όριο να διαμορφώνεται στα 4,018 δισ. ευρώ το 2030, από 3,367 δισ. ευρώ το 2026.

Άμυνα: Στα 2,7 δισ. ευρώ το όριο

Το ανώτατο όριο για την αξία των φυσικών παραλαβών εξοπλιστικών προγραμμάτων διαμορφώνεται στα 2,3 δισ. ευρώ το 2026, στα 2,4 δισ. το 2027, στα 2,6 δισ. το 2028 και στα 2,7 δισ. ευρώ ετησίως το 2029 και το 2030. Η ονομαστική αύξηση μεταξύ 2027 και 2030 είναι 12,5%. Στο ίδιο διάστημα, το συνολικό μη χρηματοοικονομικό ταμειακό όριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποχωρεί από 8,10 δισ. σε 7,15 δισ. ευρώ. Το ταμειακό όριο αφορά τις πληρωμές του υπουργείου, ενώ ο πίνακας των εξοπλιστικών αποτυπώνει την αξία των παραλαβών ανά έτος.