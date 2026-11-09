Xeneta: Πτώση 30% στους ναύλους spot των εμπορευματοκιβωτίων το 2027

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Οι μέσοι ναύλοι spot στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων ενδέχεται να υποχωρήσουν κατά 30% το 2027, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Xeneta. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει η επιστροφή περισσότερων πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ, η οποία απελευθερώνει χωρητικότητα που σήμερα δεσμεύεται στις παρακάμψεις γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Η μείωση αφορά τους ναύλους στην spot αγορά και όχι κατ’ ανάγκη το συνολικό κόστος των προϊόντων που μεταφέρονται με πλοία.

Η εκτίμηση περιλαμβάνεται στην έκθεση Ocean Outlook Report 2027, την οποία παρουσίασε ο επικεφαλής αναλυτής της εταιρείας, Πίτερ Σαντ, στην ετήσια σύνοδο της Xeneta στο Μόναχο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 600 στελεχών της ναυτιλίας και των logistics.

Η Xeneta προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθεί κατά 2,5% έως 4% το 2027, ενώ ο παγκόσμιος στόλος θα διευρυνθεί κατά 6,8%, με εύρος εκτίμησης από 5,4% έως 8,3%. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι μέσοι spot ναύλοι αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 30% και οι ναύλοι των μακροχρόνιων συμβολαίων κατά 5%. Οι προβλέψεις αφορούν τον μέσο όρο του 2027 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Δεν είναι δεδομένη η υποχώρηση των ναύλων

Ο Πίτερ Σαντ διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η υποχώρηση των ναύλων δεν είναι δεδομένη. Όπως είπε, οι προσδοκίες για εξασθένηση της αγοράς διαψεύστηκαν τα προηγούμενα τρία χρόνια από διαδοχικές αναταράξεις: την κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα το 2024, τους αμερικανικούς δασμούς το 2025 και την κρίση στα Στενά του Ορμούζ το 2026. «Η προσφορά θα αυξηθεί ταχύτερα από τη ζήτηση το 2027, αλλά ένα μεγάλο σοκ στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί εύκολα να ανατρέψει τα δεδομένα», σημείωσε.

Η ένταση των φετινών ανατιμήσεων αποτυπώνεται και στις διαδρομές του Ειρηνικού προς τη δυτική ακτή των ΗΠΑ. Οι ναύλοι εκεί αυξήθηκαν κατά 343% από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ τριψήφιες ποσοστιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν σε όλες τις βασικές διαδρομές από την Άπω Ανατολή. Σύμφωνα με τον Σαντ, οι ανατιμήσεις αυτές είναι ακόμη πιο εντυπωσιακές, καθώς τα θεμελιώδη μεγέθη πριν από την έναρξη του 2026 έδειχναν ότι θα ήταν ευκολότερη χρονιά για τους φορτωτές.

Τον Οκτώβριο του 2026, οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών είχαν δεσμεύσει εβδομαδιαία χωρητικότητα 467.297 TEU για διελεύσεις από την Ερυθρά Θάλασσα.

Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο 50% των επιπέδων πριν από την κρίση, τον Αύγουστο του 2023, και είναι περίπου διπλάσιο από τη χωρητικότητα που προσφερόταν στα τέλη Αυγούστου του 2026.

Επιστροφή στο Σουέζ

Η επιστροφή των δικτύων στο Σουέζ έχει ήδη απελευθερώσει 599.000 TEU χωρητικότητας που χρησιμοποιούνταν στις μεγαλύτερες διαδρομές γύρω από την Αφρική. Παράλληλα, οι ναυτιλιακές εταιρείες αναμένεται να παραλάβουν 2,9 εκατ. TEU νέας χωρητικότητας το 2027 και να αποσύρουν πλοία συνολικής χωρητικότητας 0,5 εκατ. TEU. Το 2026 ο παγκόσμιος στόλος είχε αυξηθεί κατά 4,9%.

Η εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί, κατά τη Xeneta, κρίσιμο παράγοντα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Μια πλήρης επιστροφή των πλοίων στο Σουέζ μπορεί να ασκήσει ισχυρή καθοδική πίεση στους ναύλους. Αν, όμως, επιδεινωθεί η κατάσταση ασφαλείας και οι εταιρείες επιστρέψουν στις παρακάμψεις μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, ενδέχεται να προκληθούν νέες αναταράξεις στα δίκτυα και άνοδος των ναύλων.

Η πρόβλεψη για ασθενέστερη ζήτηση συνδέεται και με τα αποθέματα που δημιούργησαν φέτος οι φορτωτές, προκειμένου να προστατευθούν από τις επιπτώσεις της κρίσης στο Ορμούζ και το υψηλότερο κόστος καυσίμων. Η Xeneta αναμένει πιο αδύναμη εκκίνηση της χρονιάς και χαμηλότερη αιχμή στην περίοδο υψηλής ζήτησης, καθώς οι επιχειρήσεις θα περιορίζουν τα αποθέματά τους και η καταναλωτική ζήτηση για εμπορεύματα θα είναι πιο συγκρατημένη.

Στους κινδύνους για το 2027 περιλαμβάνονται και τα χαμηλά επίπεδα νερού στη Διώρυγα του Παναμά, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιορισμούς και υψηλότερο κόστος για τη διασφάλιση έγκαιρων διελεύσεων. Όπως προειδοποίησε ο Σαντ, με τη λειτουργία του Σουέζ ήδη περιορισμένη, τα περιθώρια του συστήματος για την απορρόφηση νέων σοκ είναι στενά.