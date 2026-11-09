Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Στρατηγική συνεργασία με ΟΟΣΑ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών της χώρας

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Την έναρξη μιας σημαντικής συνεργασίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών στην Ελλάδα σηματοδοτεί η υπογραφή Οδικού Χάρτη Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Ο ΟΟΣΑ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς για την προώθηση τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών και τη διαμόρφωση διεθνών προτύπων και κατευθύνσεων.

Η συνεργασία, διάρκειας 30 μηνών, αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και την ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων των στελεχών που είναι επιφορτισμένα με την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών του χαρτοφυλακίου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου.

Ο Οδικός Χάρτης υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, και τον εκπρόσωπο του ΟΟΣΑ, Jack Radisch, στο πλαίσιο διήμερου διεθνούς Workshop που διοργάνωσε στις 5 και 6 Νοεμβρίου η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ.

Τις εργασίες του Workshop χαιρέτισαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης, οι αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς, Σπύρος Παπαγεωργίου και Μάνος Κουτουλάκης, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕθΑΤ, Γιάννης Παπαχρήστου. Συμμετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, εμπειρογνώμονες και στελέχη διεθνών οργανισμών και λιμενικών αρχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι επιπτώσεις των γεωπολιτικών εντάσεων, των ακραίων καιρικών φαινομένων, των φυσικών καταστροφών, των ενεργειακών αναταράξεων και των κυβερνοαπειλών στις κρίσιμες υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση κινδύνων, την πρόληψη έκτακτων περιστατικών και την κλιματική ανθεκτικότητα των λιμένων.

Η διεθνής εμπειρία ειδικών από χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αναφέρθηκε στη νέα κουλτούρα του ΕθΑΤ στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου του, με στόχο τη μετατροπή τους σε μοχλούς ανάπτυξης και τη δημιουργία αξίας για τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, παρουσίασε τη διεύρυνση της αποστολής του PPF, το οποίο αναλαμβάνει πλέον ενεργό ρόλο και στην προετοιμασία παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών της χώρας, από τα λιμάνια και τα αεροδρόμια έως τις ενεργειακές εγκαταστάσεις.