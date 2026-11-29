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Αυξημένο ενδιαφέρον για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης με ηλεκτρική ενέργεια καταγράφεται λίγα μόλις 24ωρα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, με τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων να έχει ήδη ξεπεράσει το 1,1 εκατομμύριο.

Η προθεσμία

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, ενώ η καταβολή της προκαταβολής στους δικαιούχους έχει προγραμματιστεί για τις 23 Δεκεμβρίου, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Το αυξημένο ενδιαφέρον για τη θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια αποδίδεται τόσο στην αύξηση του φετινού επιδόματος κατά 30%, όσο και στο γεγονός ότι η επιδότηση για το ηλεκτρικό ρεύμα είναι υψηλότερη συγκριτικά με εκείνη για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Σύμφωνα με το ertnews, οι αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης με πετρέλαιο και λοιπά καύσιμα έχουν ανέλθει σε 725.000, παραμένοντας χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία είχαν διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της περυσινής διαδικασίας.

Αντίθετα, στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας, οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει την περυσινή καταγραφή. Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί 391.000 αιτήσεις, έναντι 363.000 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 7,7%, ενώ απομένουν ακόμη λίγες ημέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Η προκαταβολή

Οι δικαιούχοι που θα ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους αναμένεται να λάβουν την προκαταβολή του επιδόματος στις 23 Δεκεμβρίου. Το ποσοστό της προκαταβολής ανέρχεται σε 50% για τους νέους δικαιούχους και 60% για τους παλαιούς δικαιούχους.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν όσοι επιθυμούν να λάβουν επίδομα θέρμανσης για ηλεκτρική ενέργεια και είναι ήδη ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ). Και αυτό διότι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εξαιρούνται από την επιδότηση θέρμανσης με ηλεκτρική ενέργεια.