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Risk on στο ΧΑ, το δάκρυ χαράς του Μυτιληναίου, το story της Helleniq Energy, στο μικροσκόπιο οι insider lists, η προετοιμασία για το Τ+1, η στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας

Το στοίχημα των 2.665 μονάδων

Inside Stories 11.11.2026, 07:00
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Risk on στο ΧΑ, το δάκρυ χαράς του Μυτιληναίου, το story της Helleniq Energy, στο μικροσκόπιο οι insider lists, η προετοιμασία για το Τ+1, η στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας
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Σε εβδομάδα ανάκτησης του χαμένου εδάφους εξελίσσεται τελικά η τρέχουσα, καθώς έχει καταλαγιάσει ο γεωπολιτικός «θόρυβος» και ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να έχει πάρει το μήνυμα των εκλογών.

Προσπαθεί να κλείσει μέτωπα και οι αγορές προεξοφλούν τα θετικά σενάρια.

Αν και τίποτα δεν είναι βέβαιο ακόμη, τουλάχιστον έχει προστεθεί ο καταλύτης της εκλογικής αποδοκιμασίας, και της εσωκομματικής των Ρεπουμπλικανών, και αυτό αποτελεί από μόνο του ένα σοβαρό λόγο αισιοδοξίας.

Έχει λοιπόν πατηθεί το κουμπί του risk on, με τη Λ. Αθηνών να ακολουθεί το ρεύμα.

Η περιοχή των 2.660-2.665 μονάδων αποτελεί πλέον το επόμενο τεχνικό ορόσημο, καθώς μια σταθερή υπέρβασή της θα μπορούσε να φέρει την αγορά πιο κοντά σε νέα πολυετή υψηλά.

Οι πιθανότητες είναι υπέρ του θετικού σεναρίου, εάν το επιτρέψει και το διεθνές κλίμα, αλλά χτες υπήρξαν κάποιες ενδοσυνεδριακές «παραφωνίες» που προβλημάτισαν λίγο.

Πουλούσαν οι Έλληνες, αγόραζαν οι ξένοι

Στο μεταξύ, ιδιαίτερη αίσθηση στην αγορά προκάλεσαν τα στοιχεία του Οκτωβρίου, που έδειξαν ότι οι αλλοδαποί επενδυτές πραγματοποίησαν καθαρές εισροές 145,23 εκατ. ευρώ.

Θυμίζω εδώ, ότι ο Οκτώβριος ήταν αρνητικός για το Euronext Athens. Όπερ σημαίνει ότι πουλούσαν οι Έλληνες και αγόραζαν χαμηλότερα οι ξένοι.

Οι ξένοι που ήδη είχαν βάλει 472,22 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, λόγω φυσικά της τριπλής αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες.

Το στοιχείο που δεν έχει μπει ακόμη στην εξίσωση

Βέβαια, όπως εξηγούσε στη στήλη έμπειρη χρηματιστηριακή πηγή, η σύνθεση των ξένων χαρτοφυλακίων αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον σε μια περίοδο αβεβαιότητας για την αμερικανική νομισματική πολιτική.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα με τη μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίων στο Χ.Α., στα 27,14 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθούν η Κύπρος με 16,10 δισ. ευρώ και το Λουξεμβούργο με 10,47 δισ. ευρώ.

Και σε αυτήν την εξίσωση υπάρχει και μία ακόμη μεταβλητή, που προέκυψε χτες.

Σύμφωνα με τους Financial Times, στους κόλπους της Federal Reserve έχει ανοίξει ακόμη και συζήτηση για αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, εφόσον τα επόμενα στοιχεία επιβεβαιώσουν την επιμονή του πληθωρισμού.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ενισχύσει το δολάριο και να επηρεάσει τις ροές προς τις αγορές εκτός ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και την ελληνική.

Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η τάση, θα έρθει λογικά μέσα στον Δεκέμβριο, όταν και οι ξένοι τοποθετούνται για τη νέα χρονιά.

Η ώρα της ΜΕΤΚΑ

Και μπορεί το κλίμα να μην είναι το ιδανικότερο στις κεφαλαιαγορές ωστόσο υπάρχουν επιχειρηματίες που έχουν αφήγημα και δεν διστάζουν αυτό να το παρουσιάσουν και να αξιοποιήσουν επενδυτικές ευκαιρίες.

Ο λόγος για τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και τη ΜΕΤΚΑ, «το παιδί της Metlen», όπως ο ίδιος χαρακτήρισε την εταιρεία υποδομών. Πιο συγκεκριμένα η Metlen σε χθεσινή εκδήλωση στα κεντρικά της γραφεία παρουσίασε το αφήγημα της ΜΕΤΚΑ με τον ίδιο τον Μυτιληναίο να ανακοινώνει την εισαγωγή της στο Euronext Athens.

«Μία υπόσχεση που είχα δώσει πριν 8 χρόνια σε μικρομέτοχο της ΜΕΤΚΑ, όταν τότε αναδιοργανώναμε τη Μυτιληναίος και βγάλαμε από το ΧΑ την ΜΕΤΚΑ: Θα επιστρέψει στο ταμπλό, του είπα και 8 χρόνια μετά την τήρησα…», είπε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen συγκινημένος.

Το πλήθος κόσμου και μία ιστορία από τα παλιά…

Στην εκδήλωση της Metlen για τη ΜΕΤΚΑ ήταν παρόντες εκπρόσωποι της πολιτείας, διέκρινα τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην γεν. γραμματέα Ενέργειας Κώστα Μαθιουδάκη, αλλά και στελέχη της αγοράς: Είδα τον Χρήστο Ιωάννου πρόεδρο και τον Κωνσταντίνο Μιτζάλη CEO της AVAX Δημήτριο Ανδριόπουλο αντιπρόεδρο και CEO της Dimand, τον Απόστολο Ταμβακάκη αντιπρόεδρο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κ.α.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ευχαρίστησε όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του και θυμήθηκε πώς στο μακρινό 1997 είχε βάλει στο στόχαστρο τη ΜΕΤΚΑ, κατόπιν παραίνεσης του έμπειρου χρηματιστή Σπύρου Μπέλου, και σε ένα χρόνο είχε αποκτήσει το 25% των μετοχών κάνοντας πρόταση στον τότε μεγαλομέτοχο της Αλέκο Κουκόλη να αποκτήσει το ποσοστό του που ήταν στο 22%.

Η ΜΕΤΚΑ από μία εταιρεία μεταλλικών κατασκευών που κατασκεύαζε κολόνες της ΔΕΗ, έφτασε μετά την κρίση των Ιμίων και την όξυνση των εξοπλιστικών παραγγελιών να κατασκευάζει στο εργοστάσιο της στο Βόλα τμήματα αρμάτων μάχης και υποβρυχίων.

Η συνέχεια γνωστή… Η ΜΕΤΚΑ εξελίχθηκε σε πλατφόρμα υποδομών της Metlen, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα 2,1 δισ. ευρώ και έτοιμη να περάσει το κατώφλι του Euronext Athens.

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα και το προμέρισμα

Για να επιστρέψω τώρα στο ταμπλό, ιδιαίτερη δυναμική έδειξε η μετοχή της HELLENiQ ENERGY χτες, με το +4%, κάνοντας πράξεις ακόμη και πάνω από τα 17 ευρώ.

Θυμίζω την Παρασκευή είχε δει ενδοσυνεδριακά ακόμη και τα 15,85 ευρώ, υπό το βάρος της πτώσης του πετρελαίου. Και χτες το Brent αποκλιμακώθηκε κι άλλο, στα 89 δολάρια, από τα 110 δολάρια πριν από λίγες ημέρες.

Η Helleniq Energy ανακοινώνει αύριο, Πέμπτη, τα αποτελέσματα εννεαμήνου, μετά το κλείσιμο της αγοράς, με τις προσδοκίες για ισχυρή λειτουργική κερδοφορία να είναι μεγάλες. Όπως και για τις όποιες αποφάσεις για τη μερισματική πολιτική.

Το ενδιαφέρον όμως δεν είναι μόνο εκεί. Η στήλη άλλωστε σας το έχει γράψει αρκετές φορές ότι αυτό που έχει ενισχύσει τον όμιλο είναι η διαφοροποίηση.

Εξού και παρά την πτώση του πετρελαίου, η αγορά «διάβασε» θετικά το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την αποθήκευση που δρομολογεί ο όμιλος στη Ρουμανία.

Το οποίο μπορεί να φτάσει συνολικά τα 1,3 δισ. ευρώ έως το 2030.

Οι κινήσεις της Allwyn

Στον αντίποδα, η μετοχή της Allwyn συνέχισε να πιέζεται, αν και όχι με την ίδια ένταση σε σχέση με τη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Υπήρξαν μάλιστα φιλότιμες προσπάθειες να παραμείνει η κεφαλαιοποίησή της στα 8 δισ. ευρώ.

Στο μεταξύ η διοίκηση προχωρά σε περαιτέρω συγκέντρωση του τεχνολογικού της ελέγχου, σχεδιάζοντας την εξαγορά του υπόλοιπου 30% της Instant Win Gaming έναντι περίπου 120 εκατ. δολαρίων, ώστε να αποκτήσει το σύνολο της εταιρείας.

Παράλληλα, συμφώνησε με την Kambi για την απόκτηση μόνιμης άδειας χρήσης της τεχνολογίας της στον αθλητικό στοιχηματισμό.

Οι δύο κινήσεις ενισχύουν τον έλεγχο της Allwyn σε κρίσιμες υποδομές της δραστηριότητάς της, περιορίζοντας την εξάρτησή της από τρίτους παρόχους.

Το Cybertruck και το κόστος της πολιτικής

Η αγορά δείχνει να αποτιμά φυσικά τον ρυθμιστικό κίνδυνο της Allwyn. Και δεν είναι η μόνη, αφού όλος ο κλάδος διεθνώς βρίσκεται σε αναταραχή.

Και στην περίπτωση της Allwyn η “αναταραχή” θα της κοστίσει ένα τρίμηνο καθώς φαίνεται.

Συμβαίνουν αυτά, όπως σχολίασε πηγή της στήλης, παραπέμποντας μάλιστα και στο παράδειγμα του εν πολλοίς πετυχημένου Elon Musk, ο οποίος προ ημερών ανακοίνωσε το τέλος της παραγωγής του εμβληματικού Cybertruck.

Ουσιαστικά είπε ότι απέτυχε το φιλόδοξο μοντέλο της Tesla.

Στις εργασίες της IOSCO η Λαζαράκου

Μεταξύ Μαδρίτης και Παρισιού κινείται αυτές τις ημέρες η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με τη συμμετοχή της Βασιλικής Λαζαράκου στις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου του IOSCO, του διεθνούς οργανισμού των εποπτικών αρχών κεφαλαιαγοράς.

Πρόκειται για την πέμπτη χρονιά συμμετοχής, με τις συζητήσεις να καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο θεμάτων, από τις εξελίξεις στις αγορές μετοχών και την πληροφορική έως το fintech, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και σειρά διμερών συναντήσεων.

Στο μικροσκόπιο οι insider lists

Την ίδια ώρα, η εγχώρια εποπτική ατζέντα περιλαμβάνει την προσαρμογή των εισηγμένων εταιρειών στο νέο κανονιστικό πλαίσιο του 2026 για τους καταλόγους προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, τις γνωστές insider lists.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απέστειλε σχετική επιστολή σε όλες τις εισηγμένες, ενημερώνοντάς τες για τις προβλέψεις του νέου κανονισμού και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν.

Οι συγκεκριμένοι κατάλογοι αποτελούν βασικό εργαλείο εποπτείας, καθώς καταγράφουν τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία, είτε στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας μιας εταιρείας είτε κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής ή εταιρικής συμφωνίας.

Οι εταιρείες οφείλουν να τους τηρούν και να τους διαθέτουν στην Επιτροπή όταν ζητηθούν. Μέσω αυτών μπορεί να ελεγχθεί ποιοι είχαν πρόσβαση στην πληροφορία, εάν υπήρξε διαρροή και, κυρίως, εάν κάποιος αξιοποίησε την πληροφορία για συναλλαγές.

Αντίστροφη μέτρηση για το Τ+1

Παράλληλα, σε τροχιά προετοιμασίας για τη μετάβαση στον διακανονισμό συναλλαγών σε μία εργάσιμη ημέρα, από το σημερινό καθεστώς των δύο ημερών (Τ+2), έχει μπει και η εγχώρια αγορά.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απέστειλε τις προηγούμενες ημέρες επιστολές προς τις χρηματιστηριακές εταιρείες και τους διαχειριστές κεφαλαίων, μεταφέροντας τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την προσαρμογή στο νέο μοντέλο, το οποίο θα πρέπει να έχει τεθεί σε εφαρμογή έως τον Οκτώβριο του 2027.

Η μετάβαση δεν περιορίζεται σε μια τεχνική αλλαγή του χρόνου εκκαθάρισης. Προϋποθέτει σειρά λειτουργικών παρεμβάσεων από τους συμμετέχοντες στην αγορά, μεταξύ των οποίων η έγκαιρη επιβεβαίωση των συναλλαγών και η ορθή κατανομή τους στους πελάτες.

Για τον λόγο αυτό, οι χρηματιστηριακές καλούνται να καταρτίσουν συγκεκριμένο σχέδιο μετάβασης, αποτυπώνοντας την υφιστάμενη επιχειρησιακή τους κατάσταση, τις αλλαγές που απαιτούνται και τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουν στον διακανονισμό Τ+1.

Το χρονικό περιθώριο προσαρμογής είναι σημαντικό, καθώς προβλέπεται μεταβατική περίοδος περίπου ενάμιση έτους. Ωστόσο, οι απαιτούμενες αλλαγές καθιστούν αναγκαία την έγκαιρη κινητοποίηση των εταιρειών, ώστε η ελληνική αγορά να είναι έτοιμη πριν από την καταληκτική ημερομηνία του Οκτωβρίου 2027.

Στρατηγική στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας

Έμπρακτη και όχι στα χαρτιά είναι η στήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026», σημείωσε ότι στο βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο του ΥΠΑΝ, τον Αναπτυξιακό Νόμο, έχουν ενταχθεί σημαντικές επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας ύψους 250 εκατ. ευρώ και ότι επιπλέον 250 εκατ. ευρώ αφορούν τέσσερις στρατηγικές επενδύσεις του κλάδου.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα κίνητρα για την έρευνα και την καινοτομία, όπως η φορολογική υπερέκπτωση των ερευνητικών δαπανών έως 315%, λέγοντας ότι μέσω του ερευνητικού clawback οι συμψηφισμοί για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στον φαρμακευτικό κλάδο έχουν ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ.

Δεν τα λες και λίγα, στοιχεία που ενισχύουν την στροφή στην λογική του Αναπτυξιακού Νόμου τα τελευταία δύο χρόνια, την οποία έχει υλοποιήσει ο κ. Θεοδωρικάκος.

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Pizza Fan: Ανοίγουν σήμερα 107 καταστήματα – Eπιστρέφουν 2.000 εργαζόμενοι

Στην κανονική λειτουργία επιστρέφουν 107 από τα 109 καταστήματα της Pizza Fan, έπειτα από 21 ημέρες αναστολής λειτουργίας.

Ο «πόλεμος» των NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Επίθεση στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση
Πολιτική

Ο «πόλεμος» των NAVTEX για τον GSI

Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX με την οποία υποστηρίζει ότι συγκατατίθεται στις έρευνες για το καλώδιο και δημοσιεύει τις συντεταγμένες που ισχυρίζεται ότι εμπίπτουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα – Αναμένεται αντί – NAVTEX από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το σύνθετο κόστος των Ευρωπαϊκών κοινωνικών ρυθμίσεων
Experts

Κόστος και κοινωνία

Δείγματα αυτής της στροφής αποτελούν τα Omnibus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Χρήστος Ιωάννου
Ευρωπαϊκή αεράμυνα: Το στρατηγικό αδιέξοδο της εξάρτησης από τις ΗΠΑ
World

Το ευρωπαϊκό στρατηγικό αδιέξοδο της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Η αμερικανική αμυντική βιομηχανία αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της Ευρώπης, ενώ τα ευρωπαϊκά εναλλακτικά συστήματα αεράμυνας παραμένουν ανεπαρκή σε αριθμό και διαθεσιμότητα

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν και ποιοι όχι το επίδομα των 400 ευρώ
Economy

Ποιοι θα λάβουν και ποιοι όχι το επίδομα των 400 ευρώ

Τεράστια αδικία χαρακτηρίζει το Δίκτυο Συνταξιούχων τον αποκλεισμό περίπου 350.000 συνταξιούχων

Κώστας Παπαδής
Μύκονος: Σε δημόσια διαβούλευση η πεντάστερη επένδυση του Αιγύπτιου μεγιστάνα Ναγκίμπ Σαουίρις
Τουρισμός

Πώς προχωρά η τουριστική επένδυση του Σαουίρις στη Μύκονο

Το σχέδιο αφορά πολυτελές συγκρότημα 212 κλινών στην Άνω Μερά, σε έκταση περίπου 42 στρεμμάτων, κατασκευαστικού κόστους 20 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Στέγαση: Οι ενισχύσεις δεν φρενάρουν τις αυξήσεις 
Ακίνητα

Με... άσφαιρα στη μάχη με το κόστος στέγασης

Σχεδόν το 40% του πληθωρισμού προέρχεται από τη στέγαση, όπως έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αθανασία Ακρίβου
Risk on στο ΧΑ, το δάκρυ χαράς του Μυτιληναίου, το story της Helleniq Energy, στο μικροσκόπιο οι insider lists, η προετοιμασία για το Τ+1, η στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας
Inside Stories

Risk on στο ΧΑ, το δάκρυ χαράς του Μυτιληναίου, το story της Helleniq Energy, στο μικροσκόπιο οι insider lists, η προετοιμασία για το Τ+1, η στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας

Το στοίχημα των 2.665 μονάδων

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