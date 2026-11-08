Κρυπτονομίσματα: Γιατί μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ ο τομέας είναι σε αμυντική θέση

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Η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο πιθανότατα αναδιαμορφώνει τους πολιτικούς υπολογισμούς για τα κρυπτονομίσματα, εγκαινιάζοντας μια πιο εχθρική στάση στην Ουάσινγκτον και παραγκωνίζοντας τη νομοθεσία που ευνοεί τον κλάδο, όπως ο «Clarity Act», εκτιμά το CNBC.

Το νέο Κογκρέσο πιθανότατα θα επικεντρωθεί στον έλεγχο των προσωπικών συναλλαγών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με κρυπτονομίσματα, παρά στη θέσπιση νομοθεσίας που θα υποστηρίζει τον κλάδο

Με επικριτές των κρυπτονομισμάτων όπως ο Σέροντ Μπράουν (Δημοκρατικοί-Οχάιο) να επιστρέφουν στη Γερουσία και τη γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρεν (Δ-Μασαχουσέτη) να διατηρεί σημαντική επιρροή στην οικονομική πολιτική, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το νέο Κογκρέσο πιθανότατα θα επικεντρωθεί στον έλεγχο των προσωπικών συναλλαγών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με κρυπτονομίσματα, παρά στη θέσπιση νομοθεσίας που θα υποστηρίζει τον κλάδο.

Για χρόνια, ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων έδινε μια άνιση μάχη στην Ουάσινγκτον, ζητώντας σαφείς κανόνες λειτουργίας, αλλά συχνά κατέληγε να αποτελεί στόχο ρυθμιστικών μέτρων που επιβάλλονταν εκ των υστέρων. Αυτό άλλαξε μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του 2024, προσφέροντας στον κλάδο μια ανάσα και θέση στο τραπέζι των πολιτικών διαπραγματεύσεων.

«Θεωρούμε ότι η νίκη του Σέροντ Μπράουν στο Οχάιο υπονομεύει την πολιτική επιρροή του κλάδου των κρυπτονομισμάτων, καθώς ο κλάδος είχε καταβάλει προσπάθειες για να τον νικήσει», ανέφερε σε σημείωμά του την Τετάρτη ο Τζάρετ Σέιμπεργκ, αναλυτής της TD Cowen στην Ουάσινγκτον. «Δεν πιστεύαμε ότι το νομοσχέδιο Clarity θα μπορούσε να προχωρήσει τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε πιο σίγουροι για την πρόβλεψή μας».

Πόσα «επένδυσε» στις εκλογές ο κλάδος των crypto

Ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων ξόδεψε περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια για να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, ελπίζοντας να εκλεγούν ηγέτες που θα μπορούσαν να προωθήσουν ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για τη δομή της αγοράς κρυπτονομισμάτων, αφού το «Clarity Act» είχε κολλήσει στη Γερουσία.

Η αντιπρόεδρος της Coinbase για θέματα πολιτικής στις ΗΠΑ, Κάρα Κάλβερτ, επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα των εκλογών υποδηλώνουν μια ιστορική αλλαγή στη σύνθεση του νέου Κογκρέσου, καθώς αναμένεται να ενταχθούν στις τάξεις του ένας αριθμός-ρεκόρ φωνών που υποστηρίζουν τα κρυπτονομίσματα.

«Με τα αποτελέσματα της χθεσινής νύχτας, το 120ο Κογκρέσο είναι σε καλό δρόμο να έχει περισσότερα νέα μέλη υπέρ των κρυπτονομισμάτων από ό,τι έχουμε δει ποτέ σε οποιαδήποτε ομάδα νεοεκλεγμένων», δήλωσε. «Τα κρυπτονομίσματα είναι 100% υπερκομματικά, και γι’ αυτό το μέλλον των χρηματοοικονομικών δεν εξαρτάται ούτε από κάποιο πολιτικό κόμμα ούτε από μια μεμονωμένη εκλογική νύχτα. Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικανοί γνωρίζουν ότι οι σαφείς κανόνες προστατεύουν τους καταναλωτές και διατηρούν την καινοτομία στις ΗΠΑ».

Μέχρι το πρωί της Πέμπτης, 19 υποψήφιοι που χαρακτηρίζονται ως υπέρ των κρυπτονομισμάτων από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Stand With Crypto έχουν εκλεγεί στη Γερουσία, έναντι οκτώ υποψηφίων για τη Γερουσία που η οργάνωση χαρακτηρίζει ως αντίθετους στα κρυπτονομίσματα. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχουν εκλεγεί 228 υποψήφιοι υπέρ των κρυπτονομισμάτων, έναντι 106 που η οργάνωση θεωρεί αντίθετους στα κρυπτονομίσματα.

Αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις δεν έχουν ακόμη κριθεί, αλλά η Fairshake – η «super PAC» που ιδρύθηκε το 2023 για να υποστηρίζει υποψηφίους υπέρ των κρυπτονομισμάτων ανεξαρτήτως κόμματος – έχει μέχρι στιγμής κερδίσει 29 από τις 34 εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες επένδυσε, σύμφωνα με το Reuters, συμπεριλαμβανομένων τριών από τους έξι υποψηφίους για τη Βουλή των Αντιπροσώπων στους οποίους έδωσε προτεραιότητα, δαπανώντας τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια για τις εκστρατείες τους.

Ο Ντάντε Ντισπάρτε, διευθυντής στρατηγικής και επικεφαλής παγκόσμιας πολιτικής και λειτουργιών της Circle, τόνισε τη διακομματική προσέγγιση της Circle και την ετοιμότητά της για τη νέα ηγεσία της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Με αυτό το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, οι άνθρωποι πρέπει να δουν ότι έχουν κάποιο μερίδιο σε αυτή τη διαδικασία, ότι τα συμφέροντά τους εκπροσωπούνται σε αυτή τη διαδικασία, και ως εκ τούτου μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να τεθεί ξανά προς συζήτηση το νομοσχέδιο Clarity», είπε. «Αλλά δεν θα το χαρακτήριζα ως κάτι κακό – αυτή ήταν, ειλικρινά, μια υπερβολικά αντανακλαστική αντίδραση από τον κλάδο και από άλλους παράγοντες… Τα κρυπτονομίσματα είναι «μοβ» (διμερές).»

Επιπλέον, αναφέρθηκε στον «Genius Act», την «απόλυτα υπερκομματική» νομοθεσία για τα σταθερά νομίσματα που ψηφίστηκε πέρυσι και πρόκειται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο. Ο νόμος αποτελεί σημαντική πολιτική πρόοδο, ανέφερε, «για την οποία [οι Δημοκρατικοί] θα αισθανθούν, πρώτον, ότι τους ανήκει και, δεύτερον, ότι αναγνωρίζεται, δεδομένου ότι πολλοί από αυτούς έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των δημόσιων πολιτικών συζητήσεων σχετικά με το τι θεωρείται θετικό».

Αυτή η διακομματική υποστήριξη μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τα επόμενα βήματα, αλλά ακόμη και αν η νομοθεσία για τα κρυπτονομίσματα παραμείνει σε στάση, η πρόοδος μπορεί να συνεχιστεί, δήλωσε ο Joseph Chalom, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης εθερίου Sharplink.

«Αναμένουμε ότι ο νόμος CLARITY θα παραμείνει σε αναστολή έως το 2028. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια σαφής πορεία προς τα εμπρός για τα stablecoins… και για την tokenization των μετοχών εισηγμένων εταιρειών στο πλαίσιο της πενταετούς εξαίρεσης για καινοτομία της SEC», ανέφερε. «Η τεχνολογική πρόοδος σπάνια ανατρέπεται. Μόλις τα οφέλη του ταχύτερου διακανονισμού, του χαμηλότερου κόστους και των αγορών που δεν κλείνουν ποτέ γίνουν σαφή στους επενδυτές και τα ιδρύματα, αυτή η μεταβολή θα είναι πολύ δύσκολο να αντιστραφεί, ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές το 2028.»