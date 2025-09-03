Zελένσκι: Αρνείται συνάντηση με Πούτιν στη Μόσχα – Απαράδεκτη η πρόταση

«Η Ρωσία δεν είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις και τα τελεσίγραφα του Κρεμλίνου σχετικά με την Ουκρανία γίνονται όλο και πιο παράλογα. Επομένως, είναι καιρός για νέες σκληρές κυρώσεις», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σιμπίχα. Έκρινε δηλαδή την πρόταση για συνάντηση στη Μόσχα απαράδεκτη.

«Υπάρχουν σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να χειραγωγεί όλους, υποβάλλοντας σκόπιμα απαράδεκτες προτάσεις.», είπε χαρακτηριστικά ο κορυφαίος διπλωμάτης του Κιέβου Αντρέι Σιμπίχα.

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καταβάλει πρόσφατα σημαντικές προσπάθειες και έχει αφιερώσει πολύ χρόνο για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ως απάντηση, ο Λευκός Οίκος έλαβε μια νέα σειρά παλαιών τελεσιγράφων από τη Μόσχα, τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, όπως αναφέρει η ουκρανική πλευρά.

Η Ουκρανία δεν θα παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία λέει ο Ζελένσκι

«Η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τους επιθετικούς στόχους της και δεν δείχνει σημάδια ετοιμότητας για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Αντίθετα, τα τελεσίγραφά της γίνονται όλο και πιο παράλογα», σύμφωνα με όσα έγραψε ο Σιμπίχα.

Ο υπουργός προσθέτει ότι αυτή η στάση της Ρωσίας υποδηλώνει την αύξηση των λεγόμενων «απαιτήσεων» του επιτιθέμενου, εάν δεν υπάρχει αντίσταση ή δύναμη. «Είναι καιρός να χτυπήσουμε τη ρωσική πολεμική μηχανή με αυστηρές νέες κυρώσεις και να συνεφέρουμε τη Μόσχα», καταλήγει ο υπουργός Εξωτερικών.

«Η Ουκρανία δεν θα παραχωρήσει τα εδάφη της στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αν προχωρήσει περαιτέρω, θα πρέπει να θυσιάσει (σ.σ. να ρίξει) εκατομμύρια Ρώσους στρατιώτες», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέττε Φρέντερικσεν.

Ζελένσκι: Κανείς δεν εμπιστεύεται τον Πούτιν.

«Για μερικούς, είναι απλώς έδαφος, αλλά για εμάς, είναι η ζωή μας, η ιστορία μας, το Σύνταγμά μας. Είναι σπίτια, είναι οικογένειες, είναι πολλά, πολλά θέματα που είναι πολύ ευαίσθητα για την Ουκρανία. Όσοι ζούσαν εκεί και όσοι έχουν τώρα εγκαταλείψει τα σπίτια τους λόγω των βομβαρδισμών και της κατοχής θα ήθελαν να επιστρέψουν. Ναι, ίσως αυτό να είναι μη ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή, αλλά θα επιστρέψουν», είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δείξει θετικά σημάδια για την ανταλλαγή εδαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Όχι ανταλλαγή ουκρανικών εδαφών με ρωσικά, αλλά ανταλλαγή ουκρανικών εδαφών, με άλλα ουκρανικά εδάφη που κατέχει η Ρωσία στις τέσσερις ουκρανικές επαρχίες που προσάρτησε, αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί.

Πηγή in.gr