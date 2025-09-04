Καύσωνες: Το 90% των Ελλήνων τους θεωρεί απειλή για το μέλλον

Οι γυναίκες στην Ελλάδα δηλώνουν πιο επηρεασμένες από τους καύσωνες, σε σχέση με τους άντρες, με ποσοστό 61% έναντι 44%

Κοινωνία 04.09.2025, 12:45
Καύσωνες: Το 90% των Ελλήνων τους θεωρεί απειλή για το μέλλον
Εννέα στους 10 Έλληνες θεωρούν τους καύσωνες απειλή για το μέλλον ενώ ένας στους δύο νιώθει ότι επηρεάζεται από αυτούς, σύμφωνα με έρευνα της Mindworks, που διεξήχθη -εν μέσω ή αμέσως μετά από καύσωνες- τον Ιούλιο του 2025, σε Ελλάδα, Κροατία και Ουγγαρία.

Ακραίες θερμοκρασίες

Η εν λόγω έρευνα μας δίνει -για πρώτη φορά στη χώρα μας- μια εικόνα για το πώς βιώνουμε τις ακραίες θερμοκρασίες και ποια είναι τα κρίσιμα στοιχεία που μπορούν να μας οδηγήσουν σε δράση ως προς την προσαρμογή στην κλιματική κρίση και τον περιορισμό της.

Καθώς ολόκληρη η Ευρώπη «αναρρώνει» από ένα ακόμη εκ των θερμότερων καλοκαιριών στην ιστορία και με τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ελλάδα να συνεχίζονται και αρχές Σεπτεμβρίου, η έρευνα της Mindworks δείχνει το πόσο σοβαρή νιώθουν την απειλή του καύσωνα οι άνθρωποι σε αυτές τις τρεις χώρες.

Κίνδυνος για την υγεία

Μπορεί ο κίνδυνος για την υγεία να αναγνωρίζεται -όπως ήταν αναμενόμενο- ως η σοβαρότερη επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά ταυτόχρονα γίνεται ολοένα εντονότερη και η οικονομική επίδραση. Αυτό αποδεικνύεται από τα σημαντικά ποσοστά απαντήσεων, σχετικά με το ενεργειακό κόστος και την απώλεια εισοδήματος εξαιτίας των καυσώνων.

Την ίδια στιγμή όμως, η έρευνα αποκαλύπτει και την πίστη των ανθρώπων στον ρόλο των κοινοτήτων ως προς την προσαρμογή στις ακραίες θερμοκρασίες. Στην Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα, τα 2/3 των ερωτηθέντων θέλουν οι κοινότητες να αναλάβουν δράση για προσαρμογή, στην περίπτωση που η κυβέρνηση αποτύχει να το κάνει.

Απειλή οι καύσωνες

Τα βασικά συμπεράσματα που ξεχωρίζουν για την Ελλάδα και τις άλλες δύο χώρες (Κροατία και Ουγγαρία) είναι τα εξής:

1. Το 91% των Ελλήνων, το 88% των Ούγγρων και το 90% των Κροατών αντιλαμβάνονται τους καύσωνες ως μια απειλή για το μέλλον.

2. Το 52% των Ελλήνων θεωρεί ότι οι καύσωνες αυτού του καλοκαιριού τους επηρέασαν σοβαρά, με τα αντίστοιχα ποσοστά να είναι αρκετά χαμηλότερα σε Κροατία (37%) και Ουγγαρία (29%).

Ενεργειακό κόστος

Το υψηλό ενεργειακό κόστος αναδείχθηκε ως η σημαντικότερη οικονομική επίπτωση, με το 70% περίπου των Ελλήνων να το ξεχωρίζει, την ώρα που το 40% δηλώνει ότι είχε απώλεια εισοδήματος λόγω ακραίων θερμοκρασιών.

Μια νέα εργασιακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται και την βλέπουμε και στην πράξη, αν αναλογιστούμε πόσοι επαγγελματίες αναγκάζονται να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους λόγω υψηλής ζέστης (πχ οικοδόμοι, διανομείς κ.λπ.)

Οι κοινότητες ως απάντηση και η πίστη σε αυτές ή τις κυβερνήσεις:

1. Το 61% των Ελλήνων, το 52% των Κροατών και το 46% των Ούγγρων δήλωσαν ότι οι κοινότητες (τοπικές και μη) θα πρέπει να αναλάβουν δράση αν οι κυβερνήσεις αποτύχουν.

2. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες σε Ελλάδα, Κροατία και Ουγγαρία πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις τους δεν θα καταφέρουν να τους προστατέψουν από τα μελλοντικά κύματα καύσωνα.

   Οι κάτοκοι της Αθήνας

Σύμφωνα με την έρευνα της Mindworks τα ευρήματα που ξεχωρίζουν για την Ελλάδα είναι τα ακόλουθα:

1. Οι γυναίκες στην Ελλάδα δηλώνουν πιο επηρεασμένες από τους καύσωνες, σε σχέση με τους άντρες, με ποσοστό 61% έναντι 44%.

2. H γενιά των νέων (Generation Z) φαίνεται να βιώνει πολύ πιο έντονα τις επιπτώσεις των καυσώνων, καθώς το ποσοστό αυτών που δηλώνουν σοβαρά επηρεασμένοι αγγίζει το 67%.

3. Σε μεγαλύτερο ποσοστό φαίνεται να επηρεάζονται οι κάτοικοι της Αθήνας με ποσοστό περίπου 56%. Αρκετά χαμηλότερα σε βαθμό επιρροής από τους καύσωνες βρίσκονται οι κάτοικοι μικρότερων πόλεων, με το ποσοστό εκεί να ανέρχεται σε 42%

   Απώλεια εισοδήματος

«Οι καύσωνες δεν απειλούν πλέον μόνο την υγεία των ανθρώπων. Βλέπουμε τους πολίτες να επιβαρύνονται και να ανησυχούν για τους λογαριασμούς του ρεύματος και την πιθανή απώλεια του εισοδήματός τους, την ίδια ώρα που χάνουν την εμπιστοσύνη τους στις κυβερνήσεις. Ταυτόχρονα όμως, βλέπουμε και ανθρώπους να αναζητούν και να χτίζουν από κοινού λύσεις για την προσαρμογή τους. Τώρα είναι η στιγμή για τις Αρχές, τα ΜΜΕ, την Κοινωνία των Πολιτών και άλλους φορείς και συλλογικότητες να δημιουργήσουν εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στις κοινότητες να αναπτύξουν τις δικές τους πρακτικές, ενδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων και βοηθώντας τους, όχι απλά να αντέξουν τις ακραίες θερμοκρασίες, αλλά να δημιουργήσουν μια κοινή πορεία προσαρμογής», δήλωσε σχετικά με την έρευνα ο Stefan Flothmann, επικεφαλής ερευνητής της Mindworks Lab.

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ
Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής – Τελευταία έξοδος: Μεσαία τάξη
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής – Τελευταία έξοδος: Μεσαία τάξη

Το ραντεβού του Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ και οι μνηστήρες του φθινοπώρου

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Μας είναι αδιάφορο εάν η κυβέρνηση δεν θελει να αποκαλύπτουμε σκάνδαλα»
Βαγγέλης Μαρινάκης: «Μας είναι αδιάφορο εάν η κυβέρνηση δεν θελει να αποκαλύπτουμε σκάνδαλα»

Στο περιθώριο της ομιλίας του στο Συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε μια σημαντική παρέμβαση

Δημογραφικό: Βραδυφλεγής βόμβα η μείωση του πληθυσμού – Τα μοντέλα προσομοίωσης και η μεταβαλλόμενη ηλικιακή πυραμίδα
Τεράστια απειλή για την Ελλάδα το δημογραφικό

Συναγερμός σε όλη την Ευρώπη για τη συρρίκνωση του πληθυσμού - Η εξέλιξη των δεικτών γονιμότητας μετά το baby boom (1970-2023) στις ευρωπαϊκές χώρες

Στράτος Ιωακείμ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν
Πώς θα λειτουργήσει το μετρό στα εγκαίνια της ΔΕΘ – Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί

Το προσεχές Σάββατο εγκαινιάζεται η 89η ΔΕΘ και στην πόλη θα εφαρμοστούν μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Θεοφανώ, η εστεμμένη φόνισσα», Ελληνική Κουζίνα & ΒΗΜΑgazino
Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Θεοφανώ, η εστεμμένη φόνισσα», Ελληνική Κουζίνα & ΒΗΜΑgazino

Το Βήμα της Κυριακής κυκλοφορεί στις 7 Σεπτεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές: το βιβλίο «Θεοφανώ, η εστεμμένη φόνισσα», το περιοδικό Ελληνική Κουζίνα και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

KOK: Σε διαβούλευση ο διαγωνισμός για την προμήθεια καμερών
Σε διαβούλευση διαγωνισμός για προμήθεια καμερών καταγραφής παραβάσεων ΚΟΚ

Το έργο έχει προϋπολογισμό 93,8 εκατ. ευρώ - Χρηματοδοτείται από τα πρόστιμα που θα βεβαιώνονται και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ΚΟΚ

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα καλείται να αποδομήσει έναν αποτυχημένο γάμο δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

Ολες οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη ημέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής - Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Εκτός πακέτου μέτρων η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο
ΕΣΕΕ: Εκτός «πακέτου ΔΕΘ» η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο

Οι οριακές βελτιώσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης είναι ευπρόσδεκτες αλλά όχι αρκετές

89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη
Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

Η απουσία ενιαίου αφηγήματος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και η αποφυγή ανακοίνωσης μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

89η ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν
89η ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Τι περιλαμβάνει το πακέτο των μέτρων που ανακοινώθηκαν στην 89η ΔΕΘ για τη φορολογία και τα εισοδήματα

Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth
Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth

assenger numbers at Athens International Airport rose 6.8% in the first eight months of 2025, while tourists from ten key countries accounted for nearly 70% of Greece’s travel revenue last year

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιος κερδίζει την κούρσα; – Η Αμερική ή η Κίνα ;
ΗΠΑ vs Κίνα: Ποιος κερδίζει την κούρσα της ΑΙ;

Η Κίνα, προσφέρει στον κόσμο ένα όραμα διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης προσιτό και βασισμένο στα αποτελέσματα

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς
OT FORUM – Δένδιας: Στελέχη της αγοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στόχος ένα οικοσύστημα που εκτός από το να εξυπηρετεί τις ένοπλες δυνάμεις, να εξάγει και προϊόντα

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές
Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές

Το πακέτο παροχών για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός

89η ΔΕΘ – OT Forum – Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία
OT Forum - Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι θα εφαρμοστεί το ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος

