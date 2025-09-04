Μακρόν: 26 χώρες θα υποστηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

«Εμείς οι Ευρωπαίοι θα προσφέρουμε εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία», δήλωσε ο Μακρόν

Κόσμος 04.09.2025, 18:20
Μακρόν: 26 χώρες θα υποστηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
Newsroom

Είκοσι έξι χώρες έχουν υπογράψει συμφωνία για να συμβάλουν στην ασφάλεια της Ουκρανίας μετά από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός ή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία , δήλωσε την Πέμπτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Σήμερα έχουμε 26 χώρες που έχουν δεσμευτεί επίσημα – κάποιες άλλες δεν έχουν ακόμη λάβει θέση – να αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία ή να είναι παρούσες στο έδαφος, στη θάλασσα ή στον αέρα», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους μετά από τη συνάντηση συμμάχων του Κιέβου στο Παρίσι την Πέμπτη. Πρόσθεσε ότι «αυτή η δύναμη δεν επιδιώκει να διεξάγει κανέναν πόλεμο με τη Ρωσία».

Η Ρωσία απαντά ότι δεν θα εξετάσει την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία «σε καμία μορφή»

Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκεντρώθηκαν σε μια νέα προσπάθεια να ασκήσουν πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αφού εκείνος δεσμεύτηκε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Η απογοήτευση έχει συσσωρευτεί στη Δύση για αυτό που οι ηγέτες αποκαλούν απροθυμία του Ρώσου προέδρου να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό της  εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία που ήδη κρατάει τριάμιση χρόνια.

Η σύνοδος κορυφής, υπό την συμπροεδρία των ηγετών της Γαλλίας και της Βρετανίας, είχε ως στόχο να καθορίσει τα σχέδια για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία εάν ή όταν υπάρξει κατάπαυση του πυρός , και να σχηματίσει μια σαφέστερη εικόνα της εμπλοκής των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η Ρωσία έχει περιφρονήσει τέτοιες διαβεβαιώσεις και ο ίδιος ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να «επιλύσει όλα τα καθήκοντά μας στρατιωτικά» ελλείψει συμφωνίας.

Εγγυήσεις ασφαλείας

«Είμαστε έτοιμοι, εμείς οι Ευρωπαίοι, να προσφέρουμε εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία και τους Ουκρανούς την ημέρα που θα υπογραφεί μια ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ της Τετάρτης, μιλώντας μαζί με τον Ζελένσκι.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες των εγγυήσεων ήταν εξαιρετικά εμπιστευτικές, αλλά η «προετοιμασία ολοκληρώθηκε» σε προηγούμενη συνάντηση των υπουργών Άμυνας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν αποσαφηνίσει τι εννούν όσον αφορά στη φύση των εγγυήσεων που θα προσφέρουν, οι οποίες αναμένεται να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, εκπαίδευση και υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε βέβαιος ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου θα βοηθήσουν ώστε «να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία για να προχωρήσει προς μια διπλωματική λύση».

Αλλά πρόσθεσε επίσης: «Δυστυχώς, δεν έχουμε δει ακόμη κανένα σημάδι από τη Ρωσία ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο».

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των συνομιλιών, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι οι θεωρητικές εγγυήσεις για την Ουκρανία ήταν «απολύτως απαράδεκτες».

«Δεν αποτελούν εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αποτελούν εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Μαρία Ζαχάροβα στο περιθώριο οικονομικού φόρουμ στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν θα εξετάσει την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία «σε καμία μορφή».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών
Κοινωνία

Μη κρατικά ΑΕΙ: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ
Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
Περισσότερα από Κόσμος
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών
Κοινωνία

Μη κρατικά ΑΕΙ: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών

Τι είπαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η υπουργός Παιδείας, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Μαρία Σιδέρη
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής – Τελευταία έξοδος: Μεσαία τάξη
Επικαιρότητα

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής – Τελευταία έξοδος: Μεσαία τάξη

Το ραντεβού του Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ και οι μνηστήρες του φθινοπώρου

Economist: Γιατί δεν αντιστέκεται κανείς σε έναν αντιδημοφιλή Τραμπ;
Κόσμος

Economist: Γιατί δεν αντιστέκεται κανείς σε έναν αντιδημοφιλή Τραμπ;

Με τους Ρεπουμπλικανούς να είναι δουλοπρεπείς και τα δικαστήρια βραδυκίνητα, ο Economist αναρωτιέται αν οι Δημοκρατικοί να κινητοποιηθούν εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ;

Ντόναλντ Τραμπ: Η black list των χωρών που φυλακίζουν Αμερικανούς
Κόσμος

Ο Τραμπ μαινόμενος - Σε «μαύρη λίστα» όσοι φυλακίζουν Αμερικανούς

Τι προβλέπει το διάταγμα του Τραμπ και ποιες χώρες στοχοποιεί

Η Νορβηγία και το δίλημμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Επικαιρότητα

Το ευρωπαϊκό δίλημμα της Νορβηγίας - Οι επιλογές

Η Νορβηγία καλείται να επιλέξει ανάμεσα στη βελτίωση του ΕΟΧ, την πλήρη ένταξη στην ΕΕ ή έναν δύσκολο «ελβετικό δρόμο», με το κόστος της αποχής από τα κέντρα αποφάσεων να αυξάνεται συνεχώς.

Γιώργος Μαζιάς
Μέγαρο Μαξίμου: Με φλερτ στην εσωκομματική αντιπολίτευση ψάχνει τη νηνεμία εν όψει ΔΕΘ
89η ΔΕΘ

Το Μαξίμου επιχειρεί να κατευνάσει την εσωκομματική αντιπολίτευση ενόψει ΔΕΘ

Να ρίξει γέφυρες προς βουλευτές που κατατάσσονται στην εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθεί το μέγαρο Μαξίμου, επιχειρώντας να αμβλύνει το μέτωπο στο εσωτερικό της ΝΔ, εν μέσω ΔΕΘ.

Lotus: Τα εμπόδια στην προσπάθεια να γίνει μια «Βρετανική Porsche»
Επικαιρότητα

H Lotus θέλει να γίνει η «βρετανική Porsche»

Τα φιλόδοξα σχέδια του Κινέζου ιδιοκτήτη της Lotusγια την κατασκευή σπορ αυτοκινήτων παρεμποδίζονται από χαοτικές αποφάσεις, αποχωρήσεις και περικοπές θέσεων εργασίας

Latest News
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών
Κοινωνία

Μη κρατικά ΑΕΙ: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών

Τι είπαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η υπουργός Παιδείας, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Μαρία Σιδέρη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα καλείται να αποδομήσει έναν αποτυχημένο γάμο δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

Ολες οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη ημέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής - Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Εκτός πακέτου μέτρων η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο
Business

ΕΣΕΕ: Εκτός «πακέτου ΔΕΘ» η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο

Οι οριακές βελτιώσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης είναι ευπρόσδεκτες αλλά όχι αρκετές

89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη
Economy

Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

Η απουσία ενιαίου αφηγήματος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και η αποφυγή ανακοίνωσης μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

89η ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν
Economy

89η ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Τι περιλαμβάνει το πακέτο των μέτρων που ανακοινώθηκαν στην 89η ΔΕΘ για τη φορολογία και τα εισοδήματα

Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth
English Edition

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth

assenger numbers at Athens International Airport rose 6.8% in the first eight months of 2025, while tourists from ten key countries accounted for nearly 70% of Greece’s travel revenue last year

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιος κερδίζει την κούρσα; – Η Αμερική ή η Κίνα ;
Tεχνητή νοημοσύνη

ΗΠΑ vs Κίνα: Ποιος κερδίζει την κούρσα της ΑΙ;

Η Κίνα, προσφέρει στον κόσμο ένα όραμα διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης προσιτό και βασισμένο στα αποτελέσματα

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς
89η ΔΕΘ

OT FORUM – Δένδιας: Στελέχη της αγοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στόχος ένα οικοσύστημα που εκτός από το να εξυπηρετεί τις ένοπλες δυνάμεις, να εξάγει και προϊόντα

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές

Το πακέτο παροχών για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο