Μακρόν: 26 χώρες θα υποστηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Είκοσι έξι χώρες έχουν υπογράψει συμφωνία για να συμβάλουν στην ασφάλεια της Ουκρανίας μετά από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός ή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία , δήλωσε την Πέμπτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Σήμερα έχουμε 26 χώρες που έχουν δεσμευτεί επίσημα – κάποιες άλλες δεν έχουν ακόμη λάβει θέση – να αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία ή να είναι παρούσες στο έδαφος, στη θάλασσα ή στον αέρα», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους μετά από τη συνάντηση συμμάχων του Κιέβου στο Παρίσι την Πέμπτη. Πρόσθεσε ότι «αυτή η δύναμη δεν επιδιώκει να διεξάγει κανέναν πόλεμο με τη Ρωσία».

Η Ρωσία απαντά ότι δεν θα εξετάσει την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία «σε καμία μορφή»

Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκεντρώθηκαν σε μια νέα προσπάθεια να ασκήσουν πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αφού εκείνος δεσμεύτηκε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Η απογοήτευση έχει συσσωρευτεί στη Δύση για αυτό που οι ηγέτες αποκαλούν απροθυμία του Ρώσου προέδρου να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία που ήδη κρατάει τριάμιση χρόνια.

Η σύνοδος κορυφής, υπό την συμπροεδρία των ηγετών της Γαλλίας και της Βρετανίας, είχε ως στόχο να καθορίσει τα σχέδια για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία εάν ή όταν υπάρξει κατάπαυση του πυρός , και να σχηματίσει μια σαφέστερη εικόνα της εμπλοκής των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η Ρωσία έχει περιφρονήσει τέτοιες διαβεβαιώσεις και ο ίδιος ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να «επιλύσει όλα τα καθήκοντά μας στρατιωτικά» ελλείψει συμφωνίας.

Εγγυήσεις ασφαλείας

«Είμαστε έτοιμοι, εμείς οι Ευρωπαίοι, να προσφέρουμε εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία και τους Ουκρανούς την ημέρα που θα υπογραφεί μια ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ της Τετάρτης, μιλώντας μαζί με τον Ζελένσκι.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες των εγγυήσεων ήταν εξαιρετικά εμπιστευτικές, αλλά η «προετοιμασία ολοκληρώθηκε» σε προηγούμενη συνάντηση των υπουργών Άμυνας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν αποσαφηνίσει τι εννούν όσον αφορά στη φύση των εγγυήσεων που θα προσφέρουν, οι οποίες αναμένεται να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, εκπαίδευση και υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε βέβαιος ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου θα βοηθήσουν ώστε «να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία για να προχωρήσει προς μια διπλωματική λύση».

Αλλά πρόσθεσε επίσης: «Δυστυχώς, δεν έχουμε δει ακόμη κανένα σημάδι από τη Ρωσία ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο».

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των συνομιλιών, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι οι θεωρητικές εγγυήσεις για την Ουκρανία ήταν «απολύτως απαράδεκτες».

«Δεν αποτελούν εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αποτελούν εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Μαρία Ζαχάροβα στο περιθώριο οικονομικού φόρουμ στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν θα εξετάσει την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία «σε καμία μορφή».