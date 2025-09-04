Σαββάκης (Biosolids): Η έλλειψη δεξιοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων κορυφαίο πρόβλημα

Το ενεργειακό κόστος και η έλλειψη εργατικού και εξειδικευμένου προσωπικού αποτελούν τα τελευταία τρία χρόνια τα σημαντικότερα προβλήματα για τις ελληνικές επιχειρήσεις τονίζει ο επιχειρηματίας και τέως πρόεδρος του ΣΒΕ (Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος), Αθανάσιος Σαββάκης, μιλώντας στο ΕΤΒΑVIPEStudio, ενόψει της 89ης ΔΕΘ.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο θέμα της έλλειψης προσωπικού είπε: «Είναι απίστευτο να έχεις υψηλά ποσοστά ανεργίας π.χ. στην Κεντρική Μακεδονία και παρόλα αυτά να έχεις ένα τεράστιο έλλειμμα εργατικού δυναμικού στις επιχειρήσεις σου. Η έλλειψη δεξιοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μία στροφή προς άλλους επαγγελματικούς κλάδους και χάσαμε τους μηχανικούς παραγωγής, τους ηλεκτρολόγους τους τεχνικούς»…

Στα σημαντικά προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας συμπεριέλαβε και αυτό της χρηματοδότησης και του κόστους χρηματοδότησης. Ερωτηθείς τι είναι αυτό που λείπει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη και την κρατάει σε αρνητική ψυχολογία σε σχέση με την Αθήνα, ο κ.Σαββάκης ήταν κατηγορηματικός: «Από τη Θεσσαλονίκη δεν λείπει τίποτα. Σε επίπεδο υποδομών υστέρησε σε σχέση με την Αθήνα αλλά πλέον απόκτησε και αποκτά υποδομές. Έχει ένα σύγχρονο αεροδρόμιο, ένα λιμάνι στο οποίο ξεκίνησε και η διαδικασία κατασκευής του 6ου προβλήτα, έχει το μετρό σε λειτουργία και κατασκευάζεται το Fly Over. Όπως και να το κάνουμε υπάρχει πρόοδος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ μάλιστα θα πω πως η Θεσσαλονίκη έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχει την εγγύτητα στις βαλκανικές χώρες, κάτι που στο επίπεδο το επιχειρηματικό σημαίνει ότι τα Βαλκάνια αποτελούν την επέκταση του επιχερείν της Βόρειας Ελλάδας».

Κυκλική οικονομία

Ο κ.Σαββάκης είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Biosolids SA, μιας επιχείρησης παραγωγής βελτιωτικών εδάφους. «Η Biosolids είναι η πρώτη και ίσως η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που ασχολείται με την κυκλική οικονομία» λέει ο ίδιος και εξηγεί:

«Ξέρετε, η κυκλική οικονομία δεν είναι ένα θεωρητικό concept. Έχει δύο πολύ συγκεκριμένους πυλώνες. Αφορά στη διαχείριση, επαναχρησιμοποίηση και παραγωγή χρήσιμων υλικών μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας διαχείρισης αποβλήτων/απορριμμάτων. Εμείς, στο εργοστάσιό μας στην περιοχή της Σκύδρας, στο νομό Πέλλας, διαχειριζόμαστε τέτοια οργανικά απόβλητα. Αυτό γίνεται με μία διαδικασία ανοιχτής κομποστοποίησης και παράγουμε ένα εξαιρετικό εδαφοβελτιωτικό λίπασμα.

Μάλιστα το προϊόν μας είναι πιστοποιημένο, τυποποιημένο. Έχει το χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα και γίνεται με τις περιβαλλοντικά πιο φιλικές διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι και ο παραγωγός του αποβλήτου και ο τελικός χρήστης του εδαφοβελτιωτικού μας επωφελούνται από αυτό το ανθρακικό αποτύπωμα.

Ειδικά αυτή την εποχή που οι επιταγές της ΕΕ είναι εξαιρετικά αυστηρές σε σχέση με το κομμάτι του περιβάλλοντος η παραγωγή εδαφοβελτιωτικών με υψηλή οργανική είναι ίσως η μοναδική λύση που μπορεί να βοηθήσει τόσο των αγροτικό τομέα όσο και όλες τις βιομηχανίες που παράγουν κάποιο απόβλητο».

Σε ό,τι αφορά την προμήθεια των αποβλήτων ο κ.Σαββάκης εξηγεί: «Τα απόβλητα είναι το οργανωτικό υπόλειμμα που παράγεται π.χ. σε μια βιομηχανία τροφίμων, σε διαλογιτήρια, σε εμπορικές μονάδες, όπως είναι η λαχαναγορά, και βεβαίως είναι τα υλικά που συγκεντρώνονται στους καφέ κάδους».

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους καφέ κάδους ο κ.Σαββάκης επισήμανε πως «στην Κεντρική Μακεδονία που πρωτοπορεί στη χρήση των καφέ κάδων, εμείς είμαστε, ίσως, ο μεγαλύτερος αποδέκτης των οργανικών υπολειμμάτων που συγκεντρώνονται σε αυτούς. Περνάμε το υλικό από μια διαδικασία διαλογής, το επεξεργαζόμαστε και στη συνέχεια παράγουμε το εδαφοβελτιωτικό μας».