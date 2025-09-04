Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος: Συνάντηση με ΣΥΡΙΖΑ ενόψει 89ης ΔΕΘ

Συνάντηση με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, μετά από πρόσκληση του κόμματος, στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου που αναπτύσσει η ΚΕΕΕ με τα πολιτικά κόμματα, ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, είχε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), Γιάννης Βουτσινάς,

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γιάννης Βουτσινάς, και ο γενικός γραμματέας, Κωνσταντίνος Δαμίγος, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο. Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, η αναπληρώτρια γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά, ο βουλευτής Νότιου Τομέα Β’ Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Νίκος Παππάς, ο βουλευτής Ηρακλείου και τομεάρχης Οικονομικών, Χάρης Μαμουλάκης, ο σύμβουλος του πρόεδρου για θέματα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, Νίκος Νυφούδης, το μέλος της ΚΕ, Ιωάννα Λιούτα, και το μέλος του τμήματος Οικονομικής Πολιτικής, Γιώργος Θωμόπουλος.

Ενίσχυση μικρομεσαίων

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι προτάσεις της ΚΕΕΕ για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, την επιτάχυνση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, καθώς και η ανάγκη για ένα σταθερό, δίκαιο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη στήριξη της αγοράς.

Η ΚΕΕΕ, ως θεσμικός εκπρόσωπος των Επιμελητηρίων της χώρας, επιδιώκει τη διαρκή συνεργασία με την πολιτεία και τους πολιτικούς φορείς, με στόχο την ανάδειξη των προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και την προώθηση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων λύσεων.

Νέο παραγωγικό μοντέλο

Ο κ. Βουτσινάς, ανέπτυξε το υπόμνημα της ΚΕΕΕ -το οποίο απεστάλη τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα πολιτικά κόμματα, υπογραμμίζοντας ότι «παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία διανύει μια περίοδο ανθεκτικότητας και συγκρατημένης δυναμικής, εν μέσω έντονων αναταράξεων στο διεθνές περιβάλλον, οι έως σήμερα πολιτικές δεν αρκούν. Ζητούμε άμεσα να αρθούν τα αντιαναπτυξιακά μέτρα της μνημονιακής περιόδου που οδήγησαν σε οικονομικό αποκλεισμό δεκάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες ώστε να διευκολυνθεί η ταχεία και αποτελεσματική ένταξη των ΜμΕ στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με κοινή βούληση για συνέχιση του διαλόγου και ενίσχυση της συνεργασίας, προς όφελος της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της εθνικής οικονομίας, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.