89η ΔΕΘ 04.09.2025, 07:00
89η ΔΕΘ: Εργα 100 εκατ. δρομολογούνται στη Θεσσαλονίκη
Ρεπορτάζ Μάχη Τράτσα

Έργα 101,6 εκατ. ευρώ φιλοδοξούν να αλλάξουν το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης, της πόλης που από το Σάββατο και για δύο εβδομάδες θα φιλοξενήσει τις εργασίες της 89ης ΔΕΘ (Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης).

Πέρα από το φιλόδοξο σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ που μονοπωλεί τα φώτα της δημοσιότητας και πιθανώς θα ξεκαθαρίσει το Σαββατοκύριακο από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ή από τους αρμόδιους υπουργούς, στον σχεδιασμό έχουν μπει κι άλλες παρεμβάσεις που υπόσχονται να αναγεννήσουν τη συμπρωτεύουσα. Από το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά έως την ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους, σειρά έργων αναμένεται να μεταμορφώσουν τη «μητρόπολη» της Μακεδονίας.

Η καρδιά των έργων «χτυπά» στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, όπου με επενδύσεις 44,3 εκατ. ευρώ δημιουργείται ένα μητροπολιτικό πάρκο το οποίο θα αποδοθεί σε κοινή χρήση αφού ολοκληρωθούν τέσσερα έργα

Μεγάλο «στοίχημα» το πάρκο Παύλου Μελά

Η καρδιά των έργων «χτυπά» στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, όπου με επενδύσεις 44,3 εκατ. ευρώ δημιουργείται ένα μητροπολιτικό πάρκο το οποίο θα αποδοθεί σε κοινή χρήση αφού ολοκληρωθούν τέσσερα έργα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του χώρου, προϋπολογισμού 12,7 εκατ. ευρώ (ΕΣΠΑ) ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος πρασίνου με βασικές υποδομές. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης της ασφάλειας των διατηρητέων κτιρίων, χάραξη διαδρομών, κατασκευή τριών αναψυκτηρίων – παρασκευαστηρίων, διαμόρφωση χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων κλπ.

Επίσης, έχουν ξεκινήσει έργα ύψους 6,9 εκατ. ευρώ (ΕΣΠΑ και πρόγραμμα «Α.Τρίτσης) που θα δώσουν νέα ζωή στο κτίριο στρατωνισμού του πρώην στρατοπέδου με συντήρηση – αποκατάσταση του κτιρίου Α2 για τη δημιουργία Μουσείου και Εκθεσιακού Χώρου Εθνικής Αντίστασης, νέου Δημαρχείου, αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και μικρού κυλικείου.

Το κτίριο στρατωνισμού Α3 μεταμορφώνεται και θα στεγάσει μουσείο ευρημάτων του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης που θα φιλοξενεί 2.000 αντικείμενα από τις ανασκαφές του Μετρό κοντά στον σταθμό της Αγίας Σοφίας. Το έργο των 14 εκατ. ευρώ (κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας-ΤΑΑ) βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όσο για το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού το οποίο θα «φωτίσει» τις μνήμες του ξεριζωμού, έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΣΠΑ) με προϋπολογισμό 7,7 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνει την αποκατάσταση των κτιρίων Β4 και Δ του Μητροπολιτικού Πάρκου ώστε να είναι λειτουργικά για τη στέγαση του μουσείου καθώς και τη δημιουργία εκθεσιακών χώρων και υποστηρικτικών χρήσεων.

Άλλα τρία εκατ. ευρώ (μέσω ιδιωτικής δωρεάς) θα διατεθούν για τη δημιουργία περιαστικού δάσους αναψυχής εμβαδού περίπου 3.000 στρεμμάτων με ήπιες κατασκευές όπως ξύλινο κιόσκι, παγκάκια, ξύλινους πάγκους κλπ.. Μετά την έγκριση της μελέτης αναδάσωσης, έχουν ολοκληρωθεί εργασίες περίφραξης, όπως και οι δρόμοι πρόσβασης και φυτεύσεις. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει πρόδρομες εργασίες για τη δημιουργία δασο-βοτανικού κήπου. Το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Απρίλιο του 2027.

Άλλες αναπλάσεις στο κέντρο της πόλης

Σε διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται το έργο ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας για τη μετατροπή της σε Πάρκο Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος ένα έργο 9 εκατ. ευρώ με πόρους του Πράσινου Ταμείου ωστόσο υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις λόγω δικαστικών προσφυγών.

Όσο για την ανάπλαση – πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας (β΄φάση από την οδό Τσιμισκή έως τη Λεωφόρο Νίκης) ένα έργο 4 εκατ. ευρώ, αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης προκειμένου να υλοποιηθεί εντός 16 μηνών.

Είκοσι εκατ. ευρώ έχουν διασφαλιστεί και για την ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους. Αυτήν την περίοδο προετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης με τον διαγωνισμό να αναμένεται να βγει στον αέρα προς τα τέλη φθινοπώρου με στόχο να έχει ολοκληρωθεί σε μια διετία.

Ακόμη έχουν ολοκληρωθεί οι προμελέτες για τις αναπλάσεις των πλατειών Διοικητηρίου και Δημοκρατίας με τους διαγωνισμούς να προσδιορίζονται για το 2026. Όσο για το deck της παλιάς παραλίας βρίσκεται σε στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης ενώ γίνεται η προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας για τον φωτισμό σημαντικών μνημείων Unesco της Θεσσαλονίκης.

Θωράκιση του πράσινου μέσω του Antinero

Για το περιαστικό δάσος Σέιχ Σου έχουν ολοκληρωθεί οι φυτεύσεις 42.000 πλατυφύλλων. Ακόμη έχουν προβλεφθεί μέσω του προγράμματος Antinero (ΤΑΑ), το οποίο σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), έργα αντιπυρικής προστασίας ύψους 4,87 εκατ. ευρώ σε δημόσιες δασικές εκτάσεις, αρμοδιότητας των Δασαρχείων Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και Σταυρού. Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση του Δασικού Οδικού Δικτύου σε ποσοστό 70%.

Μέσω του ίδιου προγράμματος διατέθηκαν 4,65 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών σε οικισμούς και δρόμους. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και το έργο βρίσκεται στο στάδιο της συντήρησης. Άλλα 3,24 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών σε οικισμούς και δρόμους των περιφερειακών ενοτήτων Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Το έργο βρίσκεται σε φάση ελέγχου και επανυποβολής της μελέτης.

Για υλοτομικές εργασίες και δασοκομικές παρεμβάσεις -για λόγους αντιπυρικής προστασίας- σε ξερά και προσβεβλημένα δέντρα έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 6,2 εκατ. ευρώ καθώς και άλλες για συντήρηση και επέκταση του υφιστάμενου δικτύου αντιπυρικής προστασίας, ύψους 4,87 εκατ. ευρώ.

