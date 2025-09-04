89η ΔΕΘ: Μειώσεις φόρων και παροχές πάνω από 1,5 δισ. ευρώ

Οι κερδισμένοι: οικογένειες με παιδιά, φορολογούμενοι με εισοδήματα 10.000 – 50.000 ευρώ και ένστολοι

Economy 04.09.2025, 10:10
89η ΔΕΘ: Μειώσεις φόρων και παροχές πάνω από 1,5 δισ. ευρώ
Newsroom

Περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι με εισοδήματα πάνω από 10.000 έως 50.000 ευρώ, περίπου 1,3 εκατ. οικογένειες με παιδιά αλλά και οι ένστολοι θα είναι οι πιο κερδισμένοι του πακέτου της ΔΕΘ που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Μια ανάσα πριν την έναρξη της 89ης ΔΕΘ, το  Μέγαρο Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο, «κλειδώνουν» το πακέτο με τα μέτρα του 2026, το οποίο θα κινηθεί πάνω από 1,6 δισ. ευρώ, σχεδόν στα 1,7 δισ. ευρώ, και θα ενσωματώνει παρεμβάσεις στη φορολογία, το δημογραφικό, το στεγαστικό και τις συντάξεις.

Μείωση φόρων μεσαίας τάξης

«Είναι η ώρα για μείωση των φόρων της μεσαίας τάξης» δήλωσε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης (ΕΡΤ), δίνοντας το στίγμα της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η νέα φορολογική κλίμακα η οποία θα εφαρμοστεί για τα εισοδήματα του 2026 έχει σχεδιαστεί με τρόπο που θα ξεκλειδώνει μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα και ειδικά για τους πολύτεκνους με τον Κωστή Χατζηδάκη να τονίζει ότι «οι οικογένειες με περισσότερα παιδιά θα έχουν κεντρικό ρόλο στις φοροελαφρύνσεις».

Με το δημογραφικό να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την ελληνική οικονομία μεταξύ των μέτρων που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ θα είναι φορολογική ελάφρυνση των οικογενειών με παιδιά και ειδικά των πολύτεκνων οικογενειών.

Οι πολύτεκνες οικογένειες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, συνολικά, οι οικογένειες με 1 έως 3 προστατευόμενα τέκνα οι οποίες υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις το 2024 για το έτος 2023 ανήλθαν σε 1.260.681 και ο φόρος εισοδήματος που πλήρωσαν έφθασε τα 4,57 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:
– 616.119 οικογένειες με 1 παιδί πλήρωσαν συνολικά φόρο εισοδήματος 2 δισ. ευρώ
– 536.495 οικογένειες με 2 παιδιά πλήρωσαν συνολικά φόρο εισοδήματος 2,18 δισ. ευρώ
– 108.067 οικογένειες με 3 παιδιά πλήρωσαν συνολικά 381,39 εκατ. ευρώ φόρο για τα εισοδήματά τους
Ο συνολικός αριθμός των πολυτέκνων οικογενειών, ανήλθε σε 22.542 ενώ ο συνολικός φόρος εισοδήματος που κατέβαλαν ήταν 55,76 εκατομμύρια ευρώ.

Τι θα πάρουν οι ένστολοι

Μια ακόμα κοινωνική ομάδα που αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ είναι οι ένστολοι. Ο πρωθυπουργός πρόκειται να ανακοινώσει ένα νέο γύρο αυξήσεων, από το 2026, με το ακριβές ποσοστό της αύξησης να είναι ακόμα άγνωστο.
Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουλίου 2025, τέθηκε σε εφαρμογή η χορήγηση του νέου επιδόματος «Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας και Επικινδυνότητας» ύψους 100 ευρώ μηνιαίως, το οποίο καλύπτει όλα τα στελέχη, ανεξαρτήτως βαθμού ή προϋπηρεσίας.

Ακόμα από την 1η Οκτωβρίου, πάνω από 80.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα δουν νέες αυξήσεις που φτάνουν συνολικά το 20% σε σχέση με τον Μάρτιο. Παρόμοια αύξηση προβλέπεται και για την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, με τις τελικές αποδοχές τους να αυξάνονται επίσης από 13% έως 20%.

Σχετικά άρθρα:
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
