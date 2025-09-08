Euroxx: Γιατί αύξησε τη τιμή στόχο για τη μετοχή της Jumbo

Σύσταση αύξησης θέσεων» και περιθώριο ανόδου 38,5%

Business 08.09.2025, 12:18
Euroxx: Γιατί αύξησε τη τιμή στόχο για τη μετοχή της Jumbo
Ρεπορτάζ Τάσος Μαντικίδης

Σύσταση αύξησης θέσεων» (Overweight) με νέα αυξημένη τιμή στόχο τα 42 ευρώ (από 30,5 ευρώ προηγουμένως ) εξέδωσε το τμήμα ανάλυσης της Euroxx χρηματιστικής για την μετοχή της Jumbo, θεωρώντας πως η πίεση στην ισοτιμία του δολαρίου με το ευρώ, η αυξημένη διάθεση της Κίνας να διοχετεύσει την παραγωγή της στην Ευρώπη, διαφοροποιώντας την από τις ΗΠΑ και η αποκλιμάκωση των ναύλων στα containerships, στηρίζουν την βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους της εταιρείας.

Ειδικότερα, όπως εκτιμάται, σε συνάρτηση και με το ισχυρό ιστορικό της εταιρείας στη χρονική επιλογή των προμηθειών, σε συνδυασμό με τον παραδοσιακά αυστηρό έλεγχο του κόστους, το μικτό περιθώριο θα διαμορφωθεί σε επίπεδα άνω του 56%.

Παράλληλα, στο διάστημα Ιανουαρίου–Αυγούστου, οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί κατά 8% σε ετήσια βάση, δεικνύοντας βιώσιμη ανάπτυξη του κύκλου εργασιών σε επίπεδο ομίλου. Στο μέτωπο των εγχώριων πωλήσεων, η δυναμική παραμένει ισχυρή, καθοδηγούμενη από το ισχυρό brand και το δίκτυο franchise.

Η Ρουμανία έχει δείξει μέχρι στιγμής πιο ασθενές προφίλ κερδοφορίας το 2025 σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, λόγω του ανταγωνισμού και της αύξησης του ΦΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, αναμένεται η τάση να αντιστραφεί, καθώς η εταιρεία εφαρμόζει πιο επιθετικές στρατηγικές τιμολόγησης και επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου, στοχεύοντας σε 40 καταστήματα μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια.

Η εταιρεία διατηρεί ένα ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο απέναντι σε ένα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, με θετικούς καταλύτες την ευνοϊκή ισοτιμία και τη μείωση κόστους ναυλώσεων.

Ωστόσο, ο ανταγωνισμός στη Ρουμανία, μια καίρια αγορά ανάπτυξης, εντείνεται, αν και η εταιρεία απαντά με πιο επιθετική επέκταση, στοχεύοντας στο διπλασιασμό του δικτύου καταστημάτων έως το 2033. Από την αρχή του έτους η μετοχή σημειώνει κέρδη 16% έναντι 39% του Γενικού Δείκτη διαπραγματευόμενη με πολλαπλασιαστή κερδών (P/E) στις 11,3 φορές και με δείκτη EV/EBITDA στις 7,3 φορές για το 2026, δηλαδή με διψήφιο discount έναντι των ομοειδών εταιρειών, ενώ η νέα τιμή στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 38,5%.

Απόρρητο