Σε μόνο 12 χρόνια παρουσίας στη μουσική σκηνή οι θρυλικοί Led Zeppelin πέτυχαν όσα ελάχιστοι άλλοι στη μουσική βιομηχανία

08.09.2025
Led Zeppelin: Η καθαρή αξία των μελών του συγκροτήματος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Στις 8 Σεπτεμβρίου 1968, οι Τζίμι Πέιτζ, Ρόμπερτ Πλαντ, Τζον Πολ Τζόουνς και Τζον Μπόναμ κάνουν το ντεμπούτο τους ως Led Zeppelin (γνωστοί ως The New Yardbirds) μπροστά σε περίπου 1.200 μαθητές στο Teen Club του σχολείου Egegård στο Γκλάντσαξε της Δανίας.

Οι Led Zeppelin είναι ένα από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών, παρά τη σχετικά σύντομη καριέρα τους. Στα 12 χρόνια της πορείας τους με το συγκρότημα τα μέλη των Led Zeppelin πέτυχαν τόσα πολλά και επηρέασαν την μουσική σκηνή και όλη την βιομηχανία σε τέτοιο βαθμό που δίκαια συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο επιδραστικά συγκροτήματα του 20ου αιώνα. Η επιτυχία τους αυτή μεταφράστηκε όχι απλά σε φήμη αλλά και σε καθαρή χρηματική αξία.

Σχηματισμένοι το 1968, το αρχικό όνομα των Led Zeppelin ήταν στην πραγματικότητα The New Yardbirds, αποτελούμενοι από τον τραγουδιστή Ρόμπερτ Πλαντ, τον κιθαρίστα Τζίμι Πέιτζ, τον μπασίστα/πληκτρά Τζον Πολ Τζόουνς και τον ντράμερ Τζον Μπόναμ. Καθώς το συγκρότημα θεωρείται ο πρόγονος του hard rock και του heavy metal, τα τραγούδια του ασκούν επίσης ποικίλες επιρροές πάνω τους, συμπεριλαμβανομένης της μπλουζ και της φολκ μουσικής.

Και παρόλο που το θρυλικό συγκρότημα είχε διαλυθεί μετά από μια 12χρονη καριέρα γεμάτη μαγεία και δημιουργικότητα το 1980, τα μέλη προσπάθησαν να επανενωθούν αρκετές φορές στο παρελθόν. Αλλά δυστυχώς, αυτές οι προσπάθειες δεν κατέληξαν κάπου συγκεκριμένα.

Μετά από σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά τη διάλυση του θρυλικού συγκροτήματος, η κληρονομιά του και των μελών του εξακολουθεί να επηρεάζει ακόμη και τους νέους. Ας δούμε, λοιπόν, την καθαρή αξία των μελών των Led Zeppelin σήμερα.

YouTube thumbnail

Πόση είναι η συνολική καθαρή αξία των μελών των Led Zeppelin;

Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, οι Led Zeppelin κυκλοφόρησαν 3 βίντεο άλμπουμ, 4 ζωντανά άλμπουμ, 3 τραγούδια που μπήκαν στα charts, 8 στούντιο άλμπουμ, 10 συλλογές άλμπουμ, 16 μουσικά βίντεο, 16 singles και πολλά άλλα έργα. Καθώς το συγκρότημα πέτυχε και παρήγαγε τόσα πολλά πράγματα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τότε, το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους κυκλοφόρησε το 1969. Τελικά, το τελευταίο και όγδοο στούντιο άλμπουμ των Led Zeppelin με τίτλο In Through The Out Door κυκλοφόρησε το 1979, καθώς το συγκρότημα είχε ήδη γίνει ένα από τα πιο επιτυχημένα ροκ συγκροτήματα, πουλώντας πάνω από 35 εκατομμύρια αντίτυπα του άλμπουμ τους Led Zeppelin IV σε όλο τον κόσμο. Και μέχρι τότε, το θρυλικό συγκρότημα έφτασε στο θρόνο του πιο επιτυχημένου συγκροτήματος της ροκ κοινότητας, πουλώντας πάνω από 300 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Οι Led Zeppelin μπαίνουν στο Rock and Roll Hall of Fame το 1995 με το τραγούδι Stairway To Heaven και μπαίνουν επίσης στο Grammy Hall of Fame το 2003. Το θρυλικό συγκρότημα έλαβε επίσης το βραβείο Grammy Lifetime Achievement το 2005.

Και σήμερα, η καθαρή αξία των Led Zeppelin είναι περίπου 900 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ας δούμε λοιπόν την καθαρή αξία των μελών.

Καθαρή αξία του Τζον Μπόναμ: 10 εκατομμύρια δολάρια

Ο ντράμερ του συγκροτήματος, Τζον Μπόναμ, είχε συμμετάσχει σε όλες τις προσπάθειες των Led Zeppelin μέχρι τον θάνατό του το 1980.

Εκτός από την καριέρα του με τους Led Zeppelin, ο Μπόναμ συνεργάστηκε επίσης με άλλους διάσημους καλλιτέχνες όπως ο Τζίμι Στίβενς, οι Wings και άλλοι, επηρεάζοντας τους όλουςμε το ταλέντο του.

Και η καθαρή αξία του Τζον Μπόναμ των Led Zeppelin ήταν 10 εκατομμύρια δολάρια.

Καθαρή αξία του Τζον Πολ Τζόουνς : 90 εκατομμύρια δολάρια

Ως μπασίστας του θρυλικού συγκροτήματος, ο Τζον Πολ Τζόουνς συμμετείχε και σε όλα τα άλμπουμ των Led Zeppelin.

Από την άλλη πλευρά, ο Τζόουνς συνεργάστηκε επίσης με καλλιτέχνες όπως οι Heart, Foo Fighters, Ben E. King, Jars Of Clay και πολλούς άλλους κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Και κάνοντας το ντεμπούτο του το 1999 με τους Zooma, ο ταλαντούχος μουσικός κυκλοφόρησε το τελευταίο και δεύτερο σόλο άλμπουμ του με τίτλο The Thunderthief το 2001.

Και σήμερα, η καθαρή περιουσία του μέλους των Led Zeppelin, Τζον Πολ Τζόουνς , φαίνεται να είναι 90 εκατομμύρια δολάρια.

Καθαρή περιουσία του Τζίμι Πέιτζ: 200 εκατομμύρια δολάρια

Μετά το συγκρότημα The Yardbirds, ο Τζίμι Πέιτζ σχημάτισε τους Led Zeppelin και ανέλαβε την ηγεσία στην κιθάρα, και έγινε γνωστός κατά τη διάρκεια της πορείας τους με το θρυλικό συγκρότημα. Ο Τζίμι Πέιτζ εμφανίστηκε επίσης σε όλα τα άλμπουμ του συγκροτήματος.

Από την άλλη πλευρά, ο Πέιτζ κυκλοφόρησε μόνο ένα σόλο άλμπουμ με τίτλο Outrider το 1988. Και κυκλοφόρησε επίσης 2 στούντιο άλμπουμ με τίτλους Coverdale & Page και Walking Into Clarksdale με τον φίλο και επίσης πρώην μέλος του συγκροτήματος Ρόμπερτ Πλαντ, μετά τη διάλυση του συγκροτήματός τους.

Καθώς ο Τζίμι Πέιτζ έχει επηρεάσει και αγγίξει τις ζωές, τις ψυχές και τη μουσική τόσων πολλών καλλιτεχνών μαζί με την πρώην μπάντα του, μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι γνωστοί καλλιτέχνες όπως οι Ace Frehley, Joe Satriani, Kirk Hammett, Slash, Dave Mustaine, Eddie Van Halen και πολλοί άλλοι.

Μετά από μια τόσο σπουδαία καριέρα γεμάτη επιτεύγματα, ο Πέιτζ σίγουρα ζει τη ζωή του ξοδεύοντας την περιουσία του, καθώς έχει πολύ ακριβές συλλογές κιθάρων, αυτοκίνητα, σπίτια και πολλά άλλα.

Και σήμερα, η καθαρή αξία του κιθαρίστα των Led Zeppelin, Τζίμι Πέιτζ, είναι περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Καθαρή αξία του Ρόμπερτ Πλαντ: 220 εκατομμύρια δολάρια

Καθώς ο Ρόμπερτ Πλαντ είχε εμφανιστεί και σε όλα τα άλμπουμ των Led Zeppelin, συνέχισε να συνεργάζεται με τον φίλο του Τζίμι Πέιτζ του και μετά τη διάλυση του θρυλικού συγκροτήματος.

Κατά τη διάρκεια της μουσικής του καριέρας μετά τους Led Zeppelin, ο Πλαντ κυκλοφόρησε 1 live άλμπουμ, 3 βίντεο άλμπουμ, 2 συλλογές άλμπουμ, 11 στούντιο άλμπουμ, 3 συνεργατικά άλμπουμ και 42 singles. Και το πρώτο σόλο άλμπουμ του με τίτλο Pictures At Eleven κυκλοφόρησε το 1982, και το τελευταίο του άλμπουμ Carry Fire κυκλοφόρησε το 2017.

Τελικά, ο Ρόμπερτ Πλαντ, εκτός από την τεράστια δισκογραφία του, έχει τεράστιες συλλογές από ακριβά αυτοκίνητα και κιθάρες, στα οποία προφανώς επιλέγει να ξοδέψει την περιουσία του. Και σήμερα, η καθαρή περιουσία του μέλους των Led Zeppelin, Ρόμπερτ Πλαντ, φαίνεται να ανέρχεται στα 220 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον το πλουσιότερο μέλος των Led Zeppelin.

