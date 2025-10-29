Βιβλίο: Εκδήλωση παρουσίασης «Αιχμάλωτοι στις ράγες»

Το βιβλίο «Αιχμάλωτοι στις ράγες: Γιατί δεν έχουμε τον σιδηρόδρομο που θέλουμε» φέρνει για πρώτη φορά στο φως τα σιδηροδρομικά αρχεία της σύγχρονης εποχής

Tέχνη και Ζωή 29.10.2025, 11:24
Βιβλίο: Εκδήλωση παρουσίασης «Αιχμάλωτοι στις ράγες»
1961 - Εκφόρτωση των πρώτων δηζελαμαξών ALCO στο λιμάνι του Πειραιά - Ιστορικό Αρχείο ΟΣΕ, Δωρεά Προσωπικού Αρχείου Εμμ.Βεκρή
Newsroom

Τα σιδηροδρομικά αρχεία της σύγχρονης εποχής φέρνει στο φως το βιβλίο «Αιχμάλωτοι στις ράγες: Γιατί δεν έχουμε τον σιδηρόδρομο που θέλουμε», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος

Την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 (ώρα 20.30), θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου βιβλίου του συγγραφέα και ερευνητή Αχιλλέα Χεκίμογλου για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, «Αιχμάλωτοι στις ράγες: Γιατί δεν έχουμε τον σιδηρόδρομο που θέλουμε», στο καφέ του Public Συντάγματος.

Για το βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε προ ημερών από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος, θα μιλήσουν ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών και Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ, ο κ. Ιωάννης Κ. Μουρμούρης, Καθηγητής Management & Οικονομικής των Μεταφορών του ΔΠΘ και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, η δημοσιογράφος Επιστήμη Μπινάζη και ο συγγραφέας, υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Μαριάννας Τζάννε.

βιβλίο

Το βιβλίο με λίγα λόγια

Με μικρά διαλείμματα κανονικότητας, ο ελληνικός σιδηρόδρομος βρίσκεται σε κρίση διαρκείας εδώ και έναν αιώνα και όλες του σχεδόν οι παθογένειες έχουν ως αφετηρία την περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ του Μεσοπολέμου και της Χούντας. Έτσι, χωρίς την κατανόηση των γεγονότων εκείνης της εποχής, είναι αδύνατον να εξηγήσουμε σήμερα γιατί δεν έχουμε τον σιδηρόδρομο που να μας αξίζει.

Το νέο βιβλίο του Αχιλλέα Χεκίμογλου απαντά στο ερώτημα αυτό μέσα από τα συγκοινωνιακά αρχεία του 20ου αιώνα, τα οποία έρχονται για πρώτη φορά στο φως, αναδεικνύοντας την πραγματική – και άγνωστη στις σύγχρονες γενιές – ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου, αλλά και τα επίμαχα πρόσωπα που υπηρέτησαν την συγκοινωνιακή υπόθεση. Πρόκειται για το πρώτο μέρος μίας μεγάλης ιστορικής και δημοσιογραφικής έρευνας που έχει ως επίκεντρο τα γεγονότα μεταξύ του 1936 και του 1967 και θα συνεχιστεί στο μέλλον.

βιβλίο

Χρεοκοπία και λιγνίτης

Το βιβλίο ανατρέχει σε όλα τα μεγάλα γεγονότα που καθόρισαν την τύχη του σιδηροδρόμου, με αφετηρία την μεγάλη συγκοινωνιακή κρίση του Μεσοπολέμου, η οποία έφερε τα σιδηροδρομικά δίκτυα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και οδήγησε στη δυναμική παρέμβαση της δικτατορίας Μεταξά, που επέβαλε σκληρά μέτρα στην αγορά, σώζοντας τους Σιδηροδρόμους του Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ) από την χρεοκοπία. Αποκαλύπτει, παράλληλα, ότι οι ΣΕΚ είχαν ξεκινήσει πρώτοι την προσπάθεια αξιοποίησης

του ελληνικού λιγνίτη, με στόχο την ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας, αναδεικνύοντας, μάλιστα, από τη λήθη το ζωηρό ενδιαφέρον της ναζιστικής Γερμανίας για συμμετοχή στον σχεδιασμό αυτόν.

Πόλεμος και κατοχή

Παράλληλα, περιγράφει τον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισε ο σιδηρόδρομος στην επιστράτευση του ‘40, στον οποίο ανήκει μερίδιο της νίκης της Ελλάδας κατά των Ιταλών, καθώς με υποτυπώδη μέσα συνέβαλε σε μία στρατιωτική κινητοποίηση που άφησε άφωνους τους εισβολείς. Επίσης, αναδεικνύει μέσα από τα αρχεία του Γ’ Ράιχ όχι μόνο το στρατηγικό ενδιαφέρον των ναζί για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, αλλά και τον τρόμο τους απέναντι στα σαμποτάζ της αντίστασης που οδήγησαν πολλές φορές στον εγκλωβισμό χιλιάδων στρατιωτών της Βέρμαχτ στις εσχατιές της Μεσογείου. Μάλιστα, στο βιβλίο αναβιώνουν οι δραματικές στιγμές της γερμανικής εκκένωσης, όταν οι κατακτητές προκάλεσαν την πλήρη καταστροφή των συγκοινωνιών της Ελλάδας, με αποτέλεσμα την επιστροφή της χώρας στην κατάσταση που βρίσκονταν στον 19ο αιώνα.

βιβλίο

Σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης – Φωτ. Αρχείο ΜΙΕΤ – ΕΛΙΑ

Ο εμφύλιος και η Τρόικα πριν την Τρόικα

Διαπερνώντας τις δύσκολες προσπάθειες της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης, που ξεκίνησαν υπό συνθήκες νομισματικής, κοινωνικής και οικονομικής κατάρρευσης, το βιβλίο ανασύρει από τη λήθη απόρρητα ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν ότι ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος ήταν πρωτίστως ένας πόλεμος συγκοινωνιακός, ο οποίος έφερε τον σιδηρόδρομο στην πρώτη γραμμή της μάχης μεταξύ του Εθνικού και του Δημοκρατικού Στρατού, με αδιανόητες επιπτώσεις για την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας.

Παράλληλα, περιγράφει τόσο την αμερικανική εμπλοκή στα συγκοινωνιακά πράγματα (που εκπλήσσουν τον σύγχρονο αναγνώστη, καθώς είναι παρεμφερής με τις κατοπινές δοκιμασίες της Ελλάδας κατά την περίοδο των 3 μνημονίων πολλές δεκαετίες αργότερα), όσο και τις αδιανόητες πολιτικές πιέσεις των συντεχνιών του επαγγελματικού αυτοκινήτου που οδήγησαν στην νομοθετική προστασία του συγκεκριμένου κλάδου σε βάρος του σιδηροδρόμου, ο οποίος έκτοτε καταδικάστηκε στη χώρα μας στον ρόλο του «πτωχού συγγενούς». Τέλος, αποκαλύπτει όλα τα ανεκπλήρωτα σχέδια αναγέννησης του ελληνικού σιδηροδρόμου, τα οποία ως δια μαγείας έμεναν στα συρτάρια των υπουργείων και δεν εφαρμόζονταν ποτέ.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia
Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από Tέχνη και Ζωή
Παρί Σεν Ζερμέν: Πρόταση – μαμούθ 200 εκατ. ευρώ για τον Βινίσιους
Business of Sport

Πρόταση - μαμούθ της Παρί Σεν Ζερμέν σε άσο της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζει προσφορά 200 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Βινίσιους από τη Ρεάλ Μαδρίτης

Manpower: Πώς η αυτοματοποίηση επαναπροσδιορίζει την εργασία
Executive

Manpower: Πώς η αυτοματοποίηση επαναπροσδιορίζει την εργασία

Τι δείχνει έρευνα της Manpower για την Ελλάδα - Πού γίνονται οι περισσότερες επενδύσεις

Ιατρική: Γιατί στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ κάνουν τώρα… λίφτινγκ προσώπου
Υγεία

Γιατί στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ κάνουν τώρα... λίφτινγκ προσώπου

Το άγχος της γήρανσης και της απόρριψης «ακουμπά» και τα στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ

Όχι, ο Ρονάλντο δεν πούλησε την Bugatti των 8 εκατ. ευρώ
Business of Sport

Όχι, ο Ρονάλντο δεν πούλησε την Bugatti των 8 εκατ. ευρώ

Η εμφάνιση μιας λευκού Bugatti Centodieci προς πώληση προκάλεσε φήμες ότι ανήκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Γιώργος Μαζιάς
Λούβρο: Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας ληστείας
Tέχνη και Ζωή

Λούβρο: Μια ληστεία προδιαγεγραμμένη

Η Γαλλία, που λατρεύει να αναδεικνύει την πολιτιστική ιδιαιτερότητά της, δεν υποστηρίζει αυτή την ιδιαιτερότητα οικονομικά όσο θα έπρεπε - Δραματική απόδειξη η ληστεία στο Λούβρο

Μελίνα Ζιάγκου
CEOs: Αλλάζουν νοοτροπία, εστιάζουν σε πιο στρατηγικές συναλλαγές
Executive

CEOs: Αλλάζουν νοοτροπία, εστιάζουν σε πιο στρατηγικές συναλλαγές

Οι CEOs παγκοσμίως εμφανίζονται αποφασισμένοι να κινηθούν στρατηγικά

Τηλεργασία: Τελευταία θέση η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Χειρότερη χώρα στον κόσμο για τηλεργασία η Ελλάδα [έρευνα]

Ποια χώρα της Ευρώπης είναι ο «παράδεισος» της εξ αποστάσεως εργασίας - Η έρευνα του Compare the Market Australia

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia

Η διαμάχη του κατασκευαστή τσιπ, με έδρα την Ολλανδία, με την Κίνα απειλεί να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αυτοκινήτων

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ λέει ότι το Πεκίνο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά του ως εργαλείο καταναγκασμού

Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές στο Λούβρο έκαναν προσφορά στους πιθανούς αγοραστές πέντε ημέρες μετά την κλοπή

Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων

Η επιστολή έχει σκοπό να ενημερώσει γενικότερα τους μεγάλους ψηφιακούς «παίκτες» σχετικά τα σχέδια της Ελλάδας για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English Edition

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
AGRO

Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο