Πελέ: Στο «σφυρί» βγαίνει η φανέλα Νο 10 – Πάνω από 6 εκατ. δολάρια το τίμημα

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Ένα από τα πιο ακριβά ποδοσφαιρικά αντικείμενα που έχουν πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία αναμένεται να γίνει η εμβληματική μπλε φανέλα του Πελέ με το νούμερο 10 από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958.

Ο Βραζιλιάνος ήταν 17 ετών όταν σκόραρε δύο γκολ στη νίκη με 5-2 επί της Σουηδίας, εξασφαλίζοντας το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο για τη Σελεσάο και γράφοντας το όνομά του στην ποδοσφαιρική ιστορία.

Τώρα, ο οίκος Sotheby’s αναμένει ότι η πλούσια ιστορία της φανέλας θα οδηγήσει στην πώληση της σε τιμή άνω των 6 εκατ. δολαρίων όταν βγει στο «σφυρί» στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον The Guardian.

Το ποσό αυτό θα τοποθετήσει την φανέλα ως μεμονωμένο αντικείμενο πίσω από την φανέλα της Αργεντινής που φορούσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα όταν σκόραρε το γκολ με το χέρι του Θεού εναντίον της Αγγλίας στο Μεξικό το 1986, η οποία πουλήθηκε για 9,3 εκατομμύρια δολάρια το 2022.

Επίσης, μια συλλογή από έξι φανέλες του Λιονέλ Μέσι από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ πουλήθηκε για 7,8 εκατ. δολάρια το 2023.

«Η ίδια η φανέλα είναι σε εξαιρετική κατάσταση για κάτι που είναι σχεδόν 70 ετών», δήλωσε στον The Guardian ο Μπρένταν Χοκς, αντιπρόεδρος αθλητικής στρατηγικής του οίκου Sotheby’s. «Έχει ένα έντονο μπλε χρώμα με το κίτρινο της Βραζιλίας στο πίσω μέρος».

Ο Πελέ τελείωσε το τουρνουά με έξι γκολ σε τέσσερις αγώνες και παραμένει ο νεότερος παίκτης που έχει αγωνιστεί σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η φανέλα του Πελέ και η αγορά αθλητικών αναμνηστικών

Μετά τον αγώνα, έδωσε τη φανέλα στον συγκάτοικό του, τον Ντίντι, και παρέμεινε στην οικογένεια του Ντίντι μέχρι το 1993, όταν δωρήθηκε στο Museu dos Esportes Edvaldo Alves Santa Rosa στη Βραζιλία. Το μουσείο πρόσφερε τη φανέλα σε δημοπρασία στο Λονδίνο το 2004, όπου πουλήθηκε για 59.000 λίρες.

Είναι τέτοια η άνθηση των αθλητικών αναμνηστικών που αναμένεται να πιάσει σχεδόν 100 φορές την τιμή αυτή μέχρι τη λήξη της υποβολής προσφορών στις 16 Ιουλίου.

«Έχουμε δει τεράστια ανάπτυξη σε αυτήν την αγορά τα τελευταία πέντε χρόνια», δήλωσε ο Hawkes. «Η φανέλα του Maradona με το Χέρι του Θεού εξακολουθεί να αποτελεί το υψηλότερο σημείο για μια μεμονωμένη ποδοσφαιρική φανέλα, αλλά την τοποθετούμε στην ίδια τροχιά».

Ο Πελέ αποκάλυψε στην αυτοβιογραφία του ότι μερικοί από τους συμπαίκτες του ανησυχούσαν ότι η εμφάνιση με μπλε στο παιχνίδι εναντίον της Σουηδίας θα ήταν «κακός οιωνός». «Αλλά ο Δρ. Πάουλο, ο επικεφαλής της αποστολής, το ανέτρεψε έξυπνα», έγραψε ο Πελέ.

«Είπε ότι το μπλε θα ήταν τυχερό, καθώς ήταν το χρώμα της προστάτιδας αγίας μας, Nossa Senhora de Aparecida, και είχε εξυπηρετήσει καλά προηγούμενες ομάδες».