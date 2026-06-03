Φλορεντίνο Πέρεθ: Η Ρεάλ Μαδρίτης προσφέρει στους επενδυτές κύρος, όχι κέρδη

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Ο Φλορεντίνο Πέρεθ, ο άνθρωπος που έχει ταυτιστεί όσο λίγοι με τη σύγχρονη ιστορία της Ρεάλ, υπερασπίζεται ένα από τα πιο φιλόδοξα και αμφιλεγόμενα σχέδια της πολυετούς θητείας του: την είσοδο εξωτερικών επενδυτών στον πλουσιότερο ποδοσφαιρικό σύλλογο του κόσμου, με αποτίμηση που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο 79χρονος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι όσοι επενδύσουν στη Ρεάλ δεν θα αποκτήσουν ουσιαστικό έλεγχο ούτε θα προσδοκούν άμεση οικονομική απόδοση.

Όπως υποστήριξε, η επένδυση θα μοιάζει περισσότερο με χορηγία ή με μια μορφή σύνδεσης με το brand του συλλόγου παρά με μια παραδοσιακή τοποθέτηση κεφαλαίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν αρκετοί εύποροι επενδυτές που θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν σημαντικά ποσά απλώς για να συνδεθούν με το όνομα και το κύρος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή. Παρά το γεγονός ότι η Ρεάλ κατέγραψε έσοδα-ρεκόρ ύψους 1,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2024-25 — τα υψηλότερα που έχει πετύχει ποτέ αθλητικός οργανισμός παγκοσμίως — η ομάδα ολοκλήρωσε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χωρίς κατάκτηση της La Liga ή του Champions League. Οι αγωνιστικές αποτυχίες, οι εσωτερικές εντάσεις και οι αμφισβητήσεις για τη διοίκηση έχουν τροφοδοτήσει δυσαρέσκεια μεταξύ των περίπου 100.000 μελών (socios) του συλλόγου.

Οι εκλογές της 7ης Ιουνίου αποκτούν έτσι ιδιαίτερη σημασία. Ο Πέρεθ διεκδικεί νέα θητεία απέναντι στον επιχειρηματία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος έχει μετατρέψει το σχέδιο εισόδου επενδυτών σε βασικό πεδίο αντιπαράθεσης.

Μια θυγατρική για την Ρεάλ;

Η διοίκηση Πέρεθ πρότεινε πέρυσι τη δημιουργία μιας νέας θυγατρικής εταιρείας, μέσω της οποίας θα μπορούσε να πωληθεί έως και το 5% των οικονομικών δικαιωμάτων του συλλόγου, εφόσον εγκριθεί από δημοψήφισμα των μελών. Ο πρόεδρος επιμένει ότι η κίνηση δεν συνιστά ιδιωτικοποίηση και ότι οι socios θα εξακολουθήσουν να διατηρούν τον πλήρη έλεγχο της ομάδας.

Ο Ρικέλμε, ωστόσο, θεωρεί ότι η πρόταση ανοίγει επικίνδυνους δρόμους. Κατά την άποψή του, δεν υπάρχει λόγος να μεταβιβαστεί μέρος της οικονομικής αξίας ενός οργανισμού που ήδη ανήκει στα μέλη του. Υποστηρίζει ότι η Ρεάλ κινδυνεύει να απομακρυνθεί από το ιστορικό μοντέλο διοίκησής της και να ακολουθήσει τη λογική των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Ο Πέρεθ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την κριτική. Υποστηρίζει ότι ο στόχος του είναι ακριβώς ο αντίθετος: να αποτυπωθεί επίσημα η πραγματική αξία του συλλόγου και να αναγνωριστεί οικονομικά η ιδιοκτησία των μελών. Όπως τονίζει, θέλει η περιουσία και η αξία που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες να παραμείνουν συνδεδεμένες με την ιστορία και τη βάση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην προεκλογική του επιχειρηματολογία, ο Πέρεθ υπενθυμίζει συχνά ότι παρέλαβε έναν οικονομικά πιεσμένο σύλλογο το 2000 και τον μετέτρεψε σε παγκόσμια οικονομική υπερδύναμη. Τότε είχε χρησιμοποιήσει ακόμη και προσωπικές εγγυήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για να στηρίξει τη χρηματοοικονομική θέση του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας εισήγαγε την πολιτική των «Galácticos», φέρνοντας στο Σαντιάγο Μπερναμπέου αστέρες όπως ο Ζιντάν και ο Μπέκαμ. Παρότι αποχώρησε το 2006, επέστρεψε τρία χρόνια αργότερα και οικοδόμησε μια νέα δυναστεία γύρω από ποδοσφαιριστές όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, οδηγώντας τον σύλλογο σε έξι κατακτήσεις Champions League μεταξύ 2014 και 2024.

Η στρατηγική Πέρεθ με την τεχνολογία

Ο ίδιος εκτιμά ότι η αξία της Ρεάλ θα μπορούσε να διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια, φτάνοντας ακόμη και τα 20 δισ. ευρώ. Θεωρεί ότι το brand του συλλόγου είναι μοναδικό στον παγκόσμιο αθλητισμό και ότι η εμπορική του δυναμική μόλις αρχίζει να αξιοποιείται πλήρως.

Ένα βασικό κομμάτι της στρατηγικής του αφορά την τεχνολογία. Η Ρεάλ αναπτύσσει νέες συνδρομητικές υπηρεσίες για τους φιλάθλους, ενώ επενδύει σημαντικά στη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων από το παγκόσμιο κοινό της, το οποίο εκτιμά ότι ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο υποστηρικτές.

Παράλληλα, ο σύλλογος συνεργάζεται με την Apple για την ανάπτυξη υπηρεσιών εικονικής πραγματικότητας. Το σχέδιο προβλέπει ότι οι φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθούν αγώνες φορώντας ειδικές συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR headsets) και να αισθάνονται σαν να βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πέρεθ θεωρεί ότι αυτή μπορεί να αποτελέσει την επόμενη μεγάλη επανάσταση στο ποδόσφαιρο, μετά την εποχή των μεγάλων γηπέδων και των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζει να υπερασπίζεται την ανακατασκευή ύψους 1,2 δισ. ευρώ του Santiago Bernabéu Stadium, παρά τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τις συναυλίες λόγω παραπόνων των κατοίκων για την ηχορύπανση. Ο πρόεδρος εμφανίζεται βέβαιος ότι οι εκδηλώσεις θα επιστρέψουν σύντομα και ότι το νέο γήπεδο θα αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης των εσόδων.

Καθώς οι socios ετοιμάζονται να ψηφίσουν, η εκλογική αναμέτρηση αποκτά χαρακτήρα δημοψηφίσματος όχι μόνο για τον ίδιο τον Πέρεθ, αλλά και για το μέλλον της Ρεάλ Μαδρίτης. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η παράδοση του συλλόγου ως οργανισμού που ανήκει στα μέλη του. Από την άλλη, η φιλοδοξία να αξιοποιήσει πλήρως την τεράστια οικονομική του αξία σε μια εποχή όπου το παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε πεδίο επενδύσεων, τεχνολογίας και διεθνούς επιχειρηματικής ισχύος.