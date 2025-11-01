Μάικλ Τζάκσον: Οι διαχειριστές της περιουσίας του κατέβαλαν 2,5 εκ. δολ. για διευθέτηση ισχυρισμών σεξουαλικής κακοποίησης

Συνολικά 2,5 εκατομμύρια δολάρια κατέβαλε σιωπηλά η διαχείριση της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον νωρίτερα φέτος σε πέντε κατήγορους που ισχυρίστηκαν ότι ο εκλιπών ποπ σταρ τους κακοποίησε σεξουαλικά, σύμφωνα με επιταγές και αλληλογραφία που είδαν οι Financial Times.

Η πληρωμή ολοκλήρωσε μια συμφωνία διακανονισμού ύψους 16,5 εκατομμυρίων δολαρίων που επιτεύχθηκε το 2020 με τους κατήγορους – που τώρα αναγνωρίζονται ως μέλη της οικογένειας Κάσιο, μακροχρόνιοι φίλοι του Τζάκσον – των οποίων οι ισχυρισμοί βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πικρής νομικής διαμάχης που απειλεί να ανατρέψει τις προσπάθειες για τη διατήρηση της κληρονομιάς του τραγουδιστή.

Ένας δικαστής του Λος Άντζελες θα κρίνει την επόμενη εβδομάδα εάν οι ισχυρισμοί των αδελφών Κάσιο μπορούν να προχωρήσουν σε ανοιχτό δικαστήριο ή πρέπει να παραμείνουν σε ιδιωτική διαιτησία, σύμφωνα με τα έγγραφα που είδαν οι FT.

Οι Κάσιο ισχυρίζονται ότι πιέστηκαν για τον διακανονισμό με όρους που δεν καταλάβαιναν. Πιστεύουν επίσης ότι δικαιούνται περισσότερα χρήματα και επιθυμούν να πουν την ιστορία τους δημόσια.

Η διαμάχη απειλεί να ρίξει σκιά στην ταινία Michael, μια βιογραφική ταινία αξίας 155 εκατομμυρίων δολαρίων, που υποστηρίζεται από τα στούντιο του Χόλιγουντ Lionsgate και Universal Pictures και πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Απρίλιο. Μια σημαντική διαφημιστική καμπάνια θα ξεκινήσει αυτόν τον μήνα, με προεπισκοπήσεις για τον Michael να προβάλλονται πριν από τη συνέχεια του Wicked.

Η οικογένεια Κάσιο και από τις δύο πλευρές της διαμάχης

Η οικογένεια Κάσιο κίνησε δικαστικές διαδικασίες εναντίον του Φρανκ Κάσιο, ο οποίος έγινε μάνατζερ της περιουσίας του Τζάκσον, το καλοκαίρι του 2025, ισχυριζόμενη εκβίαση και επιδιώκοντας να επιβάλει την επίλυση της διαφοράς σε διαιτησία.

Πέντε μέλη της οικογένειας Κάσιο ισχυρίστηκαν δημόσια τον Οκτώβριο ότι ο Τζάκσον τους κακοποιούσε και τους εκμεταλλευόταν επί δεκαετίες, ξεκινώντας από τότε που ήταν παιδιά, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Σε νομικά έγγραφα, η οικογένεια Τζάκσον περιγράφει τους ισχυρισμούς ως ψευδείς και ως απόπειρα εκβίασης. Υποστηρίζει ότι, βάσει της συμφωνίας του 2020, όλες οι διαφορές πρέπει να επιλύονται μέσω ιδιωτικής διαιτησίας και να παραμένουν εμπιστευτικές.

Οι Κάσιο, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι ο διακανονισμός είναι άκυρος βάσει των νόμων της Καλιφόρνια που απαγορεύουν τις συμφωνίες εμπιστευτικότητας σχετικά με φερόμενες σεξουαλικές επιθέσεις. Ισχυρίζονται επίσης ότι η οικογένεια εκμεταλλεύτηκε το τραύμα τους και τους αποθάρρυνε από το να αναζητήσουν νομική συμβουλή.

Οι δύο πλευρές διαπραγματεύονταν τον τελευταίο χρόνο κατ’ ιδίαν και αντιπαρατίθεντο σε δικαστικές διαμάχες.

Ο Τζάκσον, μια από τις πιο επιτυχημένες αλλά αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στην ιστορία της ποπ, έγινε διάσημος ως παιδί με τους Jackson 5. Μέχρι τον θάνατό του το 2009, ήταν βαθιά χρεωμένος. Η διαθήκη του όριζε τον επί χρόνια δικηγόρο Τζον Μπράνκα και τον μουσικό στέλεχος Τζον ΜακΚλέιν ως συνεκτελεστές, αναθέτοντάς τους τη διαχείριση των οικονομικών του. Μαζί έχουν ξαναχτίσει την περιουσία του Τζάκσον — δημιουργώντας κέρδη άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων — και προσπάθησαν να αποκαταστήσουν τη φήμη του εν μέσω επαναλαμβανόμενων καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Το ντοκιμαντέρ που άνοιξε τον δρόμο της διεκδίκησης

Αυτές οι προσπάθειες αμφισβητήθηκαν μετά το ντοκιμαντέρ του HBO του 2019 Leaving Neverland, το οποίο περιείχε γραφικές μαρτυρίες δύο ανδρών που ισχυρίστηκαν ότι ο Τζάκσον τους κακοποίησε ως παιδιά.

Λίγο μετά την κυκλοφορία της ταινίας, η οικογένεια Κάσιο υπέβαλε τις αξιώσεις της για την περιουσία. Η διαχείριση της περιουσίας κατέληξε σε συμβιβασμό το 2020, που χαρακτηρίστηκε ως αγορά των «δικαιωμάτων ζωής» τους, βάσει του οποίου ο καθένας από τους πέντε κατήγορους θα λάμβανε περίπου 3,3 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα αρκετών ετών.

Σε μια συνέντευξη στους FT πέρυσι, ο Μπράνκα εξήγησε την απόφασή του να συμβιβαστεί: «Επιβιώσαμε από το Leaving Neverland, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε με αυτές τις πρόσθετες κατηγορίες», είπε. Οι δικηγόροι του, πρόσθεσε, του είπαν: «Δεν έχεις άλλη επιλογή. Αν αυτοί οι άνθρωποι εμφανιστούν και κάνουν αυτές τις κατηγορίες, τότε ο Μάικλ έχει τελειώσει – η κληρονομιά του έχει τελειώσει, η επιχείρηση έχει τελειώσει».

Ο Μπράνκα είπε ότι ήταν αισιόδοξος για τις προοπτικές της ταινίας.

«Είναι μια ανοδική περίοδος αυτή τη στιγμή. Νιώθω την αγορά να χτίζεται. Όταν αυτή η ταινία κυκλοφορήσει, θα είναι για πάντα εκεί».

Η ακρόαση έχει οριστεί για τις 6 Νοεμβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες.