Τεχνολογία 27.11.2025, 12:39
Phishing: 6,4 εκατ. απόπειρες σε αγορές και 20 εκατ. επιθέσεις gaming το 2025
Oι κυβερνοεγκληματίες συνέχισαν και το 2025 να εκμεταλλεύονται τις εποχικές περιόδους αγορών για να διασπείρουν σελίδες phishing και παραπλανητικές προωθητικές ενέργειες με στόχο τη συλλογή προσωπικών και οικονομικών στοιχείων. Οι gaming πλατφόρμες παρέμειναν επίσης ένας από τους σημαντικότερους στόχους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωση η Kaspersky για το τρέχον έτος. 

Δεδομένα του Kaspersky Security Network (KSN) δείχνουν ότι από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2025, η εταιρεία απέκλεισε 6.394.854 απόπειρες phishing που παρίσταναν ηλεκτρονικά καταστήματα, τράπεζες και συστήματα πληρωμών, με το 48,2% να στοχοποιεί online αγοραστές. Την ίδια περίοδο, η Kaspersky εντόπισε πάνω από 20 εκατομμύρια απόπειρες επιθέσεων σε gaming πλατφόρμες, 18,56 εκατομμύρια εκ των οποίων αφορούσαν το Discord.

Η Kaspersky εντόπισε πάνω από 20 εκατομμύρια απόπειρες επιθέσεων σε gaming πλατφόρμες, 18,56 εκατομμύρια εκ των οποίων αφορούσαν το Discord

Black Friday και spam

Οι προωθητικές καμπάνιες για τη Black Friday συνέχισαν να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Στις δύο πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου, η Kaspersky εντόπισε 146.535 μηνύματα spam με αναφορά σε εποχικές εκπτώσεις, εκ των οποίων 2.572 συνδέονταν με προσφορές για τη Singles’ Day. Πολλές εκστρατείες χρησιμοποιούσαν πρότυπα προηγούμενων ετών, μιμούμενες γνωστούς retailers όπως οι Amazon, Walmart και Alibaba, προσφέροντας early-access εκπτώσεις που κατευθύνουν τους χρήστες σε παραπλανητικές σελίδες. Καταγράφηκε επίσης σημαντική δραστηριότητα phishing που εκμεταλλεύεται πλατφόρμες ψυχαγωγίας, με 801.148 απόπειρες που σχετίζονταν με το Netflix και 576.873 με το Spotify μέσα στο 2025.

Η απειλητική δραστηριότητα επεκτάθηκε και πέρα από το e-commerce. Το 2025, η Kaspersky εντόπισε 2.054.336 απόπειρες phishing που παρίσταναν gaming πλατφόρμες όπως Steam, PlayStation και Xbox. Ιδιαίτερη άνοδο σημείωσε και η εμφάνιση malware ως gaming λογισμικού. Καταγράφηκαν 20.188.897 απόπειρες μόλυνσης, με το Discord να αντιστοιχεί σε 18.556.566 εντοπισμούς — αριθμός πάνω από 14 φορές υψηλότερος σε σχέση με το 2024.

«Τα δεδομένα της φετινής χρονιάς δείχνουν ότι η δράση των επιτιθέμενων εκτείνεται ολοένα και περισσότερο σε ολόκληρο το ψηφιακό οικοσύστημα», δήλωσε η Olga Altukhova, Senior Web Content Analyst της Kaspersky. «Ακολουθούν τη δραστηριότητα των χρηστών στις πλατφόρμες αγορών, στις υπηρεσίες gaming, στις εφαρμογές streaming και στα εργαλεία επικοινωνίας, προσαρμόζοντας τις μεθόδους τους ώστε να περνούν απαρατήρητοι σε οικεία περιβάλλοντα. Αυτό καθιστά τη σταθερή επαγρύπνηση και τις βασικές πρακτικές ψηφιακής ασφάλειας απολύτως αναγκαίες για τους καταναλωτές, ειδικά σε περιόδους αυξημένης online δραστηριότητας».

Καθώς αναζητάτε τις καλύτερες προσφορές, είναι εξαιρετικά σημαντικό να παραμένετε προστατευμένοι, ώστε οι αγορές να αποφέρουν μία θετική εμπειρία και οφέλη, χωρίς οικονομικές απώλειες και διαρροές δεδομένων. Το Kaspersky Premium προστατεύει τους χρήστες από παραπλανητικά ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω προηγμένης τεχνολογίας εντοπισμού που αναλύει τα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων και τα URLs, εντοπίζοντας ύποπτα μοτίβα. Για τις εξαιρετικές δυνατότητες εντοπισμού ψεύτικων καταστημάτων και την κορυφαία απόδοσή του στη σχετική πιστοποίηση Fake Shops Detection των AV-Comparatives, το Kaspersky Premium απέσπασε την πιστοποίηση «Approved», αποτελώντας μια ιδανική επιλογή για ασφαλείς online αγορές κατά την περίοδο των εκπτώσεων.

Τι να προσέχουν οι χρήστες

Για ασφαλείς αγορές στη φετινή Black Friday η Kasperksy εστιάζει στις παρακάτω συστάσεις:

-Μην εμπιστεύεστε συνδέσμους ή συνημμένα που λαμβάνετε μέσω email. Ελέγξτε τον αποστολέα πριν ανοίξετε οτιδήποτε.

-Να ελέγχετε προσεκτικά τις ιστοσελίδες των ηλεκτρονικών καταστημάτων πριν καταχωρήσετε οποιοδήποτε στοιχείο: Είναι σωστό το URL; Υπάρχουν ορθογραφικά λάθη ή σχεδιαστικά σφάλματα;

-Αν θέλετε να αγοράσετε κάτι από άγνωστη εταιρεία, ελέγξτε πρώτα τις αξιολογήσεις πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση.

-Ακόμα και με όλες τις προφυλάξεις, πιθανότατα δεν θα αντιληφθείτε κάποιο πρόβλημα μέχρι να δείτε την κίνηση στον τραπεζικό ή στον πιστωτικό σας λογαριασμό. Αν εξακολουθείτε να λαμβάνετε έντυπους λογαριασμούς, μην περιμένετε να φτάσουν στο ταχυδρομείο. Συνδεθείτε online για να δείτε αν όλες οι χρεώσεις είναι νόμιμες. Αν όχι, επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζα ή τον πάροχο της κάρτας σας.

