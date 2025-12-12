Γουόρεν Μπάφετ: Οι πέντε κανόνες επενδύσεων του Μάντη της Όμαχα

Το μεγαλύτερο μάθημα επενδύσεων στην ιστορία πρόκειται να τελειώσει, καθώς ο «καθηγητής» Γουόρεν Μπάφετ θα σχολάσει την τάξη

World 12.12.2025, 15:00
Γουόρεν Μπάφετ: Οι πέντε κανόνες επενδύσεων του Μάντη της Όμαχα
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Καθώς ο Γουόρεν Μπάφετ ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Berkshire Hathaway στις 31 Δεκεμβρίου — τερματίζοντας μια αξιοσημείωτη 60ετή πορεία — ο επενδυτικός κόσμος κάνει απολογισμό της πρωτοφανούς απόδοσής του και των μαθημάτων που έχει μοιραστεί ανοιχτά εδώ και δεκαετίες.

Ο Μπάφετ, τώρα 95 ετών, μετέτρεψε την Berkshire από ένα προβληματικό κλωστοϋφαντουργείο σε μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες στην ιστορία. Το μέγεθος των μακροπρόθεσμων αποδόσεων του είναι σχεδόν αδιανόητο: 1.000 δολάρια που επενδύθηκαν στην Berkshire πριν από 60 χρόνια θα άξιζαν σήμερα σχεδόν 60 εκατομμύρια δολάρια.

Αντίθετα, το ίδιο ποσό σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο του δείκτη S&P 500 θα είχε αυξηθεί σε περίπου 441.000 δολάρια. Οι επενδυτές της Berkshire που ίσως έβαζαν 20.000 δολάρια στα μέσα της δεκαετίας του 1960 θα ήταν τώρα δισεκατομμυριούχοι χωρίς να κουνήσουν ούτε το δάχτυλό τους.

Αυτό που κάνει τον Μπάφετ να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο οι αποδόσεις του, αλλά και η διαφάνεια με την οποία έχει εξηγήσει τις μεθόδους του. Μέσα από τις επιστολές, τις ομιλίες και τις συνεντεύξεις του, έχει περάσει δεκαετίες διδάσκοντας στον κόσμο ακριβώς πώς σκέφτεται για τις επενδύσεις. Αντλώντας από περισσότερα από 80 χρόνια εμπειρίας —που χρονολογείται από τότε που αγόρασε την πρώτη του μετοχή σε ηλικία 11 ετών— η φιλοσοφία του Μάντη της Όμαχα, σύμφωνα με επισκόπηση του Fortune μπορεί να συμπυκνωθεί σε πέντε βασικούς κανόνες.

Κανόνας 1: Μην προσπαθείτε να επιλέξετε μετοχές όπως ο Μπάφετ. Χρησιμοποιήστε αμοιβαία κεφάλαια δεικτών (index funds)

Ο Μπάφετ έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι οι περισσότεροι επενδυτές θα πρέπει να τοποθετούν το 90% των περιουσιακών τους στοιχείων σε ένα χαμηλού κόστους αμοιβαίο κεφάλαιο δεικτών S&P 500 και το υπόλοιπο σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα.

Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να αφιερώσουν χρόνο στην ανάλυση επιχειρήσεων, οι επενδύσεις σε δείκτες θα ξεπεράσουν τις περισσότερες ενεργά διαχειριζόμενες στρατηγικές. Η έρευνα δείχνει σταθερά ότι η πλειονότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων υστερούν στην αγορά για μεγάλα χρονικά διαστήματα και είναι σχεδόν αδύνατο να προβλεφθεί εκ των προτέρων ποια θα ξεπεράσουν την απόδοση.

Ωστόσο, για όσους πραγματικά απολαμβάνουν την ανάλυση επενδύσεων και είναι πρόθυμοι να αφιερώσουν πολλές ώρες την εβδομάδα σε αυτήν, ο Μπάφετ αναγνωρίζει ότι η επιλογή μετοχών μπορεί να αξίζει τον κόπο.

Κανόνας 2: Εάν πρόκειται να επιλέξετε μετοχές, επιλέξτε πολύ λίγες

Ο Μπάφετ πιστεύει ότι οι συγκεντρωμένες επενδύσεις είναι απαραίτητες για την υπεραπόδοση. Το δικό του χαρτοφυλάκιο, αξίας 257 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα μέσα του 2025, κυριαρχείται από μόνο τέσσερις εταιρείες – Apple, American Express, Bank of America και Coca-Cola – που αποτελούν το 63% των συμμετοχών της Berkshire. Η διαφοροποίηση, υποστηρίζει, προστατεύει από την άγνοια, αλλά περιορίζει τα μεγάλα κέρδη. Οι επενδυτές θα πρέπει να περιμένουν να βρουν μόνο μια χούφτα πραγματικά σπουδαίων ιδεών στη ζωή τους. Ο Μπάφετ, ως γνωστό τοις πάσι, έχει προτείνει σε νέους επενδυτές να φαντάζονται ότι έχουν μια «κάρτα» με μόνο 20 επιλογές: κάθε απόφαση για μετοχές χρησιμοποιεί μία επιλογή, επιβάλλοντας πειθαρχία και μακροπρόθεσμη σκέψη.

Κανόνας 3: Αγοράστε μόνο τις εταιρείες που θα θέλατε αν το χρηματιστήριο έκλεινε για μια δεκαετία

Αυτή η αρχή ενσαρκώνει την εστίαση του Μπάφετ σε διαχρονικές αξίες και τη συναισθηματική σταθερότητα. Οι μεγάλες εταιρείες θα υποστούν πισωγυρίσματα, αλλά οι μεγάλες περίοδοι διακράτησης επιτρέπουν στους επενδυτές να επωφεληθούν από την ανάκαμψη και την ανατοκισμό. Ο Μπάφετ έχει κρατήσει την Coca-Cola για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες και την American Express για περισσότερες από τρεις. Η ίδια η Berkshire είναι το απόλυτο παράδειγμα: είχε χαμηλότερη απόδοση από την αγορά σε πολλά από τα πρώτα της χρόνια, αλλά όσοι παρέμειναν επενδυτές έγιναν εξαιρετικά πλούσιοι.

Κανόνας 4: Επιλέξτε εταιρείες με ισχυρό ανάχωμα – ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ο Μπάφετ προτιμά επιχειρήσεις με ισχυρά εμπορικά σήματα, δομές χαμηλού κόστους ή άλλα πλεονεκτήματα που οι ανταγωνιστές δεν μπορούν εύκολα να αναπαράγουν. Ωστόσο, ακόμη και οι αμυντικές περιχαρακώσεις και τα αναχώματα μπορούν να υποχωρήσουν. Η εξαγορά της World Book Encyclopedia από την Berkshire, κάποτε κυρίαρχης μάρκας, κατέστη σε μεγάλο βαθμό ξεπερασμένη με την άνοδο της ψηφιακής πληροφορίας. Το παράδειγμα δείχνει ότι δεν θα πετύχουν όλες οι επενδύσεις, ακόμη και εκείνες που ακολουθούν τα κριτήρια του Μπάφετ.

Κανόνας 5: Να είστε άπληστοι όταν οι άλλοι φοβούνται και φοβισμένοι όταν οι άλλοι είναι άπληστοι

Αυτός ο κλασικός κανόνας του Μπάφετ υπογραμμίζει το ψυχολογικό θάρρος που απαιτείται για να αγοράσει κανείς όταν ο πανικός μειώνει τις τιμές. Η αγορά μετοχών της UnitedHealth από την Berkshire το 2025 μετά από μια απότομη πτώση αποτελεί παράδειγμα αυτής της αρχής.

Το Fortune σημειώνει μια ακόμη διαπίστωση: οι απλοί επενδυτές κατέχουν στην πραγματικότητα ένα διαρθρωτικό πλεονέκτημα που ο Μπάφετ δεν έχει. Η διαχείριση τεράστιων ποσών περιορίζει την ικανότητα της Berkshire να αγοράζει υποτιμημένες μετοχές χωρίς να κινεί την αγορά, ενώ οι μικροί επενδυτές μπορούν να ενεργήσουν γρήγορα και σιωπηλά, κάτω από τα ραντάρ.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6
ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων
EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα αναφερθεί και στην «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία

JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Barry Callebaut: Πώς θα αντιμετωπίσει τις ασταθείς τιμές κακάο
World

Barry Callebaut: Διαχωρισμός της μονάδας κακάο στον ορίζοντα

Η Barry Callebaut εξετάζει τον διαχωρισμό της μονάδας κακάο, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα και οικονομική ευελιξία

Latest News
Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα αναφερθεί και στην «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης

Οι «αναδυόμενες εταιρείες ανάπτυξης» έλαβαν ειδική μεταχείριση στις ΗΠΑ και τώρα έχουν γίνει «κόκκινο πανί»

Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Η Wall Street υποχώρησε την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές AI,

Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την ανάγκη άμεσου διαλόγου και ανοίγματος των δρόμων υπογραμμίζουν φορείς της Μαγνησίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την τοπική οικονομία

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τι αναφέρουν κορυφαίοι dealer της Wall Street για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες

Ένα chatbot προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές για την πίστη - Επιφυλακτικός ο πάπας Λέων προειδοποιεί τους πιστούς

JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Barry Callebaut: Πώς θα αντιμετωπίσει τις ασταθείς τιμές κακάο
World

Barry Callebaut: Διαχωρισμός της μονάδας κακάο στον ορίζοντα

Η Barry Callebaut εξετάζει τον διαχωρισμό της μονάδας κακάο, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα και οικονομική ευελιξία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο