Berkshire Hathaway: Άνοιξε και επίσημα ο δρόμος ώστε ο Αμπελ να διαδεχθεί τον Μπάφετ

Σε διαχωρισμό και επισήμως των ρόλων του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου προχώρησε η Berkshire Hathaway, σε μια κίνηση που αναμενόταν εδώ και καιρό και η οποία αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για να διαδεχθεί ο Γκρεγκ Άμπελ τον Γουόρεν Μπάφετ ως διευθύνων σύμβουλος του ομίλου στις αρχές του 2026.

Ο 63χρονος Γκρεγκ Άμπελ θεωρείται ο πιθανός κληρονόμος του Μπάφετ

Σε μια νέα κατάθεση προς τις ρυθμιστικές αρχές, ο όμιλος με έδρα την Ομάχα ανέφερε ότι το διοικητικό του συμβούλιο ψήφισε στις 30 Σεπτεμβρίου την τροποποίηση του καταστατικού του ώστε να διακρίνει τους δύο κορυφαίους ρόλους, με άμεση ισχύ. Ο Μπάφετ, ο οποίος διευθύνει την Berkshire από το 1965, θα παραμείνει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ενώ ο Άμπελ, ο οποίος είναι επί του παρόντος αντιπρόεδρος για μη ασφαλιστικές δραστηριότητες, θα αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η κίνηση ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τον 95χρονο Μπάφετ στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της Berkshire τον Μάιο, η οποία εξέπληξε πολλούς. Λίγο μετά την αρχική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο της Berkshire ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό του Άμπελ.

Παραμένει δραστήριος ο Μπάφετ

Ο Μπάφετ, ακόμη και στην προχωρημένη ηλικία του, πιθανότατα παρέμεινε ενεργός στον όμιλο. Μόλις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Berkshire ανακοίνωσε ότι αποκτά την OxyChem , τον χημικό βραχίονα της Occidental Petroleum, σε μια συναλλαγή αξίας περίπου 9,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη συμφωνία της Berkshire εδώ και τρία χρόνια.

Ο 63χρονος Άμπελ θεωρείται ο πιθανός κληρονόμος του Μπάφετ από τότε που ο Τσάρλι Μάνγκερ, ο εκλιπών αντιπρόεδρος της Berkshire, τον αναγνώρισε δημόσια ως τον επιλεγμένο διάδοχο το 2021. Εντάχθηκε στην τροχιά της Berkshire όταν η Berkshire απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο στην MidAmerican Energy το 1999 και αργότερα έγινε διευθύνων σύμβουλος της ενεργειακής εταιρείας.

Από το 2018, ο Άμπελ διατελεί αντιπρόεδρος της Berkshire για μη ασφαλιστικές δραστηριότητες, επιβλέποντας τις επιχειρήσεις σιδηροδρόμων, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ενέργειας, μεταποίησης και λιανικής πώλησης.