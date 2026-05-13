JPMorgan: Ισχυρά τα αποτελέσματα της ΔΕΗ, σύσταση overweight

Ισχυρά χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα της ΔΕΗ για το πρώτο τρίμηνο του 2026 η JPMorgan, η οποία διατηρεί τη σύσταση «Overweight» με τιμή-στόχο τα 21 ευρώ έως τον Δεκέμβριο του 2027. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ.

Στην ανάλυσή της, η JP Morgan επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δεν έκρυβαν ιδιαίτερες εκπλήξεις, καθώς μέρος των οικονομικών στοιχείων είχε ήδη προαναγγελθεί με την παρουσίαση της στρατηγικής 2026-2030 στα τέλη Απριλίου. Η ισχυρή επίδοση της ΔΕΗ αποδίδεται κυρίως στις ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα στην αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA και τα καθαρά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν αμφότερα πάνω από 50% σε ετήσια βάση, αντιστοιχώντας ήδη στο 29% και 33% αντίστοιχα των στόχων για το σύνολο του 2026, τους οποίους η διοίκηση επανέλαβε. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του ομίλου στο πρώτο τρίμηνο παρέμειναν αρνητικές, όπως αναμενόταν, ενώ συνεχίστηκε η ανάπτυξη νέας ισχύος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 3,0x καθαρό χρέος προς EBITDA στο τέλος Μαρτίου 2026, εντός του εύρους καθοδήγησης 3,0x-3,5x.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, η διοίκηση της ΔΕΗ εμφανίστηκε αισιόδοξη για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης στις ΑΠΕ έως το 2030, με στόχο εγκατεστημένη ισχύ 18,8 GW έναντι 7,2 GW που είχε ο όμιλος τον Μάρτιο του 2026. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Ρουμανία δεν δημιουργεί ουσιαστικούς κινδύνους για τις προβλέψεις του ομίλου, ενώ επανέλαβε ότι η λιγνιτική παραγωγή θα τερματιστεί οριστικά έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Στο επίκεντρο η ΑΜΚ

Η JP Morgan σημειώνει ότι, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η προσοχή της αγοράς αναμένεται να επικεντρωθεί στην πρόοδο και ολοκλήρωση της πρόσφατα ανακοινωθείσας αύξησης κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ. Η έκτακτη γενική συνέλευση για την έγκριση της συναλλαγής είναι προγραμματισμένη για τις 14 Μαΐου, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται έως τα τέλη Μαΐου.

Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους στοιχεία, οι επενδύσεις του ομίλου στο πρώτο τρίμηνο ανήλθαν περίπου στα 500 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας περίπου στο 11% του ετήσιου στόχου επενδύσεων ύψους 4,5 δισ. ευρώ. Η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 18% σε ετήσια βάση, στις 0,9 TWh, αντιπροσωπεύοντας πλέον μόλις το 13% του ενεργειακού μείγματος της ΔΕΗ, έναντι συμμετοχής 56% των ΑΠΕ.

Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ διαμορφώθηκε στα 7,2 GW τον Μάρτιο του 2026, ενώ επιπλέον 6,7 GW βρίσκονται υπό κατασκευή, σε φάση αδειοδότησης ή σε διαγωνιστικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι διεθνείς δραστηριότητες, κυρίως από τη Ρουμανία, συνεισέφεραν το 21% των EBITDA του ομίλου στο πρώτο τρίμηνο. Στην ελληνική αγορά λιανικής, το μερίδιο της ΔΕΗ παρέμεινε στο 50%, ενώ στη Ρουμανία υποχώρησε στο 15%. Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το μερίδιο στην Ελλάδα παρέμεινε σταθερό στο 34%, ενώ στη Ρουμανία αυξήθηκε στο 29% όσον αφορά αποκλειστικά την παραγωγή από ΑΠΕ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον τηλεπικοινωνιακό τομέα «Fibergrid», με το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ να καλύπτει πλέον 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 86% σε ετήσια βάση. Πάνω από 1 εκατ. συνδέσεις είναι ήδη διαθέσιμες προς άμεση ενεργοποίηση, με στόχο τα 2,7 εκατ. έως το τέλος του 2026.

Αποτίμηση

Η JP Morgan επανέλαβε την πρόβλεψη για προσαρμοσμένα EBITDA 2,4 δισ. ευρώ το 2026 και καθαρά κέρδη μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας 700 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμά μέρισμα 0,8 ευρώ ανά μετοχή. Ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA αναμένεται να παραμείνει κάτω από το 3,5x.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι η ΔΕΗ διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 10,7x για το 2026 και 7,5x για το 2027, ενώ ο δείκτης EV/EBITDA διαμορφώνεται σε 6,2x και 6,1x αντίστοιχα. Παράλληλα, προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή (EPS CAGR) 32% για την περίοδο 2025-2028, γεγονός που συνεπάγεται discount 35%-40% έναντι αντίστοιχων ευρωπαϊκών ενεργειακών ομίλων. Για τον λόγο αυτό διατηρεί τη σύσταση «Overweight» για τη μετοχή της ΔΕΗ.