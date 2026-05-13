Δείκτης Τιμών Παραγωγού ΗΠΑ: Εκτινάχθηκε στο 6% τον Απρίλιο

Τη μεγαλύτερη αύξηση εδώ και τρία πλέον χρόνια κατέγραψε ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ΔΤΠ) τον Απρίλιο καθώς ο πόλεμος εκτοξεύει τις τιμές ενέργειας τροφοδοτώντας το υψηλότερο κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού αυξήθηκε εποχικά κατά 1,4% για τον μήνα ανέφερε την Τετάρτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Μάρτιο του 2022.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) θα ενισχυθεί κατά 0,5%.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 6%, η μεγαλύτερη αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2022.

Εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο δομικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού επιταχύνθηκε κατά 1%, σε σύγκριση με την εκτίμηση 0,4%.

Εξαιρώντας τα τρόφιμα, την ενέργεια και τις εμπορικές υπηρεσίες, ο ΔΤΠ αυξήθηκε κατά 0,6%.

PPI for final demand advances 1.4% in April; services rise 1.2%, goods increase 2.0% https://t.co/dyytPa3BcK #PPI #BLSdata — BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) May 13, 2026

Η ενέργεια τροφοδοτεί την αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού

Για τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού περίπου τα τρία τέταρτα της αύξησης στις τιμές των αγαθών προήλθαν από την αύξηση 7,8% της τελικής ζήτησης ενέργειας, ανέφερε η BLS.

Περισσότερο από το 40% αυτού αποδόθηκε στην αύξηση κατά 15,6% στις τιμές της βενζίνης, κατά τη διάρκεια ενός μήνα κατά τον οποίο οι τιμές στα πρατήρια εκτοξεύτηκαν πολύ πάνω από τα 4 δολάρια το γαλόνι, καθώς οι πιέσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έπληξαν το ευρύτερο ενεργειακό σύμπλεγμα.

Ενώ μεγάλο μέρος της κίνησης του πληθωρισμού έχει αποδοθεί στον πόλεμο και στους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που εισήχθησαν πριν από ένα χρόνο, τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) δείχνουν ότι οι πιέσεις στις τιμές ήταν ευρείας βάσης.

Ο δείκτης υπηρεσιών επιταχύνθηκε κατά 1,2%, η μεγαλύτερη μηνιαία άνοδος από τον Μάρτιο του 2022. Τα δύο τρίτα της κίνησης αποδίδονται σε άνοδο 2,7% στις εμπορικές υπηρεσίες, ένα σημάδι ότι το κόστος των δασμών θα μπορούσε να αρχίσει να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις τιμές. Η κίνηση υποστηρίχθηκε επίσης από μια αύξηση 3,5% στα περιθώρια κέρδους για τη χονδρική πώληση μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Η αντίδραση των αγορών

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αναφοράς αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, καθώς τα στοιχεία για την επιτάχυνση του πληθωρισμού χονδρικής ώθησαν τους traders να ενισχύσουν τα στοιχήματά τους για αύξηση των επιτοκίων το επόμενο έτος.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε σχεδόν δύο μονάδες βάσης και άγγιξε το 4,49%. Οι αποδόσεις σε όλες τις διάρκειες ήταν υψηλότερες κατά περίπου μία μονάδα βάσης ή και περισσότερο, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος.Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον Dow Jones έχασαν 151 μονάδες ή 0,3%.

Η τιμή spot του χρυσού σημείωσε πτώση 0,4% στα 4.694,59 δολάρια η ουγγιά, υποχωρώντας από το υψηλό τριών εβδομάδων που είχε καταγράψει στην τελευταία συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Ιουνίου σημείωσαν άνοδο 0,3% στα 4.702,40 δολάρια.

Οι επενδυτές, εν τω μεταξύ, ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους. Οι αγορές χρήματος δείχνουν ότι έχει ήδη τιμολογηθεί αύξηση κατά 24 μονάδες βάσης μέχρι τη συνεδρίαση της Fed τον Ιούνιο του 2027, σε σύγκριση με 21 μονάδες βάσης κατά το κλείσιμο της Τρίτης.

«Μπορεί να ανοίγει ο διάλογος για νέες αυξήσεις των επιτοκίων, αλλά πρώτα απ’ όλα η Fed θα αφαιρέσει μέρος αυτής της τάσης χαλάρωσης από τη δήλωσή της και θα επιβεβαιώσει τις θέσεις της από την άκρη» εξηγεί στο Bloomberg η Lindsey Piegza, επικεφαλής οικονομολόγος της Stifel, στο Bloomberg Television μετά την ανακοίνωση των στοιχείων του ΔΤΠ. «Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι η έκθεση υποδηλώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του πόνου δεν έχει ακόμη γίνει αισθητό».