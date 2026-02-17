Σκάνδαλο Επσταϊν: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Hyatt

Στην άμεση παραίτητη του προέδρου της Hyatt οδήγησε η αποκάλυψη της εμπλοκής του ονόματός του στη λίστα του διαβόητου εγκληματία Τζέφρι Επσταϊν.

Ο 75χρονος δισεκατομμυριούχος κληρονόμος της Hyatt, Τόμας Πρίτζκερ, θα αποχωρήσει αμέσως από τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της αλυσίδας ξενοδοχείων, θέση που κατείχε για περισσότερα από δύο δεκαετίες, όπως ανακοίνωσε σε δήλωση που εξέδωσε η Pritzker Organization. Σύμφωνα με τη δήλωση δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή του στο διοικητικό συμβούλιο κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων.

«Η δουλειά και η ευθύνη μου είναι να παρέχω καλή διαχείριση. Αυτό είναι σημαντικό για μένα», δήλωσε ο Πρίτζκερ. «Η καλή διαχείριση περιλαμβάνει τη διασφάλιση μιας ομαλής μετάβασης στη Hyatt» και μεταξύ άλλων δηλώνει μετανιωμένος για τη σχέση του με τον Επσταϊν και τη συνεργό του Γκρισλέιν Μάξγουελ.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο δισεκατομμυριούχος και ο εγκληματίας αντάλλαξαν φιλικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφότου ο τελευταίος ομολόγησε την ενοχή του.

«Τρομερό λάθος»

«Έκανα ένα τρομερό λάθος κρίσης διατηρώντας επαφή μαζί τους και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το ότι δεν απομακρύνθηκα νωρίτερα», δήλωσε ο Πρίτζκερ Pritzker στην ανακοίνωσή του. «Καταδικάζω τις πράξεις και τη ζημιά που προκάλεσαν ο Επσταϊν και η Μάξγουελ και αισθάνομαι βαθιά θλίψη για τον πόνο που προκάλεσαν στα θύματά τους», δηλώνει τώρα.

Μετά την αποχώρησή του, ο Πρίτζκερ πρόσθεσε ότι θα επικεντρωθεί σε ένα επιστημονικό ίδρυμα που ίδρυσε και φέρει το όνομά του.

Η Hyatt ανακοίνωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο όρισε τον CEO Mark Hoplamazian ως διάδοχο του Πρίτζκερ στη θέση του προέδρου, με άμεση ισχύ. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Richard Tuttle ευχαρίστησε τον απερχόμενο για το έργο του και τον χαρακτήρισε «καθοριστικό» για τον καθορισμό της στρατηγικής της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί παραιτήσεις υψηλού προφίλ από τότε όλο και περισσότερες λεπτομέρεις αποκαλύπτονται για τις συναλλαγές και τις επικοινωνίες του Επσταϊν. Η πρώην νομική διευθύντρια της Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, και ο πρόεδρος της Paul Weiss, Brad Karp, ήταν μεταξύ των τελευταίων επιχειρηματικών ηγετών που παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους. Τόσο η Ruemmler όσο και ο Karp δήλωσαν ότι μετανιώνουν για τις σχέσεις τους με τον Επσταϊν.