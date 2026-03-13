Στενά του Ορμούζ: Στρατιωτικοί εκτιμούν ότι θα πάρει χρόνο να ανοίξουν ξανά

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ διαμορφώνεται ως μια εξαιρετικά περίπλοκη και χρονοβόρα εργασία, υποστηρίζουν στρατιωτικοί

World 14.03.2026, 22:16
Επιμέλεια Αλέξανδρος Σιουτζούκης

Οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στα Στενά του Ορμούζ συντηρούν την αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία.  Η τύχη των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου —και κατά συνέπεια της οικονομίας— εξαρτάται από το αν τα πλοία θα μπορούν να διασχίσουν τον 22 μιλίων πλάτος υδάτινο δρόμο από τον Περσικό Κόλπο έως τον Κόλπο του Ομάν.

Πάνω από 10 ημέρες μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, δεν υπάρχει σαφές σχέδιο για την επαναλειτουργία του. Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες αναφέρουν ότι η προσπάθεια είναι τόσο δύσκολη που θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες, εάν δεν επιτευχθεί γρήγορη και πλήρης κατάπαυση του πυρός, αναφέρει το Barron’s.

Αν μη τι άλλο, οι συνθήκες στο στενό έχουν γίνει ακόμη πιο επικίνδυνες από την έναρξη του πολέμου. Την Τετάρτη, τρία εμπορικά πλοία κοντά στο στενό χτυπήθηκαν από βλήμα, ενώ το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στην περιοχή, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Τα Στενά του Ορμούζ και η αύξηση των τιμών

Το κλείσιμο του στενού έχει αποσύρει από την αγορά περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερήσιων προμηθειών πετρελαίου, προκαλώντας αύξηση των τιμών κατά 30%. Εάν παραμείνει πλήρως κλειστό για εβδομάδες, οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα ανέβουν στα 150 δολάρια, ένα επίπεδο που θα μπορούσε να οδηγήσει τις ΗΠΑ και άλλες οικονομίες σε ύφεση.

Οι χώρες καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες —από την εκκένωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου έως την ανακατεύθυνση των προμηθειών μέσω υποαξιοποιημένων αγωγών— για να βρουν άλλους τρόπους να αντικαταστήσουν την έλλειψη. Καμία από αυτές τις ιδέες δεν θα καταφέρει να αντικαταστήσει όλες τις χαμένες προμήθειες.

Η επαναλειτουργία του στενού είναι ένα τόσο περίπλοκο έργο που ακόμη και μια δύναμη με συντριπτική ισχύ όπως οι ΗΠΑ δεν έχει εύκολη λύση και θα μπορούσε να κολλήσει στην προσπάθεια να βρει μια λύση για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, σύμφωνα με τους ειδικούς. Η παρουσία ναρκών αυξάνει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας, ανάλογα με τον αριθμό τους. H Wall Street Journal ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι πίστευαν ότι το Ιράν είχε τοποθετήσει λιγότερες από 10 νάρκες τις τελευταίες ημέρες, ενώ το CNN ανέφερε ότι ήταν δεκάδες. Δεν είναι σαφές αν είχαν τοποθετηθεί περισσότερα ναρκοπέδια στο παρελθόν.

Το πρόβλημα είναι ότι το στενό δεν μπορεί να καθαριστεί μόνο με βομβαρδισμούς ή επιθέσεις από αντιτορπιλικά. Ο αμερικανικός στόλος έχει αποδυναμώσει σημαντικά το ιρανικό ναυτικό, αλλά η χώρα δεν χρειάζεται μεγάλα πολεμικά πλοία για να τρομάξει τα εμπορικά σκάφη… Τα όπλα της περιλαμβάνουν νάρκες, ταχύπλοα σκάφη, πυραύλους και drones. Το ένα πάνω στο άλλο, γίνονται εξαιρετικά δύσκολο να αφαιρεθούν.

«Έχουν δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο, κάθετο σύνολο απειλών που μπορεί να καλύψει το στενό από τον βυθό μέχρι την επιφάνεια», δήλωσε ο Τζόναθαν Σρόντεν, διευθυντής έρευνας στο Center for Naval Analyses, έναν ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενο μη κερδοσκοπικό οργανισμό που διεξάγει έρευνα για το Πολεμικό Ναυτικό.

Μόλις οι νάρκες τοποθετηθούν στο νερό, αυτό γίνεται «ένα από τα πιο επικίνδυνα σενάρια που οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη Μέση Ανατολή σκέφτονται εδώ και δεκαετίες», λέει.

Η καταστροφή της Καλλίπολης και τα Στενά του Ορμούζ

Το 2011, ο Σρόντεν έγραψε μια μελέτη για το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM)— που έχει την ευθύνη της τρέχουσας επιχείρησης — εξετάζοντας τις στρατιωτικές προκλήσεις της εκκαθάρισης του στενού και συγκρίνοντάς την με μια διάσημη στρατιωτική καταστροφή κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το 1915, οι συμμαχικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, προσπάθησαν να πάρουν τον έλεγχο του στενού των Δαρδανελίων, το οποίο ελέγχονταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και αποτελεί μέρος της σημερινής Τουρκίας. Οι σύμμαχοι δεν προετοιμάστηκαν επαρκώς για τα πολυεπίπεδα εμπόδια που περιλάμβαναν νάρκες στο νερό και όπλα στην ακτή, και εμπλέχθηκαν σε μια καταστροφική χερσαία εκστρατεία που είχε ως αποτέλεσμα 250.000 θύματα.

Ο αμερικανικός στρατός γνωρίζει εδώ και δεκαετίες ότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα να κλείσει το στενό, αλλά οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούσαν ότι η πιθανότητα αυτή ήταν απομακρυσμένη, καθώς και το ίδιο το Ιράν μεταφέρει το πετρέλαιο του μέσω αυτής της θαλάσσιας οδού. Η τρέχουσα σύγκρουση ανέτρεψε αυτή την υπόθεση. Με λίγες άλλες στρατιωτικές επιλογές, το Ιράν επιτίθεται τώρα παντού. «Αν στριμώξεις κάποιον αρκετά σε μια γωνία, μπορεί να το κάνει», είπε.

Οι κίνδυνοι για τη συνοδεία των πλοίων απο το πολεμικό ναυτικό

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στείλουν πολεμικά πλοία για να συνοδεύσουν τα δεξαμενόπλοια μέσω του στενού. Ωστόσο, αυτό ενέχει τους δικούς του κινδύνους. Τα πλοία θα είναι ευάλωτα σε νάρκες και βλήματα που εκτοξεύονται από την ακτή. «Αυτό θα έφερνε τα ακριβά πολεμικά πλοία των ΗΠΑ πολύ κοντά στις ακτές του Ιράν, με τρόπο που θα τα έκανε ευάλωτα σε άλλα ιρανικά μέσα, όπως drones και πυραύλους κρουζ κατά πλοίων», είπε η Κέιτλιν Τάλμαντζ, καθηγήτρια στο πρόγραμμα σπουδών ασφάλειας του M.I.T. «Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ΗΠΑ δεν το κάνουν αυτό».

Το Ιράν είχε περίπου 6.000 νάρκες πριν από ένα χρόνο, συμπεριλαμβανομένων συσκευών που μπορούν να τοποθετηθούν στον βυθό της θάλασσας και εκείνων που βρίσκονται πιο κοντά στην επιφάνεια ή είναι προσαρτημένες στα ίδια τα πλοία, σύμφωνα με έκθεση που εκπόνησε για το Κογκρέσο η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου.

Ενώ οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι κατέστρεψαν 16 πλοία τοποθέτησης ναρκών στον Περσικό Κόλπο την Τρίτη, η Τάλματζ λέει ότι αυτού του είδους οι επιθέσεις δεν θα εξαλείψουν απαραίτητα το πρόβλημα. Το Ιράν μπορεί να χρησιμοποιήσει και πολύ μικρότερα σκάφη για την τοποθέτηση ναρκών.

Ο Τάλματζ λέει ότι η χώρα διαθέτει χιλιάδες σκάφη και μικρά υποβρύχια ικανά να αναλάβουν το έργο αυτό.

Το Πεντάγωνο δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με το αν πιστεύει ότι το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες ή τι έχει κάνει ο αμερικανικός στρατός για την αντιμετώπιση της απειλής.

Ο χρόνος που θα απαιτηθεί

Ιστορικά, ο αμερικανικός στρατός δεν έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην απομάκρυνση ναρκών, αλλά έχει αφήσει το έργο αυτό στους συμμάχους του, είπε ο Σρόντεν. Όταν οι ΗΠΑ έχουν προσπαθήσει να απομακρύνουν νάρκες στο παρελθόν, η διαδικασία ήταν επίπονη. Χρειάστηκαν μήνες για να απομακρυνθούν πλήρως οι νάρκες από το στενό μετά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ το 1988 — και σε αντίθεση με σήμερα, τότε ήταν περίοδος ειρήνης.

Υπάρχει η ελπίδα ότι οι νέες τεχνολογίες, όπως τα ρομπότ, μπορούν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας. Αρκετές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Lockheed Martin, Huntington Ingalls Industries, Textron και RTX, κατασκευάζουν συσκευές για την ανίχνευση και την καταστροφή ναρκών.

Σε αυτό το σημείο, ο ταχύτερος τρόπος για να ανοίξει ξανά η θαλάσσια οδός θα ήταν να επιτευχθεί μια γρήγορη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, είπε ο διευθυντής έρευνας στο Center for Naval Analyses.

Ο ίδιος υποστηριξε ότι στην περιπτωση που υπάρξει εκεχειρία, έτσι ώστε τα πλοία αποναρκοθέτησης να μπορούν να εισέλθουν εκεί και να κάνουν τη δουλειά τους σχετικά ανεμπόδιστα, τότε θα μπορούσε να είναι θέμα ημερών», είπε.

