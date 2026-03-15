Ασία: Στρέφεται στις ΗΠΑ για ενέργεια – Συμφωνίες 50 δισ. για τις αμερικανικές εταιρείες

Ολοένα και περισσότερο οι ασιατικές χώρες στρέφονται στις ΗΠΑ για να προμηθευτούν ενέργεια και να μειώσουν την εξάρτηση τους από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, υποστηρίζει ο Διοικητής της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, Λι Ζέλντιν.

Μιλώντας από το Τόκιο σε ενεργειακό φόρουμ, ο Ζέλντιν επεσήμανε τις συμφωνίες αξίας άνω των 50 δισ. δολαρίων που είχαν εξασφαλίσει αμερικανικές εταιρείες τις τελευταίες 48 ώρες, καθώς οι χώρες της περιοχής επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις πηγές τους μακριά από τον Κόλπο, όπου οι προμήθειες έχουν διαταραχθεί από το αποτελεσματικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Οι χώρες του Ινδικού-Ειρηνικού είναι «πολύ πιο παρακινημένες» να θέλουν να διαφοροποιήσουν την αλυσίδα εφοδιασμού τους, δήλωσε ο Ζέλντιν σε συνέντευξή του στο Bloomberg This Weekend. Τόνισε τα υλικοτεχνικά πλεονεκτήματα των αμερικανικών εξαγωγών ενέργειας, σημειώνοντας ότι η αποστολή από την Αλάσκα θα διαρκούσε περίπου 8 ημέρες σε σύγκριση με 28 ημέρες από τη Μέση Ανατολή.

Όταν ρωτήθηκε για πιθανές ανησυχίες από ασιατικά έθνη σχετικά με την αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού των ΗΠΑ, δεδομένων των μεταβαλλόμενων δασμολογικών πολιτικών, εξήγησε ότι οι χώρες της περιοχής «έλκονται προς τις ΗΠΑ» παρά τις σκέψεις αυτές. Πρόσθεσε ότι οι υπουργοί ενέργειας από διάφορες χώρες συμμετείχαν σε «έντονη, ενεργητική και παρακινημένη συζήτηση» για τη δημιουργία ενεργειακών συνεργασιών με τις ΗΠΑ.

Τα πυρηνικά έργα στις ΗΠΑ

Ξεχωριστά, ο Ζέλντιν δήλωσε ότι τα έργα πυρηνικής ενέργειας σε όλες τις ΗΠΑ υλοποιούνται «εξαιρετικά αποτελεσματικά» παρά την οδηγία της κυβέρνησης Τραμπ για επιτάχυνση της αδειοδότησης.

«Σε κανένα σημείο από τότε που ορκίστηκα ως διοικητής πριν από 14 μήνες, σε κανένα πυρηνικό έργο που έχω δει οπουδήποτε εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχω δει τίποτα άλλο παρά το υψηλότερο επίπεδο ικανότητας», είπε.