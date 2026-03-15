Κόκκινα δάνεια: Χιλιάδες σπίτια στον κίνδυνο πλειστηριασμού – Σε απόγνωση οι δανειολήπτες

Τα κόκκινα δάνεια και οι πρακτικές διαχείρισής τους από τα funds φέρνουν αντιμέτωπους χιλιάδες δανειολήπτες με τον κίνδυνο πλειστηριασμού

Economy 15.03.2026, 21:20
Σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες δανειολήπτες που δεν μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις για τα σπίτια τους. Αιτία, οι πολιτικές των funds αλλά και η πολιτική αντιμετώπισής τους από την κυβέρνηση, όπως επισημαίνει δικηγόρος ειδικευμένος στους πλειστηριασμούς ακινήτων.

Ο δικηγόρος Δημήτρης Λυτίτσης, μιλώντας στο MEGA, σημειώνει ότι το βασικό συναίσθημα των ανθρώπων που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους (οι πλειστηριασμοί φέτος μπορεί να φτάσουν τις 80.000 σύμφωνα με υπολογισμούς) είναι η ντροπή. Διότι στη συντριπτική πλειονότητά τους είναι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στο δάνειό τους εξαιτίας των οικονομικών συνθηκών.


Η εξέλιξη των πλειστηριασμών

Από το 2018 έως και σήμερα, οι πλειστηριασμοί αυξάνονται με μεγάλο ρυθμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Εξελίξεις», οι αριθμοί είναι οι εξής:

  • 2018: 22.400 πλειστηριασμοί
  • 2019: 29.100
  • 2022: 52.595
  • 2023: 63.632
  • 2024: 69.339
  • 2025: 67.309

Ο κ. Λυρίτσης επισήμανε ότι την τελευταία τριετία σπάμε ρεκόρ 15ετίας και το 2026, με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του έτους η προοπτική είναι να φτάσουν τους 80.000 πλειστηριασμούς.

Συγκεκριμένα, για το α’ τρίμηνο του 2026, έχουν προγραμματιστεί σχεδόν 20.000 πλειστηριασμοί, από τους οποίους οι περίπου 17.000 θα γίνουν από πέντε μεγάλους servicers. Δηλαδή εταιρείες που απέκτησαν τα δάνεια αυτά από το 2020 και μετά.

Χάθηκαν 42.500 ακίνητα σε μια τετραετία

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, από το 2022 έως το 2025 χάνονταν σε πλειστηριασμούς κατά μέσο όρο πάνω από 10.500 ακίνητα. Σύνολο: 42.521.

Τα ακίνητα αυτά πήγαν σε εταιρείες απόκτησης ακινήτων σε τριγωνικές σχέσεις, ώστε μέσω τραπεζών servicers  να πωλούν ακίνητα τα οποία με τη σειρά τους κατακυρώνονται σε servicers.

Δύο ιστορίες

Χαρακτηριστικά παραδείγματα του τι αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που κινδυνεύουν να τα χάσουν μέσω πλειστηριασμών ήταν οι άνθρωποι που μίλησαν στο MEGA.

«Είμαι σε απελπισία»

H κυρία Πόπη πήρε ένα δάνειο 100.000 ευρώ πριν από περίπου δέκα χρόνια το οποίο πλήρωνε κανονικά. Ωστόσο, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης δεν μπορούσε να αποπληρώσει τις δόσεις της. Και το σπίτι της κινδυνεύει να χαθεί σε πλειστηριασμό.

«Είμαι σε κατάσταση απελπισίας», λέει. «Πήρα ένα δάνειο για να αγοράσω το σπίτι αυτό, στο Παλαιό Φάληρο, πριν από 10-12 χρόνια περίπου. Πλήρωνα κανονικά μέχρι το ’21. Κατόπιν έχασα τη δουλειά μου, οπότε δεν μπορούσα πλέον να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου. Άρχισε το ποσό να ανεβαίνει, μίλησα με το fund, τους ζήτησα να με βοηθήσουν για να μπορέσω να αποπληρώσω το δάνειο».

Προσπάθησε να επικοινωνήσει με το fund προκειμένου να γίνει διακανονισμός.

«Μου είπαν τότε ότι θα έπρεπε να πληρώσω το ληξιπρόθεσμο για να γίνει κάποιος διακανονισμός. Ζήτησα βοήθεια από φίλους, συγγενείς, κατάφερα να βρω το ποσό. Μιλάμε για ποσό που ήταν γύρω στις 14.000». Αλλά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αρκετό.

«Μου είπαν ότι δεν είχε γίνει συμφωνία, ότι θα έπρεπε να έχει γίνει συμφωνία εκ προοιμίου για να υπολογιστεί το ποσό αυτό. Οπότε κατόπιν εγώ δεν μπορούσα πλέον να πληρώσω. Όταν ήρθα σε επαφή πάλι μαζί τους, μου είπαν ότι θέλουν 30.000 για να κάνουμε καινούργια συμφωνία. Παρ’ όλα αυτά όμως, μου έβγαλαν το σπίτι στον πλειστηριασμό. Δηλαδή έχει κοινοποιηθεί ημερομηνία πλειστηριασμού».

Η ίδια θα ακολουθήσει τη νομική οδό προκειμένου να μη χάσει το σπίτι της και βρεθεί σε απόγνωση.

Εξωπραγματικά ποσά

Ο κύριος Κωνσταντίνος πήρε ένα δάνειο ύψους 114.000 ευρώ το 2006 και μέχρι το 2013 πλήρωνε κανονικά τις δόσεις του, 650 ευρώ η κάθε μία. Αφορούσε δάνειο πρώτης κατοικίας στην Αγία Βαρβάρα. Στη διάρκεια της κρίσης, απολύθηκε και είχε τη δυνατότητα να βάζει μόνο μικρά ποσά. Το 2021 το δάνειο μεταβιβάστηκε σε fund.

Κι ενώ προσπαθεί να κάνει διακανονισμό τα ποσά που του ζητάνε είναι εξωπραγματικά σε σχέση με τον μισθό που παίρνει αυτή τη στιγμή. Του ζητάνε 14.000 ευρώ μετρητά προκειμένου να μπει στον εξωδικαστικό διακανονισμό και έχουν ορίσει για τις 10 Ιουνίου ημερομηνία πλειστηριασμού.

«Οι servicers οι οποίοι έρχονταν σε επαφή τα επόμενα χρόνια μαζί μου, μου προτείνανε να κάνουμε διακανονισμούς οι οποίοι ήταν εξωπραγματικοί. Περάσαμε ένα διάστημα οικογενειακώς που δεν υποστηριζόταν ούτε το σπίτι εύκολα, οπότε δεν μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τις δόσεις που μας ζήταγαν. Οι δόσεις που μας ζητούσαν ήταν πάλι 600 ευρώ, προκαταβολές πάνω από 5.000 και 10.000 ευρώ κάθε φορά σε κάθε τηλεφώνημα άλλο», είπε αρχικά.

«Το θέμα είναι ότι αποδέχομαι ότι έχω πάρει ένα δάνειο, φυσικά δεν θέλω να μου σβηστεί, δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι. Επιλογή μου ήταν, αλλά πρέπει να είναι στο πλαίσιο του λογικού και του ανθρώπινου. Γιατί αυτήν τη στιγμή έχει εξευτελιστεί η ζωή μας, έτσι όπως λειτουργούν αυτές οι εταιρείες. Δηλαδή μας δείχνουν ότι δεν θέλουν τελικά να το πληρώσουμε το δάνειό μας», επισημαίνει.

Πηγή: in.gr 

