Αεροπορικές εταιρείες: Αισιοδοξία για την επάρκεια καυσίμων

Αισιοδοξία εκφράζουν οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, τα αεροδρόμια και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, παρά το διπλασιασμό των τιμών και τα προβλήματα τροφοδοσίας εξαιτίας του πολέμου.

Ο κλάδος και οι περιφερειακοί αξιωματούχοι υποβαθμίζουν σημαντικά τους φόβους για ελλείψεις σε αεροπορικά καύσιμα , εν μέρει για να καθησυχάσουν τους ταξιδιώτες εν όψει της καλοκαιρινής αιχμής στο βόρειο ημισφαίριο και να προστατεύσουν τις κρατήσεις σε μια κρίσιμη περίοδο για τα έσοδα, σύμφωνα με αναλυτές.

Οπως αναφέρει το Reuters, η εμπιστοσύνη του κλάδου έρχεται σε αντίθεση με τις πιο απαισιόδοξες προειδοποιήσεις των εμπόρων, καθώς τα Στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, παραμένει σχεδόν κλειστό για τη ναυτιλία λόγω των αποκλεισμών από το Ιράν και τις ΗΠΑ, καθώς η σύγκρουσή τους συνεχίζεται. Ο Κόλπος παρέχει περίπου το ένα τέταρτο του καυσίμου αεροσκαφών της Ευρώπης.

«Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πάρουν θέση – ⁠μας τελειώνει το καύσιμο. Δεν υπάρχει απολύτως καμία ένδειξη για κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Σεμπάστιαν Εμπελ , διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής εταιρείας της Ευρώπης TUI, μετά την παρουσίαση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων την Τετάρτη.

«Πιστεύουμε ότι η συζήτηση για τα καύσιμα είναι κάπως τεχνητή, καθώς δεν διαβλέπουμε καμία έλλειψη για τις επόμενες εβδομάδες, και δεν προβλέπω καμία επίπτωση το καλοκαίρι, εκτός από τις τιμές.»

Απογείωση στις τιμές των καυσίμων

Δεν είναι όλοι τόσο αισιόδοξοι. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δήλωσε την Τετάρτη ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα καλύψει τη ζήτηση φέτος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί χάος στην παραγωγή της Μέσης Ανατολής. Και σε ορισμένες ευρωπαϊκές περιοχές, όπως η περιοχή Άμστερνταμ-Ρότερνταμ-Αμβέρσα, τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών βρίσκονται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG Workspace.

Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lufthansa Κάρστεν Σπορ, δήλωσε ότι τα αποθέματα καυσίμων της εταιρείας είναι εξασφαλισμένα.

Οι προμήθειες και οι παραδόσεις θα είναι επαρκείς μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Μετά από αυτό, η ορατότητα μειώνεται κάπως», δήλωσε ο Σπορ, προσθέτοντας ότι περίπου το ένα τέταρτο του κανονικού καυσίμου αεροσκαφών του ομίλου προέρχονταν από τον Κόλπο.

Το μισό από αυτό είχε αντικατασταθεί με καύσιμο από άλλες πηγές, είπε, ενώ το υπόλοιπο προήλθε από τα αποθέματα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair Μάικλ Ο Λίρι, δήλωσε στο Reuters στα τέλη Απριλίου ότι «ο κίνδυνος διακοπής του εφοδιασμού υποχωρεί».

Οι αεροπορικές εταιρείες κατάφεραν να εξασφαλίσουν καύσιμα αεροσκαφών από χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Νιγηρία, καταβάλλοντας επιπλέον χρέωση, σύμφωνα με αναλυτές.

«Δεν νομίζω ότι θα εξαντληθούν τα αποθέματα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Wizz Air , Γιοζεφ Βαραντι, αναφέροντας ότι οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών που αγγίζουν τα 1.400 δολάρια ανά μετρικό τόνο – περίπου το διπλάσιο των επιπέδων πριν τον πόλεμο – βοηθούν στην τόνωση των προμηθευτών. «Αυτό δημιουργεί μεγάλο περιθώριο για δημιουργικότητα.»