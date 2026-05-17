Γιατί η καμπύλη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου δεν είναι κρυστάλλινη σφαίρα

Το γεγονός ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου με μελλοντική παράδοση είναι χαμηλότερες δεν σημαίνει ότι οι επενδυτές προβλέπουν απότομη πτώση

Partners 17.05.2026, 08:00
© The Financial Times Limited 2024. All rights reserved. FT and Financial Times are trademarks of the Financial Times Ltd. Not to be redistributed, copied or modified in any way.
Jonathan Vincent and Malcolm Moore

Η τιμή του βαρελιού πετρελαίου παραμένει σταθερή πάνω από τα 100 δολάρια για το μεγαλύτερο μέρος των δύο τελευταίων μηνών, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει ουσιαστικά διακόψει τη ροή αργού πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος έχει προσπαθήσει επανειλημμένα να καθησυχάσει το αμερικανικό κοινό ότι η αγορά πετρελαίου προβλέπει σύντομη πτώση των τιμών, ακόμη και ενώ οι μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου προειδοποιούν ότι θα χρειαστούν μήνες μετά τη λήξη της σύγκρουσης για να επανέλθουν οι προμήθειες στα φυσιολογικά επίπεδα. Στις 4 Μαΐου, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, ανέφερε την αγορά μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου ως απόδειξη ότι οι έμποροι πιστεύουν ότι οι υψηλές τιμές είναι μόνο προσωρινές. «Μπορούμε να δούμε στην αγορά μελλοντικής εκπλήρωσης ότι οι τιμές του πετρελαίου είναι ήδη χαμηλότερες σε ορίζοντα τριών, έξι και εννέα μηνών», δήλωσε στο Fox News.

Ο Bessent δεν είναι ο μόνος που χρησιμοποιεί την καμπύλη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου ως οδηγό για την πορεία των τιμών. Οι εταιρείες την χρησιμοποιούν επίσης ως μια αμερόληπτη εικόνα του μέλλοντος και πολλές κεντρικές τράπεζες υποθέτουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα ακολουθήσουν την καμπύλη μελλοντικής εκπλήρωσης όταν αποφασίζουν την κεντρική πορεία των προβλέψεών τους για τον πληθωρισμό.

Ωστόσο, οι επενδυτές και οι αναλυτές πετρελαίου προειδοποιούν ότι η αγορά μελλοντικών συμβολαίων πετρελαίου, η οποία επιτρέπει στους επενδυτές να αγοράζουν και να πωλούν συμβόλαια για πετρέλαιο που θα παραδοθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, δεν αποτελεί κρυστάλλινη σφαίρα, ειδικά σε περιόδους κρίσης.

«Έχω πελάτες που υποστηρίζουν ότι όλες αυτές οι προβλέψεις ότι το πετρέλαιο θα φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι είναι εντελώς λανθασμένες, επειδή η καμπύλη δείχνει ότι θα βρίσκεται στα 80 δολάρια σε λίγους μήνες και δεν χρειάζεται να ανησυχώ», δήλωσε ο Jamie Webster, ερευνητής στο Παγκόσμιο Κέντρο Ενεργειακής Ανάλυσης της BCG. Ωστόσο, «η καμπύλη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου δεν είναι μηχανή πρόβλεψης», πρόσθεσε.

Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αντιπροσωπεύουν αυτό που οι αγοραστές και οι πωλητές που επιδιώκουν να αντισταθμίσουν τον κίνδυνό τους είναι διατεθειμένοι να συμφωνήσουν σήμερα, και όχι αυτό που πιστεύουν ότι θα είναι η τιμή στο μέλλον, δήλωσε ο Martijn Rats, αναλυτής της Morgan Stanley. Οι παραγωγοί πετρελαίου πωλούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για να κλειδώσουν τις τιμές για το αργό που αναμένουν να αντλήσουν τους επόμενους μήνες ή χρόνια, δίνοντάς τους μεγαλύτερη βεβαιότητα καθώς λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις.

Οι αγοραστές, όπως τα διυλιστήρια, αγοράζουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για να εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό τους και να σταθεροποιήσουν το κόστος τους έναντι τυχόν ξαφνικών αυξήσεων των τιμών, επιτρέποντάς τους να λειτουργούν με προβλέψιμο περιθώριο κέρδους. Οι έμποροι λένε ότι το σχήμα της καμπύλης των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης — η οποία αποτυπώνει τις τιμές των παραδόσεων σε διάφορα σημεία στο μέλλον — καθορίζεται από πολλαπλούς παράγοντες και σπάνια αποτελεί μια ευθεία πρόβλεψη για το πού αναμένεται να διαπραγματευτούν οι τιμές. «Η απότομη κλίση [στο μπροστινό μέρος της καμπύλης] σας δείχνει ότι η φυσική αγορά είναι απίστευτα στενή αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Spencer Dale, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της BP.

«Δεν νομίζω ότι [η καμπύλη] σας δίνει μια σωστή εικόνα για το πώς ένας τυπικός έμπορος πετρελαίου εκτιμά ότι θα είναι οι τιμές του πετρελαίου σε 12 μήνες από τώρα.» Από την έναρξη του πολέμου, η τιμή αναφοράς του πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 45%. Ωστόσο, το πετρέλαιο με παράδοση τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους έχει αυξηθεί κατά λιγότερο από 30%, ενώ τα συμβόλαια για τον Δεκέμβριο του 2027 έχουν σημειώσει άνοδο μικρότερη του 20%.

Αλλά ακόμη και αν ο μέσος έμπορος πετρελαίου θεωρεί ότι αυτές οι αυξήσεις είναι πολύ μικρές και ότι τα 80 δολάρια είναι πολύ χαμηλή τιμή για ένα βαρέλι πετρελαίου τον Αύγουστο, υπάρχουν λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να διστάζουν να προμηθευτούν μεγάλες ποσότητες με παράδοση σε τρεις μήνες.

Πρώτον, η ανάληψη και η συνεχής ανανέωση μιας σημαντικής θέσης στις αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης συνεπάγεται κόστος. Η σχετικά περιορισμένη ρευστότητα σε ορισμένα πιο μακροπρόθεσμα συμβόλαια αυξάνει ακόμη περισσότερο το κόστος και τους κινδύνους της διατήρησης αυτών των θέσεων.

Η τρέχουσα μεταβλητότητα των τιμών αυξάνει την πιθανότητα οι επενδυτές —ιδίως εκείνοι που κερδοσκοπούν με δανεισμένα χρήματα— να υποστούν λογιστικές ζημίες και να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις τοποθετήσεις τους. Οι έμποροι είναι επίσης επιφυλακτικοί ως προς το πόσο γρήγορα θα μπορούσαν να καταρρεύσουν οι τιμές του πετρελαίου μόλις τελειώσει ο πόλεμος και είναι πολύ απρόθυμοι να δεσμεύσουν μακροπρόθεσμες προμήθειες σε υπερβολικά υψηλή τιμή.

«Περνάμε μια περίοδο όπου υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το αν οι τρέχοντες περιορισμοί στην προσφορά θα μπορούσαν να χαλαρώσουν μέσα σε λίγες εβδομάδες», είπε ο Rats. «Όταν οι άνθρωποι διαπραγματεύονται πετρέλαιο οκτώ εβδομάδες στο μέλλον, το στενό μπορεί να είναι ξανά ανοιχτό, και τις περισσότερες φορές η αγορά έχει συνυπολογίσει αυτή την πιθανότητα», πρόσθεσε. Αν αυτό συνέβαινε, είπε, ένας μεγάλος όγκος πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει ξαφνικά στην αγορά και να δημιουργήσει μια προσωρινή υπερπροσφορά.

«Θα κατείχατε πετρέλαιο ακριβώς εκείνη τη στιγμή», πρόσθεσε. Ιστορικά, οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης δεν έχουν αποδειχθεί αξιόπιστες στην πρόβλεψη του μέλλοντος, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Τον Απρίλιο του 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, η κατάρρευση της ζήτησης ώθησε τις τιμές του αργού πετρελαίου στα 20 δολάρια περίπου το βαρέλι. Εκείνη την εποχή, οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ανέμεναν μόνο μια αργή ανάκαμψη, με το πετρέλαιο για παράδοση δύο χρόνια αργότερα να διαπραγματεύεται στα 42 δολάρια περίπου. Ωστόσο, μέχρι το 2022, αφού η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε ενεργειακό σοκ, η πραγματική τιμή του πετρελαίου ήταν πάνω από τα 100 δολάρια.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αποδείχθηκε πιο αξιόπιστος δείκτης κατά τη διάρκεια προηγούμενων κρίσεων σε σύγκριση με ορισμένες από τις προβλέψεις των αναλυτών των τραπεζών. Ο Ρόμπιν Μπρουκς, ανώτερος ερευνητής στο Brookings Institution, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ορισμένες τράπεζες προέβλεπαν ότι η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει τα 400 δολάρια το βαρέλι.

«Η αγορά ουσιαστικά αγνόησε μέρος της πολύ καταστροφολογικής ρητορικής», είπε. Η αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τις τιμές του πετρελαίου είναι εμφανής και στην αγορά παραγώγων, όπου οι επενδυτές αγοράζουν συμβόλαια που τους δίνουν το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσουν ή να πουλήσουν πετρέλαιο σε μια σταθερή τιμή στο μέλλον. Αυτά τα συμβόλαια χρησιμοποιούνται συχνά ως ασφάλεια έναντι ακραίων διακυμάνσεων των τιμών.

Πριν από τον πόλεμο, τα δικαιώματα προαίρεσης που επέτρεπαν στους επενδυτές να αγοράσουν πετρέλαιο στα 150 δολάρια το βαρέλι σπάνια διαπραγματεύονταν, καθώς λίγοι επενδυτές πίστευαν ότι οι τιμές θα ανέβαιναν τόσο ψηλά. Τώρα, συμβόλαια που συνδέονται με τιμή πετρελαίου 150 ή ακόμα και 200 δολαρίων αλλάζουν τακτικά χέρια, καθώς οι επενδυτές αναζητούν προστασία από την πιθανότητα μιας παρατεταμένης αύξησης των τιμών.

Από την ανάλυση της FT σχετικά με τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης που διαπραγματεύονται στο ICE προκύπτει ότι το εύρος των πιθανών μελλοντικών τιμών του πετρελαίου, όπως υποδηλώνει η αγορά, έχει διευρυνθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του πολέμου, παρότι οι ίδιες οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου παρέμειναν πιο σταθερές.

Τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, οι αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης υποδείκνυαν ότι υπήρχε 10% πιθανότητα το πετρέλαιο να ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι έως τον Δεκέμβριο. Μέχρι τις 6 Μαΐου, η ίδια πιθανότητα υποδείκνυε ότι το πετρέλαιο θα μπορούσε να φτάσει τα 140 δολάρια.

«Είναι μια περίοδος σύγχυσης και οι άνθρωποι αναζητούν απεγνωσμένα κάτι που να τους προσφέρει κάποια βεβαιότητα και αυτό είναι κάτι που μπορείς να εξετάσεις», δήλωσε ο Webster. «Αλλά σε περιόδους όπως αυτή, η καμπύλη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης που υποδηλώνει ότι ο πόλεμος πρόκειται να τελειώσει σε ένα μήνα, απλά δεν είναι χρήσιμη».

