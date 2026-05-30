Γιατί η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει τους δασμούς

Λυπάμαι, φίλοι μου, οι κανόνες δεν θα έρθουν να σας σώσουν

Financial Times 30.05.2026, 07:00
Soumaya Keynes

Πέρασα χρόνια νιώθοντας αυτοϊκανοποιημένη, επικρίνοντας την κυβέρνηση Τραμπ που κατέστρεψε το εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες. Φαινόταν ξεκάθαρο ότι το οικονομικό μοντέλο της Κίνας προκαλούσε προβλήματα αλλού, αλλά εξίσου ξεκάθαρο ότι ο χαοτικός μονομερισμός ήταν η λάθος προσέγγιση. Καλύτερα να συμμαχήσουμε με τους συμμάχους μας και να καταθέσουμε μια μεγάλη, ανιαρή διαμαρτυρία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, κατηγορώντας την Κίνα για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε. Δυστυχώς, το να πλοηγηθεί κανείς στη σημερινή εποχή των οικονομικών συγκρούσεων επικαλούμενος τους κανόνες είναι σαν να πηγαίνεις σε μάχη με μαχαίρια κρατώντας το εγχειρίδιο του Scrabble. Μπορεί να νιώθεις ότι έχεις αρχές όταν παραπονιέσαι ότι το «μαχαίρωμα του αντιπάλου σου» δεν είναι διασκεδαστικό και σίγουρα δεν θα σου δώσει 50 πόντους μπόνους. Αλλά θα χάσεις ούτως ή άλλως. Εφόσον το παιχνίδι έχει αλλάξει, πρέπει να αλλάξει και η στρατηγική. Κάτι που για την ΕΕ σημαίνει στροφή προς τους εμπορικούς φραγμούς — και τους δασμούς.

Η πρόκληση για την Ευρώπη είναι τόσο η πτώση της γερμανικής βιομηχανικής παραγωγής από το 2018 όσο και, πιο πρόσφατα, οι ιδιαίτερα υποτονικές εξαγωγές της ευρωζώνης. Αναμφίβολα, η ακριβή ενέργεια και οι επαχθείς κανονισμοί της ΕΕ έχουν παίξει κάποιο ρόλο. Αλλά το ίδιο ισχύει και για την ισχυρή εξαγωγική μηχανή της Κίνας.

Σε πρόσφατη μελέτη τους, οι Sander Tordoir και Brad Setser επισημαίνουν ότι η εξαιρετική απόδοση των κινεζικών εξαγωγών συνοδεύεται από την υποτονική απόδοση της ευρωζώνης. Σε κλάδους όπου το μερίδιο της Κίνας στην εξαγωγική αγορά έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, η γερμανική παραγωγή παρουσίασε ιδιαίτερα χαμηλή απόδοση. Οι συνολικές εισαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν ελάχιστα τα τελευταία πέντε χρόνια και, από τα μέσα του 2025, η Κίνα πωλεί περισσότερα κεφαλαιουχικά αγαθά στη Γερμανία από ό,τι αγοράζει.

Βραχυπρόθεσμα, η ραγδαία αύξηση των εξαγωγών της Κίνας ωφελεί τους καταναλωτές με τη μορφή φθηνών προϊόντων. Ωστόσο, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις λόγοι ανησυχίας. Πρώτον, υπάρχει ο πολιτικός κίνδυνος που συνδέεται με τη μαζική απώλεια θέσεων εργασίας. Δεύτερον, μια συρρικνωμένη βιομηχανική βάση θα μπορούσε να είναι πιο δύσκολο να αναπτυχθεί σε περίπτωση στρατιωτικής έκτακτης ανάγκης. Και τρίτον, οι Κινέζοι δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται για την ασφάλεια της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης. Επομένως, η εξάρτηση από τους κατασκευαστές τους θα μπορούσε να αφήσει την Ευρώπη ευάλωτη σε πιέσεις.

Το επιχείρημα υπέρ των εμπορικών φραγμών είναι ότι αποτελούν ένα μήνυμα προς τις εταιρείες και τους καταναλωτές ότι η αγορά τόσο μεγάλου όγκου προϊόντων από ένα μόνο μέρος είναι επικίνδυνη. Ήδη κυκλοφορούν προτάσεις εν όψει της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 29 Μαΐου.

Αυτά περιλαμβάνουν κανονισμούς που θα ωθήσουν τις εταιρείες να στραφούν προς ένα πιο διαφοροποιημένο σύνολο προμηθευτών, ή την επιβολή ποσοστώσεων ή δασμών σε περιπτώσεις όπου η προσφορά είναι υπερβολικά συγκεντρωμένη. Ο νόμος για την επιτάχυνση της βιομηχανίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση θα μπορούσε επίσης να περιορίσει την πρόσβαση των κινεζικών εταιρειών στις δημόσιες συμβάσεις ή να τις διακρίνει κατά την κατανομή επιδοτήσεων. Οι ίδιοι οι Tordoir και Setser προτείνουν μια ευρωπαϊκή εξουσία τύπου «Άρθρο 301» αμερικανικού τύπου, η οποία θα επέτρεπε στην ΕΕ να διερευνήσει και να επιτεθεί στις «διαστρεβλώσεις σε ολόκληρη την οικονομία» της Κίνας. Πρότειναν επίσης ότι τυχόν έσοδα από νέους δασμούς θα μπορούσαν να διατεθούν στα θύματα του εμπορικού πολέμου.

Ορισμένοι — κυρίως οι Γερμανοί — δεν έχουν ακόμη πειστεί ότι πρέπει να καταφύγουν τόσο ανεπιφύλακτα στη βία των εμπορικών δασμών. Αυτό οφείλεται αναμφίβολα εν μέρει στην πίεση από πολυεθνικές εταιρείες που επιθυμούν να επωφεληθούν από την εξαγωγική πλατφόρμα της Κίνας. (Σε έναν εμπορικό πόλεμο, οι αντιμαχόμενοι δεν συνεργάζονται πάντα.)

Οι επικριτές μπορούν επίσης να επισημάνουν τα τραύματα της μάχης με τις ΗΠΑ. Οι δασμοί αυξάνουν τις τιμές για τους εισαγωγείς και τους καταναλωτές και βλάπτουν τις μεταποιητικές βιομηχανίες περιορίζοντας την πρόσβαση σε φθηνές εισροές. Η αβεβαιότητα σχετικά με τα εμπορικά εμπόδια μπορεί να καταστρέψει τις επενδύσεις· οι περιορισμοί που εφαρμόζονται στενά μπορούν να αναδιοργανώσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού χωρίς να επηρεάσουν τις θεμελιώδεις οικονομικές δυναμικές. («Ξέρω ότι οι οδηγίες είναι στα κινέζικα, αλλά είναι από το Βιετνάμ, το υπόσχομαι!») Το πιο ανησυχητικό είναι ότι, όπως έχουν απειλήσει, οι Κινέζοι θα μπορούσαν να προβούν σε αντίποινα.

Για να αντλήσουμε τα σωστά διδάγματα από την κυβέρνηση Τραμπ, πρέπει να εφαρμόζουμε εμπορικούς φραγμούς με ψυχραιμία, μεθοδικότητα και σε συντονισμό με τους άλλους. Προσωπικά, θα προτιμούσα να συνδέσουμε τυχόν δασμούς με απότομες αυξήσεις των εισαγωγών ή με υψηλή συγκέντρωση εισαγωγών, αντί για εμπορικές έρευνες τύπου Τραμπ. Και, αν είναι δυνατόν, να παραμείνουμε ανοιχτοί προς αξιόπιστους εμπορικούς εταίρους, καθιστώντας παράλληλα σαφές ότι πρέπει να αναλάβουν κι αυτοί δράση, προκειμένου να αποτραπεί η εκτροπή της κινεζικής προσφοράς προς τρίτες αγορές. (Ή ίσως είμαι απλώς ένας αδύναμος παίκτης Σκραμπλ.)

Το πρόβλημα των αντιποίνων είναι το πιο δυσάρεστο, αν και η ΕΕ μπορεί να έχει τρόπους να αμυνθεί — αν καταφέρει να συγκεντρώσει την πολιτική βούληση. Μια μελέτη του Τόμπιας Γκερκ περιγράφει τρόπους με τους οποίους η ΕΕ θα μπορούσε να αντεπιτεθεί, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης της Κίνας σε εξειδικευμένα βιομηχανικά εισροές ή τον περιορισμό της κινεζικής ιδιοκτησίας σε λιμενικούς τερματικούς σταθμούς της ΕΕ.

Και πάλι, είναι βρώμικο και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αποτύχει παταγωδώς. Αλλά το να ζεσταίνεσαι μέσα σε ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο είναι σίγουρα λιγότερο διασκεδαστικό από το να ασχολείσαι με λογοπαίγνια. Ποια είναι η εναλλακτική λύση; Η ΕΕ θα μπορούσε κάλλιστα να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να δράσει επειδή το βραχυπρόθεσμο κόστος είναι πολύ υψηλό. Σε αυτή την περίπτωση, θα έχει υποκύψει στον εκβιασμό τόσο τώρα όσο και αργότερα.

