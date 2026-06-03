ΕΘΕΑΣ: Παραμένει προβληματική η λειτουργία του ελαιοκομικού μητρώου  

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Στις δυσλειτουργίες, την πολυπλοκότητα και τη γραφειοκρατία που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν και το 2026 την εφαρμογή του ελαιοκομικού μητρώου, επανέρχεται η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

Παράλληλα, με επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και την αποτελεσματική λειτουργία του Μητρώου προς όφελος των ελαιοπαραγωγών.

«Να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετη γραφειοκρατία, καθυστερήσεις ή και πρόστιμα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες»

Η ΕΘΕΑΣ, διευκρινίζει ότι είναι απολύτως σύμφωνη με τη δημιουργία ενός σύγχρονου μητρώου για την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την καταγραφή των ελαιόδενδρων και της ελαιοπαραγωγής της χώρας, υπενθυμίζοντας ότι σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ και της ΕΘΕΑΣ, πριν περίπου ένα χρόνο (17 Ιουνίου 2025), υπήρξε εποικοδομητική αναγνώριση των θεμάτων με στόχο να μην υπάρξει καμία ταλαιπωρία, ούτε επιπρόσθετη διαδικασία για τους ελαιοπαραγωγούς.

Ωστόσο, «το εν λόγω θέμα εκκρεμεί, καθώς η εφαρμοζόμενη διαδικασία μέσω των ΔΑΟΚ, η οποία είναι ατελέσφορη, δε θα οδηγήσει στη δημιουργία του ελαιοκομικού μητρώου», σημειώνεται.

Τι προτείνει η ΕΘΕΑΣ

Δεδομένου ότι η δήλωση ΟΣΔΕ 2026 δεν έχει ακόμη ανοίξει, η ΕΘΕΑΣ επανέρχεται με τις ακόλουθες προτάσεις, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και ενσωματώσεις ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη υλοποίησης του ελαιοκομικού μητρώου:

Οι αιτήσεις για τους ελαιώνες πρέπει να ενσωματωθούν στην Δήλωση ΟΣΔΕ 2026, όπου ήδη δηλώνονται τα ελαιοτεμάχια, ο αριθμός δένδρων, η καλλιεργούμενη ποικιλία, ο προσανατολισμός παραγωγής, η άρδευση, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, ΚΑΕΚ, κλπ. Αυτό μπορεί να γίνει με την προσθήκη σχετικής παραγράφου στις γενικές εξουσιοδοτήσεις της δήλωσης.

Για τους κατόχους ελαιώνων που δεν έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ, αλλά έχουν ήδη δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, να προβλεφθεί μεταφορά των δεδομένων από το Κτηματολόγιο στο ΟΣΔΕ.

Για όσους δεν υπάρχει δήλωση ΟΣΔΕ, ούτε καταχώριση στο Κτηματολόγιο, να προηγείται υποχρεωτικά η δήλωση στο Κτηματολόγιο και στη συνέχεια η δήλωση ΟΣΔΕ, ώστε να αντλούνται τα αναγκαία στοιχεία για το Ελαιοκομικό Μητρώο.

Όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τις ανωτέρω περιπτώσεις, καθώς και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο που βρίσκεται ήδη στη διάθεση των Διοικήσεων, να ενσωματώνονται στην πλατφόρμα του Ελαιοκομικού Μητρώου. Στη συνέχεια, οι παραγωγοί να καλούνται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία ή να προβούν σε τροποποιήσεις, εφόσον απαιτείται. Οι σχετικές δυνατότητες θα πρέπει να παρέχονται και μέσω κινητού τηλεφώνου. Στη συνέχεια, οι Διοικήσεις θα κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους επαλήθευσης.

Μετά την οριστικοποίηση των δεδομένων πέραν των ελαιοπαραγωγών, θα πρέπει να προβλεφθεί πρόσβαση και στους υπόλοιπους επαγγελματικούς φορείς και κλάδους που σχετίζονται με την παραγωγή, τη μεταποίηση και τις εξαγωγές.

Όλοι οι έλεγχοι που σχετίζονται με άλλους φορείς ή υπηρεσίες της ελαιοκαλλιέργειας, πρέπει να μεταφέρονται με διαλειτουργικότητα στο ελαιοκομικό μητρώο.

Οι δηλώσεις συγκομιδής πρέπει να γίνουν από τον παραγωγό, τη στιγμή της προσκόμισης του ελαιόκαρπου στο ελαιοτριβείο ή στον συνεταιρισμό. Η παρακολούθηση αυτή μπορεί να γίνεται μέσω των απαιτούμενων ψηφιακών φορολογικών παραστατικών, στα οποία δύναται να προστεθούν ενδεχόμενες αναγκαίες πληροφορίες ιχνηλασιμότητας.

Η διακίνηση ελαιόλαδου θα ακολουθεί αντίστοιχη διαδικασία με την παραπάνω.

Για τους ελέγχους, θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς των Διοικήσεων που επισκέπτονται τον ελαιοπαραγωγό, να πραγματοποιούν και τους απαιτούμενους ελέγχους που αφορούν το μητρώο.

Η έκδοση οποιασδήποτε αναγκαίας βεβαίωσης από το Ελαιοκομικό Μητρώο θα πρέπει να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η φυσική μετακίνηση των παραγωγών, κατά το πρότυπο των υπηρεσιών του gov.gr.

«Βάσει των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία η παράταση της εγγραφής, ώστε να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος, με απλοποιημένες διαδικασίες και αναλυτικές οδηγίες από το ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η διαδικασία εγγραφής στο Ελαιοκομικό Μητρώο και να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετη γραφειοκρατία, καθυστερήσεις ή και πρόστιμα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες», σημειώνεται.