ΕΘΕΑΣ: Κινδυνεύουν να αποκλειστούν παραγωγοί από ενισχύσεις 2025

Την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του monitoring στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ 2025, ζητά από την ΑΑΔΕ η ΕΘΕΑΣ, επισημαίνοντας ότι σημαντικός αριθμός παραγωγών κινδυνεύει να χάσει δικαιούμενες ενισχύσεις εξαιτίας καθυστερήσεων, δυσλειτουργιών και αστοχιών στη φωτοερμηνεία και στους γεωχωρικούς ελέγχους.

Στην παρέμβασή της, η ΕΘΕΑΣ αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν την καθυστερημένη ειδοποίηση των παραγωγών, τις δυσκολίες υποβολής γεωσημασμένων φωτογραφιών, αλλά και την ανάγκη αξιοποίησης πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη και αναλογική αντιμετώπιση των δικαιούχων παραγωγών και η ορθή καταβολή των ενισχύσεων.

«Εάν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα από την ΑΑΔΕ, θα υπάρξουν σοβαρά θέματα με αδικαιολόγητες περικοπές δικαιούμενων ενισχύσεων από παραγωγούς που παρήγαγαν και παρέδωσαν προϊόντα επιλέξιμα στα καθεστώτα ενίσχυσης»

Παράλληλα, ζητά από τις υπηρεσίες της ΓΔΕΛΕΠ να προβούν σε ενέργειες θεραπείας, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε κατά το δυνατόν να πραγματοποιηθούν καλύτερες και δικαιότερες πληρωμές προς τους δικαιούχους παραγωγούς.

Γιατί κινδυνεύουν να αποκλειστούν οι παραγωγοί

Σε ό,τι αφορά τις προβληματικές διαδικασίες του monitoring, καθώς παραγωγοί κινδυνεύουν να απωλέσουν δικαιούμενες ενισχύσεις, η ΕΘΕΑΣ επισημαίνει ότι βασικοί λόγοι αυτής της κατάστασης είναι τρείς:

Οι παραγωγοί έχουν ειδοποιηθεί για τα σφάλματα όπως τα φωτο-ερμηνεύουν οι υπηρεσίες της ΓΔΕΛΕΠ, πολύ μεταγενέστερα από την προβλεπόμενη θεσμικά προθεσμία που είναι εντός της περιόδου υποβολής της δήλωσης ΟΣΔΕ ή λίγο μετά την ολοκλήρωσή τους.

Η μη λειτουργική ανταπόκριση της εφαρμογής υποβολής φωτογραφιών με γεωσήμανση μέσω της εφαρμογής Agrisnap-GR, αλλά κυρίως η μεγάλη χρονική απόσταση από την πραγματική περίοδο καλλιέργειας για το 2025 που εκλήθησαν οι παραγωγοί.

Η έλλειψη αξιολόγησης από πλευράς ΓΔΕΛΕΠ κατά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στους δικαιούχους, τόσο όσον αφορά τη φωτοερμηνεία για την ύπαρξη της δηλούμενης καλλιέργειας, όσο και τα γεωχωρικά δεδομένα που αφορούν την ακριβή μέτρηση της έκτασης για την οποία υπάρχουν αμφισβητήσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα ανά καθεστώς ενίσχυσης (βασική ή συνδεδεμένες). Για την κατανόηση αυτού του θέματος, επισυνάπτεται παράδειγμα στο Παράρτημα Ι του παρόντος εγγράφου με αντίστοιχες πραγματικές φωτογραφίες αγρού και δορυφορικές εικόνες με την (λανθασμένη) φωτοερμηνεία ως μη επιλέξιμων πραγματικά καλλιεργημένων εκτάσεων.

«Ενώ όμως υπάρχουν αυτά τα σοβαρά θέματα, οι παραγωγοί καλούνται μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια να επιλέξουν είτε την αφαίρεση της συνδεδεμένης ενίσχυσης είτε την υποβολή ένστασης υπό τον φόβο πιθανών ποινών ή περικοπών. Επίσης εξακολουθούν να υπάρχουν και άλλα ζητήματα που μας κοινοποιήθηκαν από τους συνεταιρισμούς μέλη μας», επισημαίνει η ΕΘΕΑΣ στην επιστολή, σημειώνοντας όμως ότι «οι δικαιούχοι παραγωγοί διαθέτουν πλήθος αποδεικτικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων και φωτογραφικό υλικό από λήψεις drone διαφορετικών χρονικών περιόδων όπου αποτυπώνεται η διαδοχική εξέλιξη των καλλιεργειών, ισχυρά φορολογικά παραστατικά παράδοσης και πώλησης προϊόντων από τις εκτάσεις που με εσφαλμένη φωτοερμηνεία η ΓΔΕΛΕΠ εξαιρεί από την ενίσχυση».

Τι προτείνει η ΕΘΕΑΣ

«Με βάση όσα αναφερθήκαν παραπάνω εάν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα από την ΑΑΔΕ, θα υπάρξουν σοβαρά θέματα με αδικαιολόγητες περικοπές δικαιούμενων ενισχύσεων από παραγωγούς που παρήγαγαν και παρέδωσαν προϊόντα επιλέξιμα στα καθεστώτα ενίσχυσης», σημειώνεται.

Για τον λόγο αυτό η ΕΘΕΑΣ προτείνει «με βάση τις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας, οι υπηρεσίες της ΓΔΕΛΕΠ να προβούν σε ενέργειες θεραπείας με βάση τα στοιχεία που διαθέτουν ώστε κατά το δυνατόν να γίνουν καλύτερες πληρωμές στους δικαιούχους»: