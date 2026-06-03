Πειραιώς: Αυξήθηκε κατά 5,11% ο δείκτης των αγροτικών εμπορευμάτων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Πειραιώς για τις τιμές των αγροτικών προϊόντων τον Μάϊο του  2026

AGRO 03.06.2026, 11:50
Σχολιάστε
Πειραιώς: Αυξήθηκε κατά 5,11% ο δείκτης των αγροτικών εμπορευμάτων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σημαντική άνοδο κατά 2,78% κατέγραψε ο δείκτης αγροτικών προϊόντων τον Μάϊο, αν και ο δείκτης εμπορευμάτων κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα (+5,11%), εξέλιξη, η οποία όπως αναφέρει η Πειραιώς, αντανακλά τη διαφοροποιημένη δυναμική μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών.

Η πορεία του δείκτη εμπορευμάτων αποδίδεται κυρίως στη σημαντική συμβολή της ενέργειας, η οποία διατηρήθηκε στο επίκεντρο λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Αντιθέτως, όπως αναφέρεται, η ηπιότερη πορεία του δείκτη αγροτικών προϊόντων αποδίδεται στο γεγονός ότι οι τιμές τους επηρεάζονται πρωτίστως από θεμελιώδεις παράγοντες, όπως οι συνθήκες προσφοράς και ζήτησης, η εποχικότητα και οι καιρικές μεταβολές, αντανακλώντας μικρότερη εξάρτηση από το γενικότερο επενδυτικό κλίμα.

Στα εμπορεύματα η σταθερή ζήτηση, σε συνδυασμό με περιορισμούς στην προσφορά, και οι γεωπολιτικές εντάσεις ενίσχυσαν τις τιμές

«Πάραυτα, εξακολουθούν να υφίστανται κίνδυνοι από την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων και την αβεβαιότητα ως προς τη δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας», σημειώνεται.

Τα αγροτικά προϊόντα

Η αγορά σίτου εξακολουθεί να στηρίζεται από τα περιορισμένα αποθέματα και την αυξημένη μεταβλητότητα των καιρικών συνθηκών.

Το καλαμπόκι διατηρεί ισχυρή δυναμική, καθώς οι εκτιμήσεις υποδεικνύουν περιορισμένη διαθεσιμότητα στις ΗΠΑ λόγω της ισχυρής ζήτησης, ενώ και τα παγκόσμια αποθέματα έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω.

Οι προοπτικές για τη σόγια παραμένουν σχετικά ισορροπημένες, παρά τις συνεχιζόμενες δεσμεύσεις εισαγωγών από την Κίνα, αν και οι αβεβαιότητες γύρω από τη χρηματοδότηση ενδέχεται να επηρεάσουν τον ρυθμό υλοποίησης των θετικών εκτιμήσεων για την επερχόμενη συγκομιδή.

Η ζάχαρη πιθανά να καταγράψει έντονη ανοδική δυναμική, καθώς η αγορά επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στη σταδιακή σύσφιγξη των ισοζυγίων, για την περίοδο 2026–2027.

Στα βοοειδή, οι τιμές αναμένεται να ακολουθήσουν περαιτέρω ανοδική πορεία, καθώς τα πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά πολλών δεκαετιών.

Το ρύζι αναμένεται να κινηθεί σε περιβάλλον ήπιας σύσφιγξης, στηρίζοντας συγκρατημένη ανοδική τάση. Ωστόσο, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν την παραγωγή, μετριάζοντας τις όποιες ανοδικές πιέσεις.

Δείτε αναλυτικά το 5ο Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων για το 2026, της Πειραιώς ΕΔΩ

Οι αγορές

Υπό την επίδραση της αναθεώρησης των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική κινήθηκαν οι αγορές τον Μάϊο, όπως σημειώνει η Πειραιώς. Το αφήγημα «higher for longer» οδήγησε σε ανοδικές πιέσεις τις αποδόσεις των ομολόγων ΗΠΑ και διατήρησε ισχυρό το δολάριο, καθώς περιορίστηκαν οι προσδοκίες για άμεσες μειώσεις επιτοκίων.

Την ίδια στιγμή, η οικονομική δραστηριότητα επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, υπερβαίνοντας τις αρχικές προσδοκίες και στηρίζοντας τις εταιρικές επιδόσεις, ενισχύοντας τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου στις μετοχικές αγορές, παρά το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης.

Παράλληλα, οι αναδυόμενες αγορές ακολούθησαν μεν την ανοδική τάση, αλλά με μεγαλύτερη μεταβλητότητα λόγω της ευαισθησίας τους στο δολάριο και στις κεφαλαιακές ροές.

Τα εμπορεύματα

Στα εμπορεύματα, η εικόνα ήταν υποστηρικτική, καθώς η σταθερή ζήτηση, σε συνδυασμό με περιορισμούς στην προσφορά, και οι γεωπολιτικές εντάσεις ενίσχυσαν τις τιμές, με την ενέργεια να ξεχωρίζει και τα βιομηχανικά μέταλλα να ωφελούνται από τις καλύτερες προσδοκίες για την παγκόσμια ανάπτυξη.

«Συνολικά, ο Μάϊος χαρακτηρίστηκε από μια ισορροπία μεταξύ αυστηρών χρηματοοικονομικών συνθηκών και ανθεκτικής ανάπτυξης, διατηρώντας το θετικό momentum, αλλά με αυξημένη ευαισθησία σε μακροοικονομικές εξελίξεις», σημειώνεται.

Η θετική δυναμική των διεθνών κεφαλαιαγορών επηρέασε θετικά τον δείκτη των αγροτικών εμπορευμάτων, με την πλειοψηφία των επιμέρους προϊόντων να καταγράφουν θετικές αποδόσεις. Εξαίρεση αποτέλεσε η τιμή του χυμού πορτοκαλιού, που υποχώρησε λόγω εξομάλυνσης της προσφοράς, μετά από προηγούμενες πτωτικές πιέσεις στην παραγωγή. Η ισορροπία των κινδύνων στον αγροτικό τομέα ενδέχεται να παραμείνει στραμμένη προς την ανοδική πλευρά, επηρεασμένη και από τα πρόσφατα αποτελέσματα της συνάντησης Trump–Xi, αλλά και τις εξελίξεις στις μεσοπρόθεσμες παγκόσμιες ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης για τα σιτηρά.

Μία σημαντική εξέλιξη ήταν η δέσμευση της Κίνας να αγοράζει περίπου $17 δισ. ετησίως σε αμερικανικά αγροτικά προϊόντα την περίοδο 2026–2028, συμπεριλαμβανομένων περίπου $25 εκατ. τόνων σόγιας.

Παράλληλα, το φαινόμενο El Niño είναι πιθανό να εμφανιστεί σύντομα (πιθανότητα 82%, για περίοδο Μαΐου–Ιουλίου 2026) και να συνεχιστεί έως τον χειμώνα (πιθανότητα 96%, για περίοδο Δεκεμβρίου 2026–Φεβρουαρίου 2027).

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 χρόνων
Κοινωνία

Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 χρόνων
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο 954.485 ευρώ σε εταιρεία σχολικών ειδών και ειδών ένδυσης – υπόδησης
Ένδυση – Υπόδηση

«Τσουχτερό» πρόστιμο σε εταιρεία ένδυσης-υπόδησης και σχολικών ειδών
Ζανγκ Γιμίνγκ: Ο συνιδρυτής του TikTok, δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία
World

Ο μίστερ TikTok γίνεται ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία
Intracom Defense: Αύξηση κερδών 149% το 2025
Business

Intracom Defense: Αύξηση κερδών 149% το 2025
ΕΘΕΑΣ: Παραμένει προβληματική η λειτουργία του ελαιοκομικού μητρώου  
AGRO

Παραμένει προβληματική η λειτουργία του ελαιοκομικού μητρώου  
Metlen: Πότε καταβάλλεται το μέρισμα
Business

Πότε καταβάλλεται το μέρισμα της Metlen

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Yalco: Το πλάνο της επόμενης μέρας μετά το deal με AVE
Business

Κωνσταντίνου (Yalco): Restart με την AVE του Βαρδινογιάννη

Ο CEΟ της Yalco μιλάει στον ΟΤ για τη συμφωνία με τον Νίκο Βαρδινογιάννη και περιγράφει πώς οχυρώνεται ο ισολογισμός μετά από ένα crash test δύο ετών

Γιώργος Μανέττας
LNG: Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο
Ναυτιλία

Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο το LNG

Η κυριαρχία του LNG αντανακλά μια πραγματικότητα που αρκετοί παράγοντες της αγοράς θεωρούν αναπόφευκτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Αγορά μπίρας: Καταλύτης ο τουρισμός για τη φετινή χρονιά
Τρόφιμα – ποτά

Ο τουρισμός κρατά το κλειδί για την αγορά μπίρας

Στον τουρισμό ποντάρει η αγορά μπίρας – Πώς κινούνται οι πωλήσεις στο τετράμηνο  - Ο ρόλος της Horeca

Δημήτρης Χαροντάκης
Κίνα: Μπαράζ επενδύσεων στο Μαρόκο – Ποια είναι η στρατηγική της και γιατί η ΕΕ ανησυχεί
World

Η νέα πύλη της Κίνας προς την Ευρώπη

Σε εμπορική «διελκυστίνδα» μεταμορφώνεται η χώρα της βόρειας Αφρικής μεταξύ Κίνας και Ευρωπαίκής Ένωσης - Ποιοι θα ευνοηθούν από την κινεζική επενδυτική επέκταση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ψηφιακή κάρτα εργασίας ΥΑ για ένταξη νέων κλάδων και επικαιροποίηση ΚΑΔ
Experts

Ψηφιακή κάρτα εργασίας ΥΑ για ένταξη νέων κλάδων

Επικαιροποιείται ο κατάλογος των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Επιδόματα: Έρχεται χαρτογράφηση και «νοικοκύρεμα»
Economy

Χαρτογράφηση και «νοικοκύρεμα» των επιδομάτων

Εντός του θέρους δημιουργείται το Μητρώο επιδομάτων και παροχών

Κώστας Παπαδής
Η πρόοδος της Huawei θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση στον πόλεμο των μικροτσίπ
Reuters Breakingviews

Η Huawei αλλάζει το τοπίο στον ανταγωνισμό για τα τσιπ

Η Ουάσιγκτον μπορεί να αυστηροποιήσει τις κυρώσεις κατά της Huawei, στοχεύοντας ακόμη και τις θυγατρικές του ομίλου

Ka Sing Chan
Intrafashion: Επενδύει στην εξωστρέφεια – Μετά την Ιταλία, έρχεται η Ουγγαρία
Business

Μετά την Ιταλία, έρχεται η Ουγγαρία - Πώς μεγαλώνει η Intrafashion

Τα €50 εκατ. άγγιξε πέρυσι ο κύκλος εργασιών της Intrafashion καταγράφοντας αύξηση 5,8%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από AGRO
ΕΘΕΑΣ: Παραμένει προβληματική η λειτουργία του ελαιοκομικού μητρώου  
AGRO

Παραμένει προβληματική η λειτουργία του ελαιοκομικού μητρώου  

Προτάσεις της ΕΘΕΑΣ για τη δημιουργία σύγχρονου ελαιοκομικού μητρώου

Νέοι αγρότες: Πώς θα διασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών στη νέα ΚΑΠ
AGRO

Πώς θα διασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών στη νέα ΚΑΠ

Στόχος είναι οι νέοι αγρότες να φτάσουν στο 24% έως το 2040 – «Η φιλοδοξία μας, η κληρονομιά σας»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις προφυλακίσεις για την απάτη στη βόρεια Ελλάδα
Επικαιρότητα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις προφυλακίσεις για την απάτη στη βόρεια Ελλάδα

Οι τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι οδηγούνται στο φυλακή μετά την απολογία τους στον Ευρωπαίο ανακριτή φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο.

Μίνα Μουστάκα
ΕΕ: Ενίσχυση 54 εκατ. ευρώ σε ισπανικές αγροτικές εταιρείες λόγω πολέμου
AGRO

Ενίσχυση 54 εκατ. ευρώ σε αγροτικές εταιρείες λόγω πολέμου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ενέκρινε την κρατική ενίσχυση για αγροτικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές καυσίμων

Ταμείο Ανάκαμψης: Παράταση για επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα
AGRO

Παράταση για επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα

Τι προβλέπουν τροποποιητικές αποφάσεις δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης

ΕΕ: Αυξήθηκε το πλεόνασμα του αγροδιατροφικού εμπορίου τον Φεβρουάριο
AGRO

Αυξήθηκε το πλεόνασμα του αγροδιατροφικού εμπορίου της ΕΕ τον Φεβρουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ

Κρασί: Τι θέλουν οι νέοι καταναλωτές; Οδηγίες προσέγγισης
AGRO

Κρασί: Τι θέλουν οι νέοι καταναλωτές;

H παγκόσμια κατανάλωση στο κρασί μειώνεται κατά 3% ετησίως

Latest News
Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 χρόνων
Κοινωνία

Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 χρόνων

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού.

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο 954.485 ευρώ σε εταιρεία σχολικών ειδών και ειδών ένδυσης – υπόδησης
Ένδυση – Υπόδηση

«Τσουχτερό» πρόστιμο σε εταιρεία ένδυσης-υπόδησης και σχολικών ειδών

To πρόστιμο επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για πρακτικές παρεμπόδισης της αποτελεσματικής χρήσης του διαδικτύου

Ζανγκ Γιμίνγκ: Ο συνιδρυτής του TikTok, δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία
World

Ο μίστερ TikTok γίνεται ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία

Ο Ζανγκ Γιμίνγκ αναδείχθηκε για πρώτη φορά πλουσιότερος άνθρωπος της Κίνας το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Intracom Defense: Αύξηση κερδών 149% το 2025
Business

Intracom Defense: Αύξηση κερδών 149% το 2025

Τα EBITDA της Intracom Defense αυξήθηκαν κατά 96% και διαμορφώθηκαν σε €7,4 εκατ.

ΕΘΕΑΣ: Παραμένει προβληματική η λειτουργία του ελαιοκομικού μητρώου  
AGRO

Παραμένει προβληματική η λειτουργία του ελαιοκομικού μητρώου  

Προτάσεις της ΕΘΕΑΣ για τη δημιουργία σύγχρονου ελαιοκομικού μητρώου

Metlen: Πότε καταβάλλεται το μέρισμα
Business

Πότε καταβάλλεται το μέρισμα της Metlen

Η ανακοίνωση της Metlen για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους

ΕΤΑΔ: Υπογράφηκε η μίσθωση του «Ξενία Ουρανούπολης» με την Domes Resorts
Economy

Υπογράφηκε η μίσθωση του «Ξενία Ουρανούπολης» με την Domes Resorts

Νέα προοπτική για ένα εμβληματικό ακίνητο του δικτύου Ξενία - Η επένδυση της ΕΤΑΔ ενισχύει τον ποιοτικό τουρισμό στη Χαλκιδική

Πειραιώς: Αυξήθηκε κατά 5,11% ο δείκτης των αγροτικών εμπορευμάτων
AGRO

Αυξήθηκε κατά 5,11% ο δείκτης των αγροτικών εμπορευμάτων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Πειραιώς για τις τιμές των αγροτικών προϊόντων τον Μάϊο του  2026

Ευρωζώνη: Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αυξήσουν τις τιμές παρά την κρίση λόγω Ιράν
World

Οι εταιρείες στην Ευρώπη διστάζουν να κάνουν ανατιμήσεις

Οι περισσότερες αυξήσεις στην ευρωζώνη παρατηρήθηκαν σε εταιρείες που επηρεάζονται άμεσα από τις επιπτώσεις του πολέμου

Δημήτρης Σταμούλης
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα αναβάθμιση από Santander – Στα 58 ευρώ η τιμή-στόχος
Business

Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 58 ευρώ ανεβάζει την τιμή - στόχο

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί κορυφαία επενδυτική πρόταση στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών, σύμφωνα με τη Santander

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Παίζει» άμυνα στους πωλητές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άμυνα στους πωλητές «παίζει» το ΧΑ

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναθεώρηση των δεικτών STOXX

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Επιστροφή ενοικίου: Τι αλλάζει – Ποιοι θα πάρουν διπλή ενίσχυση
Ακίνητα

Τι αλλάζει στην επιστροφή ενοικίου - Ποιοι θα πάρουν διπλή ενίσχυση

Ολες οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο - Πώς θα ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι

ΕΑΕΕ: Το 2,5% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από την ιδιωτική ασφάλιση
Ασφαλιστικές

Το 2,5% του ελληνικού ΑΕΠ από την ιδιωτική ασφάλιση

Τα σημαντικότερα θέματα που αναδεικνύει η Ετήσια Έκθεση για το 2025 που συνέταξε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπιες απώλειες – Ανοδος σε πετρέλαιο και ομόλογα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Οι νέες πυραυλικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν την αβεβαιότητα

ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Μάιο
Economy

Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Μάιο

Η πιθανή επιβράδυνση της ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας ενδέχεται να επηρεάσει το οικονομικό κλίμα, επισημαίνει το ΙΟΒΕ

Lamda Development: Ξεκινά η δημόσια εγγραφή για το ομόλογο των 350 εκατ. ευρώ
Business

Lamda: Ξεκινά η δημόσια εγγραφή για το ομόλογο των 350 εκατ. ευρώ

Από σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου η δημόσια προσφορά της Lamda Development

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies