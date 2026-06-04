Qualco: Διακρίθηκε στην κατηγορία «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στα βραβεία ΕΒΕΑ 2026

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Με το βραβείο στην κατηγορία «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» για τη συμβολή του στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων διακρίθηκε ο όμιλος Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026 για επιχειρήσεις και επιχειρηματίες.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, με τη συμμετοχή κυβερνητικών εκπροσώπων και διακεκριμένων προσωπικοτήτων και στελεχών από διάφορους κλάδους, με στόχο την αναγνώριση της συμβολής τους στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας. Το βραβείο για τον όμιλο Qualco παρέλαβε ο κ. Μιλτιάδης Γεωργαντζής, Group Chief Executive Officer του οργανισμού.

Ο όμιλος Qualco βασίζεται στην υιοθέτηση πρακτικών με πλήρη μετάβαση σε νέα operating models. Στον πυρήνα βρίσκονται cloud-native platforms που ενοποιούν δεδομένα, αυτοματοποιούν διαδικασίες και επιτρέπουν τη λήψη real-time αποφάσεων. Οπως σημειώνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, η προσέγγιση αυτή μεταφράζεται άμεσα σε απτά επιχειρησιακά αποτελέσματα, χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, αυξημένη παραγωγικότητα, ταχύτερη εκτέλεση και δυνατότητα κλιμάκωσης χωρίς αύξηση πόρων.

«Η συγκεκριμένη αναγνώριση επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ομίλου Qualco στην προώθηση της καινοτομίας, του ψηφιακού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων, καθώς και τη συμβολή του στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας», επισημαίνεται.

Δήλωση

Με αφορμή τη βράβευση, ο κ. Γεωργαντζής δήλωσε: «Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας να αναπτύσσουμε τεχνολογικές λύσεις με ουσιαστικό επιχειρησιακό αντίκτυπο για τους οργανισμούς που μας εμπιστεύονται. Στον όμιλο Qualco πιστεύουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποκτά πραγματική αξία όταν μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ταχύτερη λήψη αποφάσεων και ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καινοτομία, δημιουργώντας λύσεις που συμβάλλουν ουσιαστικά στον μετασχηματισμό της οικονομίας και των οργανισμών του αύριο.».