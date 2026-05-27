Euronaxt: Ένταξη Bally’s Intralot και Ομίλου Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”

Η πρωτοβουλία Euronext Tech Leaders αποτελεί το πανευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext για τις κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας στην Ευρώπη

Xρηματιστήριο Αθηνών 27.05.2026, 14:57
Τις Διοικήσεις, στελέχη και συνεργάτες των εταιρειών Bally’s Intralot και Qualco Group, υποδέχθηκε σήμερα η Διοίκηση της Εuronext Athens, με αφορμή την ένταξή τους στο segment Euronext Tech Leaders. Οι κ.κ. Robeson Reeves, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Bally’s Intralot, Ορέστης Τσακαλώτος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Qualco, και Μιλτιάδης Γεωργαντζής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Qualco κήρυξαν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.

Η πρωτοβουλία Euronext Tech Leaders αποτελεί το πανευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext για τις κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας στην Ευρώπη, και υποστηρίζει περισσότερες από 100 εταιρείες τεχνολογίας μέσα από την πρόσβαση σε ένα ισχυρό δίκτυο επενδυτών, συνεργατών και εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης.

Euronext: Η σημασία της διάκρισης

«Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για τις ίδιες τις εταιρείες, αλλά και για το ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα συνολικά. Αντανακλά τη δυναμική ανάπτυξη του κλάδου τεχνολογίας στην Ελλάδα, την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και τη δυνατότητά τους να ανταγωνίζονται πλέον ισότιμα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Για την Euronext Athens, η σημερινή στιγμή έχει και έναν επιπλέον συμβολισμό. Η συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως αυτή του Euronext Tech Leaders αποτυπώνει με πολύ ουσιαστικό τρόπο τα οφέλη της ένταξης της ελληνικής αγοράς στο οικοσύστημα της Euronext. Δημιουργούνται πλέον νέες δυνατότητες διεθνούς προβολής, πρόσβασης σε επενδυτές, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και σύνδεσης με ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο καινοτομίας και κεφαλαίων» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens Γιάννος Κοντόπουλος.

Reeves: Υπερήφανοι για την ένταξή μας

Ο Robeson Reeves, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Bally’s Intralot δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την ένταξή μας στην κατηγορία Euronext Tech Leaders, αναδεικνύοντας την Ελλάδα μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό ευρωπαϊκό τεχνολογικό οικοσύστημα. Η αναγνώριση αυτή αντανακλά την εξέλιξη της Bally’s Intralot, σε έναν από τους πιο αξιόπιστους και μεγάλους παρόχους τεχνολογικών λύσεων στο iGaming και τις λοταρίες παγκοσμίως. Η επιτυχία μας στηρίζεται στην εμπιστοσύνη που μας δείχνουν κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και πάροχοι τυχερών παιχνιδιών, καθώς και στο εξαιρετικό ταλέντο των ανθρώπων μας και κυρίως στην τεχνογνωσία σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων που συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε στην Ελλάδα. Με τις πλατφόρμες μας να επεξεργάζονται δισεκατομμύρια συναλλαγές σε ρυθμιζόμενες αγορές, αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύσουμε τα προϊόντα μας, να αυξήσουμε την ασφάλεια και να αναβαθμίσουμε την εμπειρία του παιχνιδιού για τους συνεργάτες και τους παίκτες μας, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας στην καινοτομία.»

Τσακαλώτος: Ορόσημο για τον Όμιλο Qualco

O Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Qualco, Oρέστης Τσακαλώτος επεσήμανε: «Η ένταξή μας στους Euronext Tech Leaders αποτελεί ορόσημο για τον Όμιλο Qualco. Είναι η αναγνώριση 25 χρόνων τεχνογνωσίας, σκληρής δουλειάς και ακράδαντης πεποίθησης ότι η ευρωπαϊκή τεχνολογία μπορεί να πρωταγωνιστεί παγκοσμίως. Ο Όμιλος Qualco θα συνεχίσει να συμβάλλει στον μετασχηματισμό του FinTech οικοσυστήματος, προωθώντας τη στροφή προς το Deep Tech και αναδεικνύοντας την ελληνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Είμαστε περήφανοι που εντασσόμαστε σε αυτή τη διακεκριμένη κοινότητα των πιο καινοτόμων και ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών τεχνολογίας της Ευρώπης. Αποδεχόμαστε αυτή την τιμή και συνεχίζουμε με την ίδια δέσμευση απέναντι στους πελάτες, τους ανθρώπους και τους μετόχους μας.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Qualco Μιλτιάδης Γεωργαντζής πρόσθεσε: «Η ένταξή μας στους Euronext Tech Leaders αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας των 1.250+ ανθρώπων μας, των πελατών, των συνεργατών και των μετόχων μας. Στην πρώτη χρονιά ως εισηγμένη εταιρεία, επιτύχαμε έσοδα €216 εκατ., ξεπερνώντας τις προσδοκίες ανάπτυξης και εκπληρώνοντας πλήρως τις δεσμεύσεις κερδοφορίας προς τους επενδυτές μας. Εντάξαμε ενεργά προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης στο χαρτοφυλάκιό μας και εξασφαλίσαμε σημαντικές συμβάσεις με διεθνείς πελάτες και ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η αναγνώριση αυτή ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να καταστεί ο Όμιλος Qualco ο κορυφαίος AI-first ευρωπαϊκός παίκτης στο fintech οικοσύστημα.»

