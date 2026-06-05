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FAO: Σε υψηλό τριετίας παρέμεινε ο δείκτης τιμών τροφίμων τον Μάιο

Ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός τον Μάιο, παρά την αύξηση των τιμών των δημητριακών

AGRO 05.06.2026, 11:56
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FAO: Σε υψηλό τριετίας παρέμεινε ο δείκτης τιμών τροφίμων τον Μάιο
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Αμετάβλητος παρέμεινε ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO τον Μάιο, καθώς οι μειώσεις στις τιμές των φυτικών ελαίων αντιστάθμισαν τις αυξήσεις σε εκείνες των δημητριακών και της ζάχαρης, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Ειδικότερα, σύμφωνα ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO, διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 130,8 μονάδες τον Μάιο του 2026, σημειώνοντας μείωση 0,2% σε σχέση με το αναθεωρημένο επίπεδο του Απριλίου και αύξηση 2,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Όπως μάλιστα αναφέρει το Bloomberg πρόκειται για υψηλό τριετίας.

Αυξημένος κατά 2,6% σε σχέση με τον Απρίλιο είναι ο δείκτης τιμών δημητριακών του FAO και σχεδόν 5% υψηλότερος από ό,τι πριν από ένα χρόνο

«Ενώ οι παγκόσμιες αγορές βασικών ειδών διατροφής παρέμειναν σε γενικές γραμμές ανθεκτικές, οι αυξανόμενες τιμές των δημητριακών υπογραμμίζουν την ευάλωτη φύση τους απέναντι σε κινδύνους που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες και σε αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και εισροών. Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που επηρεάζει βασικές εμπορικές οδούς, συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ, θα μπορούσε να μειώσει τη χρήση λιπασμάτων και να ασκήσει πρόσθετη πίεση στις τιμές των τροφίμων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συντονισμένη διεθνή δράση», δήλωσε ο Boubaker Ben-Belhassen, διευθυντής του τμήματος Αγορών και Εμπορίου του FAO.

Ο δείκτης τιμών δημητριακών του FAO

Αυξημένος κατά 2,6% σε σχέση με τον Απρίλιο είναι ο δείκτης τιμών δημητριακών του FAO και σχεδόν 5% υψηλότερος από ό,τι πριν από ένα χρόνο, αντανακλώντας υψηλότερες τιμές σε όλα τα κύρια δημητριακά εν μέσω υψηλότερου κόστους καυσίμων και λιπασμάτων παγκοσμίως, καθώς και πιέσεων που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες.

Οι παγκόσμιες τιμές του σιταριού αυξήθηκαν κατά 3,4% σε μηνιαία βάση –και 7,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος– υποστηριζόμενες από τις μικρότερες αναμενόμενες συγκομιδές σε μεγάλους εξαγωγείς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου οι συνθήκες της καλλιέργειας χειμερινού σιταριού είναι από τις λιγότερο ευνοϊκές των τελευταίων δεκαετιών.

Οι τιμές του σκληρού κόκκινου χειμερινού σιταριού των ΗΠΑ τον Μάιο του 2026 ήταν κατά 28% υψηλότερες από ό,τι τον Μάιο του 2025.

Οι τιμές του καλαμποκιού αυξήθηκαν κατά 1,9% –3,9% σε ετήσια βάση– λόγω της ισχυρότερης εισαγωγικής ζήτησης σε βασικές αγορές, της περιορισμένης διαθεσιμότητας στη Βραζιλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και των σταθερότερων τιμών ενέργειας που ενίσχυσαν τη ζήτηση που σχετίζεται με την αιθανόλη.

Ο Δείκτης Τιμών Όλων των Τύπων Ρυζιού του FAO αυξήθηκε κατά 2,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς οι ανησυχίες για τον καιρό και οι υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου και των παραγώγων του στήριξαν τις τιμές σε ορισμένες κορυφαίες ασιατικές εξαγωγικές χώρες.

Τα φυτικά έλαια

Αντίθετα, ο δείκτης τιμών φυτικών ελαίων του FAO μειώθηκε κατά 4,6% σε σχέση με τον Απρίλιο, σημειώνοντας την πρώτη μηνιαία μείωση του 2026.

Οι διεθνείς τιμές του φοινικέλαιου υποχώρησαν λόγω των προσδοκιών για ασθενέστερη παγκόσμια εισαγωγική ζήτηση και της αβεβαιότητας στις αγορές αργού πετρελαίου, ενώ οι τάσεις των τιμών του σογιέλαιου παγκοσμίως ήταν μικτές, με τις εποχικές αυξήσεις στις εξαγώγιμες προμήθειες να παρασύρουν τις τιμές προς τα κάτω στη Νότια Αμερική, την ίδια στιγμή που η σταθερή ζήτηση για βιοκαύσιμα στήριξε τις τιμές στη Βόρεια Αμερική.

Οι τιμές του κραμβέλαιου και του ηλιέλαιου αυξήθηκαν λόγω των περιορισμένων συνθηκών προσφοράς.

Κρέας και γαλακτοκομικά

Ο δείκτης τιμών κρέατος του FAO σημείωσε μικρή άνοδο κατά 0,1%. Οι παγκόσμιες τιμές του βόειου κρέατος αυξήθηκαν λόγω της ισχυρής εισαγωγικής ζήτησης, ιδιαίτερα από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ οι τιμές του χοιρινού κρέατος μειώθηκαν, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν μέσω άφθονης προσφοράς και υποτονικής εισαγωγικής ζήτησης.

Στον αντίποδα, ο δείκτης τιμών γαλακτοκομικών προϊόντων του FAO μειώθηκε κατά 0,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, παρασυρόμενος από τις διεθνείς τιμές του βουτύρου. Οι τιμές του τυριού παρέμειναν ως επί το πλείστον σταθερές, ενώ οι τιμές του αποβουτυρωμένου γάλακτος σε σκόνη αυξήθηκαν. Οι τιμές του πλήρους γάλακτος σε σκόνη παρουσίασαν μικτές εξελίξεις.

Η ζάχαρη

Ο δείκτης τιμών ζάχαρης του FAO αυξήθηκε κατά 7,5% τον Μάιο, ωθούμενος προς τα πάνω από στοιχεία που δείχνουν ότι μικρότερο μερίδιο της παραγωγής ζαχαροκάλαμου της Βραζιλίας διατίθεται για την παραγωγή ζάχαρης, αυξάνοντας τις προσδοκίες για μεγαλύτερη εκτροπή προς την αιθανόλη, καθώς και από ανησυχίες ότι οι συνθήκες του φαινομένου Ελ Νίνιο (El Niño) θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την παραγωγή στην Ινδία και την Ταϊλάνδη κατά το επόμενο έτος.

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