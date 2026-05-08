FAO: Αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων για τρίτο σερί μήνα

Ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO επηρεάστηκε επίσης από τις αυξήσεις στις τιμές των δημητριακών, του ρυζιού και των φυτικών ελαίων

AGRO 08.05.2026, 12:23
Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν για τρίτο συνεχόμενο μήνα και τον Απρίλιο οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων εν μέσω του αυξημένου κόστους ενέργειας και των διαταραχών που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO αυξήθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα, κυρίως λόγω των αυξανόμενων τιμών των φυτικών ελαίων. Επίσης, επηρεάστηκε από τις αυξήσεις στις τιμές των δημητριακών και του ρυζιού εν μέσω διαταραχών που συνδέονται με την κρίση στα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 130,7 μονάδες τον Απρίλιο, σημειώνοντας αύξηση 1,6% από το αναθεωρημένο επίπεδο του Μαρτίου και 2,0% υψηλότερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

Τα δημητριακά

Αντίστοιχα, ο Δείκτης Τιμών Δημητριακών του FAO αυξήθηκε κατά 0,8% από τον Μάρτιο και κατά 0,4% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, αντανακλώντας τις υψηλότερες τιμές σε όλα τα κύρια δημητριακά, εκτός από το σόργο και το κριθάρι.

Οι παγκόσμιες τιμές του σιταριού αυξήθηκαν κατά 0,8%, λόγω ανησυχιών για ξηρασία σε περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και μεγαλύτερης πιθανότητας βροχοπτώσεων κάτω του μέσου όρου στην Αυστραλία. Η αύξηση ενισχύθηκε περαιτέρω από τις προσδοκίες για μειωμένες φυτεύσεις σιταριού το 2026, με τους αγρότες να στρέφονται σε καλλιέργειες με λιγότερη χρήση λιπασμάτων εν μέσω υψηλών τιμών λιπασμάτων – λόγω του αυξημένου κόστους ενέργειας και των διαταραχών που σχετίζονται με το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

«Παρά τις διαταραχές που συνδέονται με την κρίση στα Στενά του Ορμούζ, τα παγκόσμια συστήματα αγροδιατροφής συνεχίζουν να δείχνουν ανθεκτικότητα. Οι τιμές των δημητριακών έχουν αυξηθεί μόνο μέτρια μέχρι στιγμής, υποστηριζόμενες από σχετικά ισχυρά αποθέματα και επαρκείς προμήθειες από προηγούμενες περιόδους. Τα φυτικά έλαια, ωστόσο, βιώνουν ισχυρότερες αυξήσεις τιμών, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου, οι οποίες αυξάνουν τη ζήτηση για βιοκαύσιμα και ασκούν πρόσθετη πίεση στις αγορές φυτικών ελαίων», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, Μάξιμο Τορέρο.

Οι παγκόσμιες τιμές του καλαμποκιού αυξήθηκαν κατά 0,7%, λόγω της εποχικά περιορισμένης προσφοράς και των ανησυχιών που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες στη Βραζιλία, καθώς και των ξηρών συνθηκών που επηρέασαν τη σπορά σε περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πρόσθετη ανοδική πίεση προήλθε από τη σταθερή ζήτηση αιθανόλης εν μέσω των αυξημένων τιμών του αργού πετρελαίου και των συνεχιζόμενων ανησυχιών για την προσιτότητα των λιπασμάτων. Αντίθετα, οι παγκόσμιες τιμές του σόργου μειώθηκαν κατά 4,0%, κυρίως λόγω της ασθενέστερης παγκόσμιας ζήτησης εισαγωγών και των βελτιωμένων προοπτικών προσφοράς σε βασικές χώρες παραγωγής και εξαγωγής.

Αυξήσεις σε ρύζι και φυτικά έλαια

Αυξημένος κατά 1,9% είναι τον Απρίλιο και ο δείκτης τιμών όλου του ρυζιού του FAO, λόγω των υψηλότερων τιμών του Indica και του αρωματικού ρυζιού, αντανακλώντας το αυξημένο κόστος παραγωγής και εμπορίας στις περισσότερες χώρες εξαγωγής μετά την απότομη αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου και των παραγώγων του.

Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022 βρέθηκε ο δείκτης τιμών φυτικών ελαίων του FAO, ο οποίος αυξήθηκε κατά 5,9% από τον Μάρτιο. Η άνοδος οφείλεται στις υψηλότερες τιμές του φοινικέλαιου, του σογιέλαιου, του ηλιέλαιου και του ελαιοκράμβης.

Οι διεθνείς τιμές του φοινικέλαιου αυξήθηκαν για πέμπτο συνεχόμενο μήνα τον Απρίλιο, σε μεγάλο βαθμό υποστηριζόμενες από την πιθανή ισχυρότερη ζήτηση από τον τομέα των βιοκαυσίμων, υποστηριζόμενη από πολιτικά κίνητρα σε αρκετές χώρες παραγωγής και τις υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου. Πρόσθετη ανοδική πίεση προήλθε από τις ανησυχίες για τη χαμηλότερη παραγωγή στη Νοτιοανατολική Ασία τους επόμενους μήνες.

Το κρέας και τα γαλακτοκομικά

Σε νέο ιστορικό υψηλό έφτασε τον Απρίλιο ο δείκτης τιμών κρέατος του FAO, σημειώνοντας άνοδο 1,2% σε σχέση με τον Μάρτιο και 6,4% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Οι παγκόσμιες τιμές του βοείου κρέατος σκαρφάλωσαν σε νέο υψηλό, υποστηριζόμενες από τις υψηλότερες τιμές εξαγωγής στη Βραζιλία εν μέσω περιορισμένων αποθεμάτων βοοειδών έτοιμων για σφαγή, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ανασυγκρότηση των κοπαδιών.

Οι τιμές του χοιρινού κρέατος αυξήθηκαν επίσης, λόγω των υψηλότερων τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν μέσω αυξανόμενης εποχικής ζήτησης, αν και αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις χαμηλότερες τιμές στη Βραζιλία λόγω των άφθονων αποθεμάτων.

Αντιθέτως, ο δείκτης τιμών γαλακτοκομικών του FAO μειώθηκε κατά 1,1% από τον Μάρτιο, αντανακλώντας κυρίως τις χαμηλότερες διεθνείς τιμές για το βούτυρο και το τυρί εν μέσω άφθονων προμηθειών γάλακτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ισχυρότερης από την αναμενόμενη παραγωγής στα τέλη της σεζόν στην Ωκεανία.

Η ζάχαρη

Μειωμένος είναι και ο δείκτης τιμών ζάχαρης του FAO κατά 4,7% από τον Μάρτιο και έως και 21,2% από ένα χρόνο πριν.

Η μείωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες για άφθονες παγκόσμιες προμήθειες κατά την τρέχουσα περίοδο, ενισχυμένες από τις βελτιωμένες προοπτικές σε βασικές ασιατικές χώρες παραγωγής, ιδίως την Κίνα και την Ταϊλάνδη.

Η έναρξη της νέας συγκομιδής στη Βραζιλία, τον μεγαλύτερο παραγωγό ζάχαρης στον κόσμο, συνέβαλε περαιτέρω στην καθοδική πίεση στις τιμές της ζάχαρης.

