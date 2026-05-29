FAO: Ζωτικής σημασίας για την επισιτιστική ασφάλεια τα προσιτά ποιοτικά τρόφιμα

AGRO 29.05.2026, 11:54
Η επισιτιστική ασφάλεια δεν είναι μόνο πρόβλημα στην παραγωγή τροφίμων, αλλά ένας συνδυασμός διαθεσιμότητας τους, προσβασιμότητας και οικονομικής προσιτότητας, καθώς και ποιότητας, ανέφερε ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) Qu Dongyu, μιλώντας σε εκδήλωση για την «εβδομάδα διατροφής» της Ρώμης 2026.

«Πρέπει να παράγουμε επαρκή, ποικίλα και ασφαλή τρόφιμα, αλλά η διαθεσιμότητα τους δεν έχει να κάνει μόνο με τις θερμίδες – έχει να κάνει με την ποιότητα αυτών που καλλιεργούμε», είπε χαρακτηριστικά.

2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ζουν υγιεινά

Αναφερόμενος στο πλαίσιο των «τεσσάρων επιπέδων τροφίμων», ο γενικός διευθυντής σκιαγράφησε μια πορεία από βασικά είδη που αποτρέπουν την πείνα, σε θρεπτικά τρόφιμα που παρέχουν απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα, υγιεινές δίαιτες που μειώνουν τον κίνδυνο ασθενειών και λειτουργικά τρόφιμα με επιστημονικά αποδεδειγμένα οφέλη πέρα ​​από τη βασική διατροφή, όπως τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση ή οι βιο-εμπλουτισμένες καλλιέργειες.

FAO: Αναμόρφωση των συστημάτων αγροδιατροής

Επιβεβαίωσε ότι «ο FAO συνεργάζεται με χώρες για την αναμόρφωση των συστημάτων αγροδιατροφής, ώστε να παρέχουν όχι μόνο βασικά είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και θρεπτικά, υγιεινά και λειτουργικά τρόφιμα». Αυτό περιλαμβάνει τη διαφοροποίηση της παραγωγής, τη μείωση των απωλειών μετά τη συγκομιδή και την προστασία της βιοποικιλότητας, ώστε να διασφαλιστεί η ποικιλομορφία των τροφίμων στα πιάτα μας.

Όσον αφορά την προσβασιμότητα στα τρόφιμα, ο Qu τόνισε την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις για τους ευάλωτους πληθυσμούς: «Για τις αγροτικές κοινότητες, τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τα νοικοκυριά με επικεφαλής γυναίκες, χρειαζόμαστε στοχευμένες παρεμβάσεις όπως προγράμματα σίτισης στα σχολεία, τοπική προμήθεια τροφίμων και υποστήριξη των μικροκαλλιεργητών για να συνδεθούν με τις αγορές».

Προσιτή τιμή των τροφίμων

Σχετικά με το ζήτημα της προσιτής τιμής των τροφίμων, ο γενικός διευθυντής του FAO σημείωσε: «Σήμερα, η υγιεινή διατροφή είναι απλώς πολύ ακριβές για δισεκατομμύρια ανθρώπους. Το κόστος μιας θρεπτικής διατροφής υπερβαίνει το μέσο εισόδημα σε πολλές χώρες χαμηλού εισοδήματος», τονίζοντας ότι 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ζουν υγιεινά. Επεσήμανε ότι «δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα μόνο με την παραγωγή – χρειαζόμαστε κοινωνική προστασία, στήριξη εισοδήματος και πολιτικές που μειώνουν την τιμή των φρούτων, των λαχανικών και των πρωτεϊνών».

Ο γενικός διευθυντής τόνισε ότι τα «Τέσσερα Επίπεδα Τροφίμων» παρέχουν έναν κρίσιμο οδικό χάρτη για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας. Ωστόσο, σημείωσε ότι η εφαρμογή απαιτεί συστημική συνοχή.

Ο FAO συνεργάζεται με όλους τους εταίρους για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

  • ευθυγράμμιση των πολιτικών για τα αγροδιατροφικά προϊόντα με τα διατροφικά αποτελέσματα·
  • ενίσχυση της παρακολούθησης του διατροφικού περιβάλλοντος και
  • προώθηση της βιοεμπλουτισμού και των καινοτομιών στα λειτουργικά τρόφιμα

«Σε αυτή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, ας ξεπεράσουμε τις αποσπασματικές προσπάθειες και ας δεσμευτούμε να συνεργαστούμε με αποτελεσματικό, αποδοτικό και συνεκτικό τρόπο, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα βασικά, θρεπτικά, υγιεινά και λειτουργικά τρόφιμα φτάνουν σε όσους τα χρειάζονται περισσότερο», κατέληξε ο Γενικός Διευθυντής.

Αργότερα φέτος, ο FAO αναμένεται να δημοσιεύσει την πρώτη του Έκθεση Υψηλού Επιπέδου για την Κατάσταση της Υγιεινής Διατροφής, με στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας βάσης τεκμηρίωσης για τη χάραξη πολιτικής για τη διατροφή και την υποστήριξη των χωρών στο σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών απαντήσεων στον υποσιτισμό.

