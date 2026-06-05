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Retail: Ο πόλεμος φέρνει τo μεγαλύτερο stress test στις ΗΠΑ

Οι αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου και η οικονομική δυσπραγία σταδιακά «στεγνώνουν» το retail

World 05.06.2026, 19:30
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Retail: Ο πόλεμος φέρνει τo μεγαλύτερο stress test στις ΗΠΑ
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Με τον πόλεμο στο Ιράν να διανύει τον τέταρτο μήνα του, το αμερικανικο retail που μέχρι στιγμής έχει βασιστεί σε έναν ανθεκτικό καταναλωτή, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δυσκολότερο δρόμο μπροστά τους. Οι αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου και η οικονομική δυσπραγία σταδιακά «στεγνώνουν» την αγορά.

Η πίεση που ασκείται στους λιανοπωλητές αρχίζει να φαίνεται πιο καθαρά καθώς η τρέχουσα περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων πλησιάζει στο τέλος της.

Τα αποτελέσματα τριμήνου του retail

«Βλέπουμε πως οι βασικοί πελάτες με χαμηλότερο εισόδημα μειώνουν τα έξοδά τους, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων», σχολίασε ο οικονομικός διευθυντής της Dollar General κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές για τα αποτελέσματά της. Τα καταστήματα Dollar προσελκύουν ολοένα και περισσότερο αγοραστές που κερδίζουν πάνω από 100.000 δολάρια ετησίως, οι οποίοι ωστόσο κινούνται πτωτικά.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ μειώθηκε ελαφρώς τον Μάιο, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το υψηλότερο κόστος καυσίμων αντιστάθμισαν τη βελτίωση του κλίματος στην αγορά εργασίας.

«Μέχρι στιγμής, οι καταναλωτές δεν υποχωρούν σημαντικά, αλλά σαφώς αλλάζουν συμπεριφορά», όπως ανέφερε και ο Michael Gunther, CFA, ανώτερος αντιπρόεδρος Έρευνας & Πληροφόρησης Αγοράς στην Consumer Edge.

«Στο μέλλον, οι τιμές της βενζίνης θα είναι καθοριστικές. Εάν παραμείνουν υψηλές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και της περιόδου επιστροφής στο σχολείο, θα μπορούσαν να αρχίσουν να ασκούν μεγαλύτερη πίεση στις διακριτικές δαπάνες».

«Η αύξηση των δαπανών είναι θετική, αλλά υποχωρεί. Οι άνθρωποι αναζητούν οικονομικές επιλογές που μπορούν να τους… συγκινήσουν, ενώ τα είδη πρώτης ανάγκης έχουν γίνει πιο ακριβά. Τα εστιατόρια, τα προϊόντα ομορφιάς και η προσωπική φροντίδα φαίνεται να τα πηγαίνουν καλά», πρόσθεσε ο Brian Jacobsen, επικεφαλής οικονομικός στρατηγικός αναλυτής της Annex Wealth Management.

retail

Προς το τέλος της χρονιάς

Οι λιανοπωλητές συνήθως πραγματοποιούν περίπου 50% έως 60% των ετήσιων εσόδων τους στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, ξεκινώντας με τα ψώνια για την επιστροφή στο σχολείο μετά το καλοκαίρι και την Ημέρα των Ευχαριστιών και τα Χριστούγεννα προς το τέλος του έτους.

Εταιρείες ένδυσης και πολυκαταστήματα όπως τα Kohl’s και τα Macy’s κλίνουν προς το υψηλότερο άκρο αυτού του εύρους.

«Η αβεβαιότητα, ωστόσο, αυξάνεται καθώς η μακροπρόθεσμη επίδραση του πολέμου στο Ιράν στην οικονομία είναι άγνωστη», ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της Telsey Advisory Group.

Οι προσδοκίες σχετικά με τις καταναλωτικές δαπάνες θα μπορούσαν να μετριαστούν, όσο περισσότερο η μέση εθνική τιμή φυσικού αερίου παραμένει πάνω από τα 4,00 δολάρια ανά γαλόνι, προστίθεται στο σημείωμα.

Αναλυτές και ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι ακόμη και αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, λαμβάνοντας υπόψη τη ζημιά που έχει ήδη προκληθεί στις ενεργειακές υποδομές και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές και στο δεύτερο εξάμηνο.

Παρά τα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, ο ρυθμός αύξησης των κερδών για τον καταναλωτικό τομέα διακριτικής ευχέρειας για τις εταιρείες του S&P 500 προβλεπόταν σε περίπου 5,2% για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι της πρόβλεψης 40,4% του προηγούμενου τριμήνου, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Σκαμπανεβάσματα στην ένδυση

Το χάσμα είναι ιδιαίτερα εμφανές στην ένδυση. Οι Gap και American Eagle δυσκολεύονται με τη ζήτηση από καταναλωτές με περιορισμένο προϋπολογισμό, καθώς και με τα λάθη στο merchandising σε βασικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικείων ενδυμάτων, απογοητεύοντας τους επενδυτές.

Αντίθετα, οι μετοχές των Abercrombie & Fitch, Bath & Body Works και Victoria’s Secret σημείωσαν άνοδο μετά τα ισχυρά αποτελέσματα, καθώς εκμεταλλεύτηκαν τα φρέσκα στυλ και τις πωλήσεις σε πλήρη τιμή, ενώ παράλληλα επωφελήθηκαν από τη ζήτηση για προσιτές πολυτέλειες.

Τα αποτελέσματα προσθέτουν σε σημάδια ανάκαμψης σε σχήμα Κ στις καταναλωτικές δαπάνες των ΗΠΑ, με τους αγοραστές υψηλότερου εισοδήματος να συνεχίζουν να ξοδεύουν σε ρούχα, αξεσουάρ και προϊόντα ομορφιάς υψηλής ποιότητας, ενώ τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος υποχωρούν υπό πληθωριστική πίεση.

«Αυτοί οι πελάτες συνεχίζουν να εμφανίζονται… Δεν βλέπουμε καμία αλλαγή στην απόδοση σε όλες τις ομάδες» επισήμανε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Abercrombie, Φραν Χόροβιτς.

Οι λέσχες μελών όπως η Costco και το Sam’s Club της Walmart προσελκύουν περισσότερους αγοραστές στα πρατήρια καυσίμων και τα καταστήματά τους, με φθηνότερη βενζίνη και καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης.

«Σίγουρα δεν υπάρχει λόγος πανικού αυτή τη στιγμή. Αλλά όταν εμβαθύνετε στις λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε ότι η πίεση είναι λίγο άνιση και γι’ αυτό είναι κάτι που παρακολουθούμε», υπογράμμισε τον περασμένο μήνα ο επικεφαλής οικονομικών της Walmart, John Rainey.

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