Κίνα: Δυσχεραίνει την πρόσβαση των μικρών επενδυτών στις μετοχές των ΗΠΑ – Ποιοι θα επωφεληθούν

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Η Κίνα δυσχεραίνει την επένδυση κεφαλαίων σε μετοχές των ΗΠΑ από τους ιδιώτες επενδυτές, εντείνοντας μια μακροπρόθεσμη στροφή που κατευθύνει τα εγχώρια κεφάλαια και τις εταιρείες προς το Χονγκ Κονγκ.

Η ρυθμιστική αρχή κεφαλαιαγοράς του Πεκίνου ενέτεινε πρόσφατα τον έλεγχο των χρηματιστηριακών εταιρειών του εξωτερικού, δηλώνοντας ότι θα «παρεμβαίνει αποφασιστικά» κατά των Tiger Brokers, Futu Holdings και Longbridge Securities για αυτό που χαρακτήρισε ως παράνομες διασυνοριακές χρηματιστηριακές δραστηριότητες. Πρόκειται για την τελευταία κίνηση σε μια πολυετή προσπάθεια να κλείσουν τα κενά που επέτρεπαν στους επενδυτές της ηπειρωτικής Κίνας να έχουν πρόσβαση σε αγορές του εξωτερικού εκτός των επίσημων καναλιών.

Η αλλαγή «ενδέχεται να μειώσει τα κεφάλαια που κατευθύνονται προς ADR (σ.σ. αποθετήριο πιστοποιητικό που επιτρέπει σε επενδυτές των ΗΠΑ να αγοράζουν μετοχές ξένων εταιρειών απευθείας στη Wall Street) που είναι εισηγμένα στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Vey-Sern Ling, ανώτερος σύμβουλος μετοχών στην Union Bancaire Privée.

«Οι εισηγμένες εταιρείες του Χονγκ Κονγκ ενδέχεται επομένως να γίνουν πιο ελκυστικές εάν η εταιρεία είναι επιλέξιμη για το Stock Connect», ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στους Κινέζους της ηπειρωτικής χώρας να επενδύουν σε ορισμένες μετοχές εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ μέσω των τοπικών χρηματιστηριακών εταιρειών τους.

Εκκαθάριση του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Κίνα

Η τελευταία αυτή κίνηση έρχεται καθώς το Πεκίνο εντείνει μια ευρύτερη εκκαθάριση του χρηματοπιστωτικού τομέα της Κίνας υπό την ηγεσία του ρυθμιστή κεφαλαιαγοράς Wu Qing, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την εποπτεία των διασυνοριακών ροών κεφαλαίων και του χρηματοπιστωτικού κινδύνου.

Αν και η αυστηρή καταστολή αναζωπύρωσε τις ανησυχίες σχετικά με την πρόσβαση των ξένων επενδυτών στις κινεζικές αγορές, οι αναλυτές υποβάθμισαν σε γενικές γραμμές τον αντίκτυπο στους παγκόσμιους επενδυτές και στη ρευστότητα.

«Δεν θα πρέπει να έχει καμία ουσιαστική επίδραση στους ξένους επενδυτές», δήλωσε στο CNBC ο Theodore Shou, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Skybound Capital. Η αυστηρή στάση είναι απίθανο να επηρεάσει ουσιαστικά τον όγκο των συναλλαγών σε κινεζικά ADR, πρόσθεσε, επειδή οι επηρεαζόμενοι επενδυτές της ηπειρωτικής Κίνας αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος της πελατειακής βάσης αυτών των πλατφορμών και θα μπορούσαν ακόμα να βρουν εναλλακτικές οδούς πρόσβασης στις αγορές του εξωτερικού.

Η μεγαλύτερη επίπτωση μπορεί να είναι η συνεχιζόμενη μετανάστευση των κινεζικών εισηγμένων εταιρειών και της επενδυτικής δραστηριότητας προς το Χονγκ Κονγκ, το οποίο, σύμφωνα με τους αναλυτές, το Πεκίνο θεωρεί ως ένα ασφαλέστερο και πιο ελεγχόμενο υπεράκτιο χρηματοοικονομικό κέντρο.

Ωστόσο, ο Ling της UBP προειδοποίησε ότι η σταδιακή ώθηση μπορεί να είναι περιορισμένη, καθώς πολλές μεγάλες κινεζικές εταιρείες έχουν ήδη μετατοπιστεί προς το Χονγκ Κονγκ τα τελευταία χρόνια, εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

«Μεταξύ των εταιρειών που είναι εισηγμένες τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Χονγκ Κονγκ, το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών πραγματοποιείται ήδη μέσω του Χονγκ Κονγκ στις περισσότερες περιπτώσεις», ανέφερε.

Ορισμένοι αναλυτές υποστήριξαν ότι η αυστηροποίηση των μέτρων από το Πεκίνο συμπίπτει επίσης με μια ευρύτερη προσπάθεια να κατευθυνθεί ο ενθουσιασμός των επενδυτών προς τις κορυφαίες εγχώριες εταιρείες τεχνολογίας και τους στρατηγικούς κλάδους της Κίνας — για παράδειγμα, μια σειρά αρχικών δημόσιων προσφορών που αναμένονται τους επόμενους μήνες.

Οι επικείμενες εισηγμένες εταιρείες υψηλού προφίλ, όπως η CXMT (κατασκευαστής τσιπ μνήμης), η Unitree (εταιρεία ρομποτικής) και η YMTC (εταιρεία ημιαγωγών), ενδέχεται να επωφεληθούν από τις αλλαγές του Πεκίνου, σύμφωνα με τον Peter Alexander, ιδρυτή της συμβουλευτικής εταιρείας Z-Ben Advisors με έδρα τη Σαγκάη.

«Η δημόσια εισαγωγή αυτών των εταιρειών ξεπερνά κατά πολύ τα απλά οικονομικά πρωτοσέλιδα», ανέφερε. «Η Κίνα σημειώνει πραγματική πρόοδο στη δημιουργία ενός καταλόγου εταιρειών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψουν τα τεχνολογικά κενά που υπάρχουν επί του παρόντος σε σχέση με τις ΗΠΑ.»