Κίνα: Οι μοναχικοί καταναλωτές τροφοδοτούν μια «οικονομία συντροφιάς» αξίας 7,4 δισ. δολαρίων 

Οι νέοι στην Κίνα πληρώνουν για συντροφιά, από πεζοπορία μέχρι γεύμα σε εστιατόριο

World 02.06.2026, 23:15
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Κίνα: Οι μοναχικοί καταναλωτές τροφοδοτούν μια «οικονομία συντροφιάς» αξίας 7,4 δισ. δολαρίων 
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Στα πέτρινα σκαλοπάτια που οδηγούν στο Όρος Τάι, μία από τις πιο γνωστές βουνοκορφές της Κίνας, οι πεζοπόροι μπορούν να κλείσουν και να πληρώσουν «συντρόφους αναρρίχησης» για να περπατήσουν μαζί τους, να μεταφέρουν τις τσάντες τους και να τραβήξουν φωτογραφίες, έναντι μερικών εκατοντάδων γιουάν.

Οι συνοδοί προσφέρουν συναισθηματική αξία και πρακτική βοήθεια

Η υπηρεσία αυτή, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης «οικονομίας συντροφιάς» που αναδύεται στην Κίνα, η οποία περιλαμβάνει αμειβόμενους συντρόφους για τρέξιμο, περιηγήσεις στα αξιοθέατα, ακόμη και για φαγητό σε εστιατόρια hotpot – ένα γεύμα που παραδοσιακά μοιράζεται κανείς με φίλους.

Οι πάροχοι, που συχνά είναι φοιτητές ή νέοι εργαζόμενοι με περιστασιακή απασχόληση, διαφημίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με υποσχέσεις για «συναισθηματική αξία», συνομιλία και πρακτική βοήθεια, μετατρέποντας αυτό που κάποτε ήταν μια εμπειρία ή μια χάρη μεταξύ φίλων σε μια υπηρεσία που μπορεί να κλειστεί – και να πληρωθεί.

Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία σχετικά με το μέγεθος της οικονομίας των συντρόφων, εκτιμήσεις που αναφέρθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η αξία της θα διαμορφωθεί σε περίπου 50 δισεκατομμύρια γιουάν (7,4 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2025.

«Συναισθηματική κατανάλωση»

Η τάση αυτή αντανακλά ευρύτερες αλλαγές στον αστικό τρόπο ζωής και στην οικονομία των υπηρεσιών της Κίνας. Ερευνητές και κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν περιγράψει την αυξανόμενη ζήτηση για «συναισθηματική κατανάλωση», καθώς οι νέοι ζουν και εργάζονται μακριά από τα οικογενειακά τους δίκτυα, αντιμετωπίζουν περισσότερες ώρες εργασίας και δυσκολεύονται να διατηρήσουν τους παραδοσιακούς κοινωνικούς δεσμούς.

Η παρατεταμένη ανεργία των νέων στην Κίνα συνέπεσε με —και συνέβαλε σε— μια αυξανόμενη εξάρτηση από την περιστασιακή και ευέλικτη εργασία μεταξύ των νέων, καθώς οι απόφοιτοι και οι αναζητούντες εργασία στρέφονται προς το ντελίβερι, τις υπηρεσίες μεταφοράς με εφαρμογή και άλλες εργασίες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, ελλείψει σταθερών θέσεων εργασίας. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η Κίνα έχει περισσότερους από 200 εκατομμύρια λεγόμενους «ευέλικτους εργαζόμενους».

Αφού αποστρατεύτηκε από τον στρατό το 2022, ο Τσεν Γουένσιν ίδρυσε μια εταιρεία συνοδών πεζοπορίας, με έμφαση στην ανατολική επαρχία Σαντόνγκ.

«Πάντα ήμουν πεζοπόρος και έχω μεγάλη εμπειρία στην πεζοπορία», είπε στο Reuters ο Τσεν. «Παρατήρησα την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες συνοδών πεζοπορίας και αποφάσισα να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου στον τομέα αυτό».

Η ομάδα του έχει επεκταθεί από λιγότερους από 10 εργαζόμενους σε περίπου 370 σήμερα. Είπε ότι η εταιρεία χρεώνει 800 γιουάν (116 δολάρια) για ημερήσιες αναβάσεις στο όρος Τάι, το υψηλότερο σημείο στο Σαντόνγκ.

Η ψυχοθεραπεύτρια Σάμι Γουόνγκ, διευθύνουσα σύμβουλος της ερευνητικής εταιρείας 3Drips Psychology, δήλωσε ότι η ελκυστικότητα των πληρωμένων συνοδών οφείλεται εν μέρει στη βεβαιότητα και τον έλεγχο σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που, διαφορετικά, μπορεί να φαίνεται πολύ απαιτητικό και υψηλού κινδύνου.

Η γνωριμία με ανθρώπους απαιτεί συναισθηματική εργασία και επένδυση, είπε, και «το αποτέλεσμα είναι πολύ αβέβαιο», κάτι που δημιουργεί άγχος. Η πληρωμένη συντροφιά μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να αποφύγουν τον πόνο της απόρριψης.

«Όταν πληρώνεις για αυτή την υπηρεσία, η απάντηση είναι πάντα “ναι”», είπε ο Wong.

Ο Tang Junxing, 24 ετών, φοιτητής τρίτου έτους σε πανεπιστήμιο της πόλης Γκουιλίν στη νότια Κίνα, είπε ότι βγάζει χρήματα ως συνοδός ταξιδιών. Αυτή η παράλληλη απασχόληση ξεκίνησε όταν μια καθηγήτρια του πανεπιστημίου του ζήτησε να γίνει ο οδηγός της σε ένα οδικό ταξίδι διάρκειας μιας εβδομάδας.

«Τότε συνειδητοποίησα ότι μπορείς πραγματικά να βγάλεις χρήματα συνοδεύοντας ανθρώπους σε ταξίδια και οδηγώντας για αυτούς», είπε. Ο Τανγκ λέει ότι συνήθως βγάζει 3.000 έως 5.000 γιουάν το μήνα.

«Οι περισσότεροι πελάτες μου είναι γυναίκες και η βασική τους ανάγκη είναι η συναισθηματική στήριξη, κάποιος που τις κάνει να νιώθουν καλά και να έχουν μια άνετη διαδρομή», είπε.

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