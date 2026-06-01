Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις και βιομηχανία

Με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας, Επενδύσεων και Βιομηχανίας της Βουλγαρίας, Αλεξάντερ Πούλεβ συναντήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Economy 01.06.2026, 18:45
Σχολιάστε
Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις και βιομηχανία
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας, Επενδύσεων και Βιομηχανίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Alexander Pulev, συναντήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος  ενώ ήταν ομιλητής και στο 6ο Green Transition Forum που συνδιοργάνωσε το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Νωρίς το απόγευμα, ο κ. Θεοδωρικάκος είχε διμερή συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομίας, με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Βουλγαρίας και ομόλογο του Υπουργό Βιομηχανίας Αλεξάντερ Πούλεβ.

Στη συζήτησή τους επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων στα θέματα αρμοδιότητάς τους, με έμφαση στην ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, την βιομηχανία, την έρευνα και καινοτομία, καθώς και τη δημιουργία ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι η υποστήριξη της Ελλάδας προς τη Βουλγαρία αποτελεί απόδειξη του στρατηγικού επιπέδου της διμερούς συνεργασίας, καθώς και της σημασίας που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις των δύο χωρών.

Οι δύο Υπουργοί επαναβεβαίωσαν την ισχυρή βούλησή τους για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας και τη συνέχιση του στενού συντονισμού σε διμερές, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προς όφελος της ανάπτυξης, της ευημερίας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Νωριτερα συναντήθηκε με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία αλλά και με Βούλγαρους επιχειρηματίες που είτε επενδύουν είτε θέλουν να επενδύσουν στην πατρίδα μας, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες του Αναπτυξιακού Νόμου.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος στο 6o Green Transition Forum

Ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο 6o Green Transition Forum, αρχικά συνεχάρη τη νέα κυβέρνηση της Βουλγαρίας υπό τον Πρωθυπουργό Rumen Radev, τονίζοντας πως «το εκλογικό αποτέλεσμα ενισχύει την πολιτική σταθερότητα στη Βουλγαρία, προς όφελος της χώρας σας, της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής».

Επισήμανε πως η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι φίλοι και στρατηγικοί εταίροι. «Οι σχέσεις μας στηρίζονται σε στέρεες βάσεις, ως κράτη-μέλη της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, συνδεδεμένα με ισχυρούς πολιτιστικούς δεσμούς και κοινή ορθόδοξη χριστιανική παράδοση. Συγχαίρω επίσης τη Βουλγαρία για την πλήρη ένταξή της στη Ζώνη Σένγκεν και στην Ευρωζώνη», ανέφερε.

Υπογράμμισε πως «η συνεργασία μας αποτελεί ισχυρό πυλώνα σταθερότητας και σημαντικό κόμβο εμπορίου, ενέργειας και επενδύσεων στην περιοχή. Κάτι ακόμη πιο σημαντικό σήμερα, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργούν αβεβαιότητα σε ολόκληρη την περιοχή. Η ενεργειακή ασφάλεια, ειδικότερα, βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της σταθερότητας».

Ο Κάθετος διάδρομος

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε πως η Ελλάδα εξελίσσεται σε βασική πύλη εισόδου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ενώ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου και των νέων διασυνδέσεων στα Βαλκάνια η ενέργεια αυτή μπορεί να φτάσει στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. «Μαζί με τη Βουλγαρία έχουμε οικοδομήσει μια στρατηγική ενεργειακή συνεργασία, η οποία αποτυπώνεται σε σημαντικά έργα διασυνδεσιμότητας που ενισχύουν την ασφάλεια, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την ανθεκτικότητα των δικτύων.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυσή της, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα έξυπνα δίκτυα και στις διασυνοριακές διασυνδέσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, η Βουλγαρία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους της Ελλάδας και το 2025 το διμερές εμπόριο ανήλθε στα 6,05 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. «Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και πολίτες που επωφελούνται – ελληνικές εταιρείες που επενδύουν στη Βουλγαρία και βουλγαρικές επιχειρήσεις που ενισχύουν την παρουσία τους στην Ελλάδα», σημείωσε και προσέθεσε πως «υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για ακόμη βαθύτερη συνεργασία.

Ενισχύοντας τους οικονομικούς, επενδυτικούς και ενεργειακούς δεσμούς μας, μπορούμε να οικοδομήσουμε μια πιο ασφαλή και ευημερούσα Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στους σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στην ανεργία που έχει μειωθεί στο 7,5% και στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους «παρότι το εμπορικό έλλειμμα παραμένει υψηλό».

Γι’ αυτό, όπως τόνισε, αποτελεί προτεραιότητά ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας. «Ενα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που θα την καταστήσει πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική, ενισχύοντας τη βιομηχανία, προωθώντας την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και προσελκύοντας επενδύσεις υψηλής ποιότητας», όπως υπογράμμισε.

Στρατηγικές επενδύσεις

«Βασικός πυλώνας είναι ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κινήτρων για επενδύσεις σε καίριους τομείς της οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των παραμεθόριων και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, με στόχο την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης σε ολόκληρη τη χώρα. Τους τελευταίους 18 μήνες έχουν εγκριθεί 928 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισ. ευρώ», επισήμανε.

Έκανε ειδική αναφορά στις Στρατηγικές Επενδύσεις που αφορούν μεγάλης κλίμακας έργα άνω των 50 εκατ. ευρώ σε τομείς όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η ναυπηγική βιομηχανία, παρέχοντας ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης και, κυρίως, νομική ασφάλεια για τους επενδυτές. «Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, 22 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,5 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων», τόνισε.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, ενισχύεται η σύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία και προωθείται η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή. «Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε με τους Βούλγαρους εταίρους μας την εμπειρία και τους μηχανισμούς που έχουμε αναπτύξει μέσα από αυτές τις πολιτικές.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα και η Βουλγαρία διαθέτουν επίσης μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσουν σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία που στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών μας. Και οι δύο χώρες επωφελούνται από πρωτοβουλίες όπως το Social Climate Fund και το Modernisation Fund, τα οποία διαθέτουν σημαντικούς πόρους για επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον βιομηχανικό εκσυγχρονισμό και στις ψηφιακές υποδομές», επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως το κοινό μέλλον των δύο χωρών θα καθοριστεί από τις επενδύσεις που υλοποιούν και τις συνεργασίες που οικοδομούν. «Η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν θέσει ισχυρά θεμέλια. Χτίζοντας πάνω σε αυτά, μπορούμε να καταστήσουμε την περιοχή μας ισχυρότερη, πιο ανταγωνιστική και πιο ευημερούσα προς όφελος όλων των πολιτών μας», σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Στο περιθώριο του Forum, ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε σύντομη συνομιλία και με την πρόεδρο της Βουλγαρίας Ιλιάνα Γιότοβα.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Brain regain: Φορο-bonus για γιατρούς, μηχανικούς και καθηγητές
Economy

Επαναπατρισμός με φορο-bonus 7 ετών - Τα κίνητρα και οι αιτήσεις
Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις και βιομηχανία
Economy

Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις και βιομηχανία
«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται
Ακίνητα

Οι αγκυλώσεις που πάγωσαν 300 εκατ. και το νέο στεγαστικό
Ενοίκια: Στα ύψη οι τιμές στους εμπορικούς δρόμους
Ακίνητα

Ο χάρτης ενοικίων στις εμπορικές πιάτσες - Η εκτόξευση της Ερμού
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο 5 Ιουνίου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου - Οι πληρωμές
Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, εμπορικά και δημόσιες υπηρεσίες
Economy

Πώς λειτουργούν σήμερα σούπερ μάρκετ, καταστήματα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διαδραματίζουν έναν αξιοσημείωτο και καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, επισημαίνει Stephen Gordon, Managing Director της Clarksons Research

Λάμπρος Καραγεώργος
Deutsche Bank: «Χάλκινο» για το ελληνικό Xρηματιστήριο τον Μάιο με άνοδο 8,4%
Xρηματιστήριο Αθηνών

Deutsche Bank: «Χάλκινο» για το ελληνικό XA τον Μάιο με άνοδο 8,4% [γραφήματα]

To XA παραμένει στο top- 10 των βασικών χρηματιστηριακών αγορών από την αρχή του έτους - Tι αναφέρει η μηνιαία ανάλυση της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Delivery: Ο αθέατος πόλεμος για την αγορά των 2 δισ. ευρώ
Business

Ο αθέατος πόλεμος για τα 2 δισ. ευρώ στο delivery

Η κόντρα για τις προμήθειες ανάμεσα στις πλατφόρμες delivery και τις επιχειρήσεις εστίασης

Γιώργος Μανέττας
«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται
Ακίνητα

Οι αγκυλώσεις που πάγωσαν 300 εκατ. και το νέο στεγαστικό

Το «Σπίτι μου ΙΙ» εξελίσσεται τελικά σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η υψηλή ζήτηση δεν αρκεί όταν η αγορά ακινήτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους ενός προγράμματος

Αθανασία Ακρίβου
Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks
Συνεντεύξεις

Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

Ο Αριστοφάνης Στεφάτος CEO της ΕΔΕΥΕΠ μιλά στο Βήμα για τις επόμενες κινήσεις στις έρευνες υδρογονανθράκων

Χρήστος Κολώνας
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο
Ηλεκτρισμός

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Η ΔΕΗ παρά την αβεβαιότητα των διεθνών αγορών ενέργειας κρατά αμετάβλητα τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος

Χρήστος Κολώνας
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν την εικόνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν το ΧΑ

Ένα πυκνό και άκρως ενδιαφέρον 12μηνο έχει αρχίσει για το Χρηματιστήριο Αθηνών που θα κορυφωθεί με την ένταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές τον Μάιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Οι πολυαναμενόμενες αφίξεις στην Αθήνα
Business

New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Τι φέρνουν στην Αθήνα

Openings όπως των New Yorker, Lululemon και Jimmy Choo, γέμισαν με συγκρατημένη αισιοδοξία το λιανεμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Economy
Brain regain: Φορο-bonus για γιατρούς, μηχανικούς και καθηγητές
Economy

Επαναπατρισμός με φορο-bonus 7 ετών - Τα κίνητρα και οι αιτήσεις

Μισό φόρο θα πληρώνουν οι επιστήμονες που επιστρέφουν από το εξωτερικό - Οι δικαιούχοι του brain regain

Ανδρομάχη Παύλου
«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται
Ακίνητα

Οι αγκυλώσεις που πάγωσαν 300 εκατ. και το νέο στεγαστικό

Το «Σπίτι μου ΙΙ» εξελίσσεται τελικά σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η υψηλή ζήτηση δεν αρκεί όταν η αγορά ακινήτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους ενός προγράμματος

Αθανασία Ακρίβου
Ενοίκια: Στα ύψη οι τιμές στους εμπορικούς δρόμους
Ακίνητα

Ο χάρτης ενοικίων στις εμπορικές πιάτσες - Η εκτόξευση της Ερμού

Πώς διαμορφώθηκαν τα ενοίκια στις βασικές εμπορικές πιάτσες - Τι δείχνει της Cushman & Wakefield Proprius

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο 5 Ιουνίου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου - Οι πληρωμές

Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, εμπορικά και δημόσιες υπηρεσίες
Economy

Πώς λειτουργούν σήμερα σούπερ μάρκετ, καταστήματα

Για ποιους εργαζομένους είναι Αργία - Πώς αμείβεται για όσους εργαστούν του Αγίου Πνεύματος

ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι – Στεγαστικό, εισφορές και 13ος μισθός
Economy

Πώς θα γεμίσει το καλάθι της ΔΕΘ - Κερδισμένοι και χαμένοι

Το παρασκήνιο για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - Πώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα αλλάζει τους σχεδιασμούς 

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΕΚΤ: Το «διπλό τραύμα» των κρίσεων τροφοδοτεί τον φόβο για πληθωρισμό – Γιατί οι Έλληνες είναι πιο απαισιόδοξοι
Economy

Η ΕΚΤ εξηγεί γιατί οι Έλληνες περιμένουν νέο κύμα ανατιμήσεων

Μια νέα έρευνα της ΕΚΤ δείχνει ότι οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις έχουν αφήσει βαθιές «ουλές» στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, ενισχύοντας τον φόβο για πληθωρισμό και οικονομική αστάθεια

Αφροδίτη Τζιαντζή
Latest News
Καναδάς: Μείωση του ΑΕΠ για δεύτερο τρίμηνο
World

Μείωση του ΑΕΠ στον Καναδά για δεύτερο τρίμηνο

Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η οικονομία βρίσκεται σε τεχνική ύφεση - Η τράπεζα του Καναδά προβλέπει ανάπτυξη 1,2%

Musk Eyes Tesla-SpaceX Merger and a Path to Trillionaire Status
English Edition

Musk Eyes Tesla-SpaceX Merger and a Path to Trillionaire Status

Reports suggest Elon Musk is actively discussing a merger between Tesla and SpaceX, which is preparing for its IPO -- a deal that could consolidate his control but raise red flags for Tesla shareholders

Enterprise Greece: Επιχειρηματικές ευκαιρίες για ελληνικές εταιρείες σε 7 διεθνείς εκθέσεις του Ιουνίου
Business

Enterprise Greece: «Διαβατήριο» για νέες αγορές μέσω 7 εκθέσεων

Η Enterprise Greece επιδιώκει να δημιουργήσει νέες γέφυρες συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και των διεθνών αγορών

Tesla: Άλμα ταξινομήσεων στην Ευρώπη τον Μάιο με έως και 655% αύξηση
Business

Ισχυρό comeback για την Tesla στην Ευρώπη, με άλμα ταξινομήσεων

Με την Tesla να καταγράφει ισχυρή άνοδο στις ευρωπαϊκές ταξινομήσεις τον Μάιο, η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων δείχνει νέα σημάδια ανάκαμψης - αλλά και ανακατανομής ισχύος

Πετρέλαιο: Αλμα για τις τιμές μετά την διακοπή των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ
Markets

Φωτιά οι τιμές στο πετρέλαιο μετά το ναυάγιο Ιράν-ΗΠΑ

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου προκάλεσε ανησυχίες οδηγώντας σε απώλειες τα κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις των 10ετών να ξεπερνούν το 4,5%.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Anthropic: Μυστική αίτηση IPO-μαμούθ και η μάχη των AI γιγάντων
Tεχνητή νοημοσύνη

Η μάχη των γιγάντων και η κούρσα του τρισεκατομμυρίου στην AI

Η Anthropic καταθέτει εμπιστευτικά αίτηση για IPO άνω του 1 τρισ. δολαρίων, εντείνοντας τον ανταγωνισμό με OpenAI και SpaceX

Deutsche Bank: Ενεργειακό σοκ και κίνδυνος ύφεσης για την Ευρωζώνη το 2026
World

Ενεργειακό σοκ και κίνδυνος ύφεσης για την Ευρωζώνη το 2026 [γραφήματα]

Επιδείνωση στις προοπτικές της οικονομίας της Ευρωζώνης διαπιστώνει η Deutsche Bank, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση στις αγορές λόγω της γεωπολιτικής έντασης και των ανησυχιών για το Ιράν
Markets

Στο κόκκινο οι ευρωαγορές - Αβεβαιότητα για τον Περσικό

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με απώλειες, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η διακοπή διαπραγματεύσεων Ιράν–ΗΠΑ επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα

Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Το νέο δημοσιονομικό ρήγμα και οι δύο «φυλές» της Ευρώπης
World

Το νέο δημοσιονομικό ρήγμα και οι δύο «φυλές» της Ευρώπης

Η μάχη των 16, οι «φειδωλοί» και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα κρίνει την επόμενη δεκαετία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες
Τράπεζες

Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες

Οι τράπεζες έχουν περιορίσει δραστικά τις συναλλαγές στα καταστήματα – Η απειλή στη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους

Αγης Μάρκου
Brain regain: Φορο-bonus για γιατρούς, μηχανικούς και καθηγητές
Economy

Επαναπατρισμός με φορο-bonus 7 ετών - Τα κίνητρα και οι αιτήσεις

Μισό φόρο θα πληρώνουν οι επιστήμονες που επιστρέφουν από το εξωτερικό - Οι δικαιούχοι του brain regain

Ανδρομάχη Παύλου
Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις και βιομηχανία
Economy

Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις και βιομηχανία

Με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας, Επενδύσεων και Βιομηχανίας της Βουλγαρίας, Αλεξάντερ Πούλεβ συναντήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Ρωσία: Ανοδος 11,5% στις εξαγωγές LNG
World

Ανοδος 11,5% στις εξαγωγές ρωσικού LNG

Οι εξαγωγές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) απο τη Ρωσία προς την Ευρώπη από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 16,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 7,7 εκατομμύρια τόνους

Αλιεία – υδατοκαλλιέργεια: Αντίστροφη μέτρηση για πρόγραμμα μεταποίησης προϊόντων
AGRO

Αντίστροφή μέτρηση για πρόγραμμα μεταποίησης 26 εκατ. ευρώ

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα για τη μεταποίηση προϊόντων σε αλιεία και υδατοκαλλιέργεια - Τι χρηματοδοτείται

Wall Street: H Nvidia οδηγεί την άνοδο του Nasdaq – Στο επίκεντρο η Fed και τα στοιχεία απασχόλησης
Markets

Μικτά πρόσημα στη Wall Street, ξεχωρίζει η Nvidia

Με τη Nvidia να ενισχύεται μετά την παρουσίαση νέου επεξεργαστή, η Wall Street κινείται μεικτά εν αναμονή των στοιχείων για την απασχόληση και των επόμενων κινήσεων της Fed

Posidonia 2026: The World’s Shipping Industry Meets in Athens
English Edition

Posidonia 2026: The World’s Shipping Industry Meets in Athens

The iconic NASDAQ Tower in Times Square lit up with a greeting for Posidonia 2026 as the world's premier shipping exhibition opened its doors in Athens on June 1

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies