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Τεχνητή Νοημοσύνη: Η έκρηξη της ΑΙ απογείωσε τον παγκόσμιο πλούτο

Οι ισχυρές χρηματιστηριακές επιδόσεις και η επενδυτική έκρηξη γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ενίσχυσαν σημαντικά τις περιουσίες των εύπορων επενδυτών

Tεχνητή νοημοσύνη 05.06.2026, 22:00
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Τεχνητή Νοημοσύνη: Η έκρηξη της ΑΙ απογείωσε τον παγκόσμιο πλούτο
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Ο παγκόσμιος πλούτος αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε ετών το 2025, καθώς οι ισχυρές χρηματιστηριακές επιδόσεις και η επενδυτική έκρηξη γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ενίσχυσαν σημαντικά τις περιουσίες των εύπορων επενδυτών.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για τον παγκόσμιο πλούτο του Capgemini Research Institute, η συνολική περιουσία όσων διαθέτουν επενδύσιμα περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 εκατ. δολαρίων αυξήθηκε κατά 8,7% και διαμορφώθηκε στα 98,3 τρισ. δολάρια στο τέλος του περασμένου έτους. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τη Βόρεια Αμερική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Παράλληλα, ο αριθμός των εύπορων ατόμων αυξήθηκε σχεδόν κατά 8%, φθάνοντας τα 25,3 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Όπως δήλωσε στο Barron’s ο διευθύνων σύμβουλος της στρατηγικής επιχειρηματικής μονάδας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Capgemini, Kartik Ramakrishnan, η άνοδος είναι ευρείας βάσης, αλλά σε μεγάλο βαθμό τροφοδοτείται από την εκτίμηση των αποτιμήσεων που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ πλουσίων και υπερπλουσίων

Η έκθεση καταγράφει παράλληλα τη διεύρυνση των ανισοτήτων ακόμη και εντός των εύπορων στρωμάτων. Οι υπερπλούσιοι, δηλαδή όσοι διαθέτουν περιουσία άνω των 30 εκατ. δολαρίων, κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Ο πλούτος τους ενισχύθηκε κατά 9,7%, ενώ ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 9,4% μέσα στο 2024.

Αν και αποτελούν μόλις το 1% του συνολικού πληθυσμού των εύπορων ατόμων, ελέγχουν σχεδόν το 35% του παγκόσμιου πλούτου, δηλαδή περίπου 34,2 τρισ. δολάρια.

Αντίθετα, οι λεγόμενοι «millionaires next door», όσοι διαθέτουν περιουσία μεταξύ 1 και 5 εκατ. δολαρίων, αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 90% των εύπορων ατόμων, αλλά κατέχουν μόλις το 42,5% του παγκόσμιου πλούτου. Ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 7,7%, ενώ η συνολική τους περιουσία ενισχύθηκε κατά 7,8%.

Σύμφωνα με τον Ramakrishnan, οι υπερπλούσιοι έχουν πρόσβαση σε επενδυτικά προϊόντα που παραμένουν απρόσιτα για τους περισσότερους επενδυτές, όπως εξειδικευμένα προϊόντα ιδιωτικού χρέους, ιδιωτικές αγορές κεφαλαίου και συμμετοχές σε πιθανές δημόσιες εγγραφές εταιρειών όπως η SpaceX.

Οι μετοχές και η AI οδήγησαν την άνοδο

Η Capgemini, η οποία πραγματοποίησε έρευνα σε περισσότερους από 6.500 εύπορους επενδυτές σε Αμερική, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικό και Μέση Ανατολή, διαπιστώνει ότι η περσινή άνοδος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις χρηματιστηριακές αγορές.

Οι εύποροι επενδυτές αύξησαν την έκθεσή τους στις μετοχές κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, με τις μετοχές να αντιπροσωπεύουν πλέον το 25% των επενδυτικών τους χαρτοφυλακίων.

Παράλληλα, οι τοποθετήσεις σε ομόλογα αυξήθηκαν κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθαν στο 20% των χαρτοφυλακίων. Ο δείκτης Bloomberg Global Aggregate Bond Index κατέγραψε απόδοση 8,17% το 2024 για επενδύσεις σε δολάρια χωρίς αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση από το 2020. Ο αντίστοιχος αμερικανικός δείκτης ομολόγων επέστρεψε 7,3%.

Αντίθετα, οι εναλλακτικές επενδύσεις υποχώρησαν στο 12% των χαρτοφυλακίων, καθώς κεφάλαια μετακινήθηκαν προς μετοχές και ομόλογα. Επιπλέον, ο κλάδος επηρεάστηκε αρνητικά από τις χαμηλές αποδόσεις των εξαγορών μέσω private equity και από απώλειες στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Βόρεια Αμερική και Ασία στην πρωτοπορία

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις πλούτου καταγράφηκαν στη Βόρεια Αμερική και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Στη Βόρεια Αμερική, ο συνολικός πλούτος αυξήθηκε σχεδόν κατά 10%, ενώ ο αριθμός των εύπορων ατόμων ενισχύθηκε κατά 9,1%, κυρίως λόγω των κερδών που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στον Καναδά, η άνοδος υποστηρίχθηκε επίσης από τις υψηλές τιμές των εμπορευμάτων, οι οποίες ευνόησαν τις μεταλλευτικές μετοχές, καθώς και από τις μειώσεις επιτοκίων. Ο πλούτος αυξήθηκε κατά 8,2% και ο αριθμός των εύπορων κατά 6,7%.

Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ο πλούτος αυξήθηκε κατά 10,5%, ενώ ο πληθυσμός των εύπορων ατόμων ενισχύθηκε κατά 9,4%, με κινητήριο δύναμη την ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου.

Η Νότια Κορέα κατέγραψε την ισχυρότερη άνοδο στην περιοχή, με την αγορά μετοχών να σημειώνει άλμα 75,62%, χάρη στις επιδόσεις των Samsung Electronics και SK Hynix. Ισχυρά κέρδη καταγράφηκαν επίσης στις αγορές της Ταϊβάν και της Ιαπωνίας.

Στο Χονγκ Κονγκ, όπου ο δείκτης Hang Seng ενισχύθηκε κατά 27,8%, ο συνολικός πλούτος αυξήθηκε κατά 13,6% και ο αριθμός των εύπορων ατόμων κατά 11,6%.

«Έχουμε δει το Χονγκ Κονγκ να ανοίγεται πολύ περισσότερο στις διεθνείς αγορές, γεγονός που δημιουργεί περισσότερο πλούτο», σημείωσε ο Ramakrishnan.

Προειδοποιητικά σημάδια για τη διαχείριση πλούτου

Παρά τη γενικευμένη αύξηση του πλούτου, η έκθεση εντοπίζει και προκλήσεις για τον κλάδο της διαχείρισης περιουσίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Capgemini, περίπου 1,5 τρισ. δολάρια νέου πλούτου μεταφέρονται πλέον σε νέους τύπους επενδυτικών οργανισμών, όπως τα multifamily offices και οι τεχνολογικές εταιρείες διαχείρισης πλούτου (wealth tech), οι οποίες προσφέρουν πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Όπως επισημαίνει ο Ramakrishnan, οι εταιρείες που δεν μπορούν να παρέχουν προσωποποιημένες συμβουλές σε μεγάλη κλίμακα κινδυνεύουν να χάσουν την ευκαιρία προσέλκυσης των νέων εύπορων επενδυτών.

«Οι άνθρωποι που απέκτησαν πρόσφατα σημαντική περιουσία δεν αναζητούν απλώς κάποιον για να διαχειριστεί τα χρήματά τους. Ρωτούν τους συμβούλους τους: “Καταλαβαίνεις πραγματικά τη ζωή μου;”», καταλήγει.

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