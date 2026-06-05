Meta: Οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν να μην παρακολουθούνται στην εργασία τους – Αλλά μόνο για μισή ώρα κάθε φορά

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Το σχέδιό της να ξεκινήσει την παρακολούθηση της δραστηριότητας των εργαζομένων της στον υπολογιστή μειώνει η Meta, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που στάλθηκε την Τρίτη.

Τον Απρίλιο, η εταιρεία δέχθηκε κριτική από το δικό της προσωπικό, αφού ανακοίνωσε ότι ένα νέο εργαλείο θα καταγράφει τις πληκτρολογήσεις και τα κλικ του ποντικιού τους για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της.

Τώρα, σύμφωνα με το Reuters, οι νέοι έλεγχοι θα επιτρέπουν στους εργαζόμενους να διακόπτουν τη συλλογή δεδομένων για «έως και 30 λεπτά κάθε φορά», καθώς και να ζητούν καθολικές εξαιρέσεις από την πρωτοβουλία.

Αυτό έρχεται μετά από εβδομάδες αντιδράσεων από τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που ξεκίνησαν μια αίτηση κατά της κίνησης, η οποία πλέον έχει περισσότερες από 1.500 υπογραφές.

Κατά την αρχική ανακοίνωση του εργαλείου, που ονομάζεται Πρωτοβουλία Ικανότητας Μοντέλου (MCI), η Meta δήλωσε στο BBC: «Αν δημιουργούμε πράκτορες για να βοηθούν τους ανθρώπους να ολοκληρώνουν καθημερινές εργασίες χρησιμοποιώντας υπολογιστές, τα μοντέλα μας χρειάζονται πραγματικά παραδείγματα για το πώς οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν».

Πρόσθεσε επίσης ότι τα δεδομένα «δεν χρησιμοποιήθηκαν για κανέναν άλλο σκοπό» και το εργαλείο είχε «εφαρμόσει μέτρα ασφαλείας για την προστασία ευαίσθητου περιεχομένου».

Οι υπάλληλοι δεν πιστεύουν τις διαβεβαιώσεις της Meta

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι δεν εντυπωσιάστηκαν, με έναν υπάλληλο της Meta, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, να λέει στο BBC ότι η εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης από τις ενέργειές τους έμοιαζε «πολύ δυστοπική» – καθώς οι εργαζόμενοι περίμεναν μια σειρά από πρόσθετες περικοπές θέσεων εργασίας.

Η Meta έχει απολύσει περίπου 2.000 υπαλλήλους φέτος. Τον Απρίλιο η εταιρεία είπε στους υπαλλήλους ότι σχεδίαζε να μειώσει το 10% του εργατικού δυναμικού της – περίπου 8.000 υπαλλήλους.

Ένα άλλο άτομο που έφυγε πρόσφατα από την εταιρεία δήλωσε στο BBC ότι το εργαλείο παρακολούθησης ήταν «απλώς ο τελευταίος τρόπος με τον οποίο σπρώχνουν τους πάντες στο να καταπιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Ένα εσωτερικό υπόμνημα – που είδε το Reuters – φέρεται να συντάχθηκε από τον Στέφαν Κασριέλ, αντιπρόεδρο της μονάδας Superintelligence Labs της Meta. Σε αυτό, ανέφερε ότι η ομάδα πίσω από το MCI είχε εισαγάγει «αρκετές βελτιστοποιήσεις» για να μειώσει τον αντίκτυπό του στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας των φορητών υπολογιστών.

Αυτή η αλλαγή ήρθε μετά από αναφορές ότι οι εργαζόμενοι διαπίστωναν ότι το εργαλείο κατανάλωνε τόσα πολλά δεδομένα που προκαλούσε αύξηση της χρήσης του διαδικτύου όταν εργάζονταν από το σπίτι.

«Ενώ παραμένουμε σίγουροι για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που θεσπίσαμε κατά την κυκλοφορία του, η οποία πέρασε από πολλά επίπεδα ελέγχου κινδύνου, έχουμε ακούσει τις ανησυχίες σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα στις συσκευές εργασίας, τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και την επιθυμία σας για μεγαλύτερο έλεγχο του πότε συμβαίνει η καταγραφή», ανέφερε ο Κάσριελ στο υπόμνημα.