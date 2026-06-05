Τεχνητή νοημοσύνη: Όταν το αφήγημα συναντά την πραγματικότητα

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Η TN συνεχίζει να καθοδηγεί το παγκόσμιο επιχειρηματικό και αγοραστικό αφήγημα. Ωστόσο, τριάμισι χρόνια μετά το ChatGPT, η υπερβολή και η πραγματικότητα πρόκειται να συναντηθούν, καθώς πλησιάζουν δημόσιες προσφορές (ΔΠ) της ΤΝ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η SpaceX και η OpenTN είχαν σηματοδοτήσει ότι θα ήθελαν να εισέλθουν στις δημόσιες αγορές. Ωστόσο, τις πρόλαβε η Anthropic, η οποία κατέθεσε εμπιστευτικά αίτηση Δημόσιας προσφοράς στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Η SpaceX, διεκδικώντας αποτίμηση $1,77 τρισ. δολαρίων και στοχεύοντας να αντλήσει $75 δισ., θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη ΔΠ όλων των εποχών. Η Anthropic, με προτεινόμενη αποτίμηση $1,2 τρισ., είναι πιθανώς η πιο αναμενόμενη, ως η πιο «καθαρή» προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη. Η OpenTN αναμένεται να είναι σχεδόν εξίσου μεγάλη. Εν τω μεταξύ, η Alphabet ανακοίνωσε ότι σύντομα θα εκδώσει $80 δισ. σε μετοχές. Μόνο αυτές οι τέσσερις εταιρείες στοχεύουν να αντλήσουν περίπου $280 δισ. δολάρια από τις χρηματοπιστωτικές αγορές τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι.

Πρώτον, οι ΔΠ αυτές θα αντλήσουν κεφάλαια από άλλες επενδύσεις. Αυτός είναι ο κίνδυνος που θα απορρίπταμε πιο εύκολα, καθώς θεωρούμε ότι το μέγεθος είναι διαχειρίσιμο. Η κεφαλαιοποίηση του S&P 500 μόνο ανέρχεται σχεδόν σε $70 τρισ.

Ο δεύτερος κίνδυνος είναι απλά τα θεμελιώδη μεγέθη. Οι φιλοδοξίες είναι μεγάλες, αλλά οι αποτιμήσεις μπορεί να είναι δύσκολο να δικαιολογηθούν

Ακόμη και με περιθώριο κέρδους 56%, που απολαμβάνει η Nvidia, η πιο κερδοφόρα εταιρεία των Magnificent 7, η αποτίμηση θα ήταν 72 φορές τα κέρδη. Με το μισό περιθώριο, 26%, που είναι ο μέσος όρος των Magnificent 7, η αποτίμηση ανεβαίνει στις 155 φορές τα ετήσια κέρδη.

Ο τρίτος κίνδυνος είναι γεωπολιτικός. Ο αγώνας για την TN δεν είναι μόνο επιχειρηματικός. Είναι πρωτίστως γεωπολιτικός και γεωοικονομικός. Οι αμερικανικές εταιρείες TN υποστηρίζονται ήδη από γενναιόδωρη νομοθεσία με στόχο να προσφέρουν στις ΗΠΑ στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι της Κίνας.

Η Κίνα αναπτύσσει επίσης άλλα μοντέλα, όπως το Deep Seek. Και, σε αντίθεση με τους Αμερικανούς ανταγωνιστές της, είναι διατεθειμένη να διαθέτει κώδικα δωρεάν, σε μια προσπάθεια να επιβραδύνει την ανάπτυξή τους.

Τι σημαίνει για τους επενδυτές

Μετά τον Οκτώβριο, το τρέχον αφήγημα που καθοδηγεί τις αγορές από τα τέλη του 2022 θα εισέλθει σε νέα φάση ελέγχου. Απομακρυνόμαστε από την «ονειρική» φάση της TN και εισερχόμαστε σε έναν κόσμο πραγματικών δεδομένων . Οι εταιρείες αυτές δεν θα βασίζονται πλέον στην υπομονή και τις προσδοκίες μακροπρόθεσμων επενδυτών, κυβερνήσεων και ενός ενθουσιασμένου Τύπου, αλλά σε επενδυτές λιανικής, που μπορούν να αλλάξουν γρήγορα το αφήγημα. Μέχρι το τέταρτο τρίμηνο, πιθανότατα θα βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου το αφήγημα θα ενισχυθεί, και όπου ο Λευκός Οίκος, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, θα επιδιώκει υψηλότερες αποδόσεις μετοχών και χαμηλότερες αποδόσεις ομολόγων. Μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, οι καταλύτες αυτοί ενδέχεται να είναι λιγότερο ισχυροί.

Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, οι επενδυτές πρέπει να θυμούνται ότι η μετατόπιση προς την TN είναι διαρθρωτική και όχι κυκλική. Όπως και με την Amazon, τη Microsoft, την Apple και άλλες εταιρείες της εποχής του dot-com το 2000, οι αποτιμήσεις τους υποχώρησαν έντονα. Ωστόσο, 26 χρόνια μετά, παραμένουν από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο.

Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις

Οι εισηγμένες εταιρείες TN που επιδιώκουν γρήγορη αύξηση της κερδοφορίας τους ενδέχεται να στραφούν περισσότερο σε εταιρικούς πελάτες, ως πιο «αμετακίνητο» κοινό. Οι χρήστες λιανικής, που πληρώνουν μηνιαία, μπορεί να στραφούν σε άλλα προϊόντα αν οι τιμές συνεχίσουν να αυξάνονται. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη επενδύσει πολλά και μπορεί να συνεχίσουν να επιδιώκουν ένα πλεονέκτημα μέσω της TN. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα κληθούν να επωμιστούν το κόστος ενός πιθανού τεχνο-πληθωρισμού.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις είναι να ερμηνεύσουν μια πιθανή υποχώρηση των αποτιμήσεων της TN ή μια επιβράδυνση της υιοθέτησης ως ένδειξη ότι η TN ήταν μια μόδα. Δεν είναι. Οι αγορές μετοχών δεν αποτελούν, σε καμία περίπτωση, προβλεπτικό δείκτη της επιχειρηματικής και οικονομικής επιτυχίας. Καθώς ο κλάδος της TN ωριμάζει, θα αντιμετωπίσει, πολύ πιθανό, κάποια εμπόδια. Ορισμένα από αυτά μπορεί να διαρκέσουν για χρόνια. Ωστόσο, η στρατηγική των επιχειρήσεων για την TN θα πρέπει να προσαρμόζεται, με την παραδοχή ότι η TN θα παραμείνει κεντρική για το μέλλον των δραστηριοτήτων τους.

Ο Γιώργος Λαγαρίας είναι Chief Economist, Director Economics Hub της Forvis Mazars Financial Planning UK