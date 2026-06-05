 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Τεχνητή νοημοσύνη: Όταν το αφήγημα συναντά την πραγματικότητα

Μετά τον Οκτώβριο, το αφήγημα της ΤΝ που καθοδηγεί τις αγορές από τα τέλη του 2022, θα εισέλθει σε νέα φάση ελέγχου

Experts 05.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Τεχνητή νοημοσύνη: Όταν το αφήγημα συναντά την πραγματικότητα
Γιώργος Λαγαρίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η TN συνεχίζει να καθοδηγεί το παγκόσμιο επιχειρηματικό και αγοραστικό αφήγημα. Ωστόσο, τριάμισι χρόνια μετά το ChatGPT, η υπερβολή και η πραγματικότητα πρόκειται να συναντηθούν, καθώς πλησιάζουν δημόσιες προσφορές (ΔΠ) της ΤΝ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η SpaceX και η OpenTN είχαν σηματοδοτήσει ότι θα ήθελαν να εισέλθουν στις δημόσιες αγορές. Ωστόσο, τις πρόλαβε η Anthropic, η οποία κατέθεσε εμπιστευτικά αίτηση Δημόσιας προσφοράς στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Η SpaceX, διεκδικώντας αποτίμηση $1,77 τρισ. δολαρίων και στοχεύοντας να αντλήσει $75 δισ., θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη ΔΠ όλων των εποχών. Η Anthropic, με προτεινόμενη αποτίμηση $1,2 τρισ., είναι πιθανώς η πιο αναμενόμενη, ως η πιο «καθαρή» προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη. Η OpenTN αναμένεται να είναι σχεδόν εξίσου μεγάλη. Εν τω μεταξύ, η Alphabet ανακοίνωσε ότι σύντομα θα εκδώσει $80 δισ. σε μετοχές. Μόνο αυτές οι τέσσερις εταιρείες στοχεύουν να αντλήσουν περίπου $280 δισ. δολάρια από τις χρηματοπιστωτικές αγορές τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι.

Πρώτον, οι ΔΠ αυτές θα αντλήσουν κεφάλαια από άλλες επενδύσεις. Αυτός είναι ο κίνδυνος που θα απορρίπταμε πιο εύκολα, καθώς θεωρούμε ότι το μέγεθος είναι διαχειρίσιμο. Η κεφαλαιοποίηση του S&P 500 μόνο ανέρχεται σχεδόν σε $70 τρισ.

Ο δεύτερος κίνδυνος είναι απλά τα θεμελιώδη μεγέθη. Οι φιλοδοξίες είναι μεγάλες, αλλά οι αποτιμήσεις μπορεί να είναι δύσκολο να δικαιολογηθούν

Ακόμη και με περιθώριο κέρδους 56%, που απολαμβάνει η Nvidia, η πιο κερδοφόρα εταιρεία των Magnificent 7, η αποτίμηση θα ήταν 72 φορές τα κέρδη. Με το μισό περιθώριο, 26%, που είναι ο μέσος όρος των Magnificent 7, η αποτίμηση ανεβαίνει στις 155 φορές τα ετήσια κέρδη.

Ο τρίτος κίνδυνος είναι γεωπολιτικός. Ο αγώνας για την TN δεν είναι μόνο επιχειρηματικός. Είναι πρωτίστως γεωπολιτικός και γεωοικονομικός. Οι αμερικανικές εταιρείες TN υποστηρίζονται ήδη από γενναιόδωρη νομοθεσία με στόχο να προσφέρουν στις ΗΠΑ στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι της Κίνας.

Η Κίνα αναπτύσσει επίσης άλλα μοντέλα, όπως το Deep Seek. Και, σε αντίθεση με τους Αμερικανούς ανταγωνιστές της, είναι διατεθειμένη να διαθέτει κώδικα δωρεάν, σε μια προσπάθεια να επιβραδύνει την ανάπτυξή τους.

Τι σημαίνει για τους επενδυτές

Μετά τον Οκτώβριο, το τρέχον αφήγημα που καθοδηγεί τις αγορές από τα τέλη του 2022 θα εισέλθει σε νέα φάση ελέγχου. Απομακρυνόμαστε από την «ονειρική» φάση της TN και εισερχόμαστε σε έναν κόσμο πραγματικών δεδομένων . Οι εταιρείες αυτές δεν θα βασίζονται πλέον στην υπομονή και τις προσδοκίες μακροπρόθεσμων επενδυτών, κυβερνήσεων και ενός ενθουσιασμένου Τύπου, αλλά σε επενδυτές λιανικής, που μπορούν να αλλάξουν γρήγορα το  αφήγημα. Μέχρι το τέταρτο τρίμηνο, πιθανότατα θα βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου το αφήγημα θα ενισχυθεί, και όπου ο Λευκός Οίκος, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, θα επιδιώκει υψηλότερες αποδόσεις μετοχών και χαμηλότερες αποδόσεις ομολόγων. Μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, οι καταλύτες αυτοί ενδέχεται να είναι λιγότερο ισχυροί.

Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, οι επενδυτές πρέπει να θυμούνται ότι η μετατόπιση προς την TN είναι διαρθρωτική και όχι κυκλική. Όπως και με την Amazon, τη Microsoft, την Apple και άλλες εταιρείες της εποχής του dot-com το 2000, οι αποτιμήσεις τους υποχώρησαν έντονα. Ωστόσο, 26 χρόνια μετά, παραμένουν από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο.

Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις

Οι εισηγμένες εταιρείες TN που επιδιώκουν γρήγορη αύξηση της κερδοφορίας τους ενδέχεται να στραφούν περισσότερο σε εταιρικούς πελάτες, ως πιο «αμετακίνητο» κοινό. Οι χρήστες λιανικής, που πληρώνουν μηνιαία, μπορεί να στραφούν σε άλλα προϊόντα αν οι τιμές συνεχίσουν να αυξάνονται. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη επενδύσει πολλά και μπορεί να συνεχίσουν να επιδιώκουν ένα πλεονέκτημα μέσω της TN. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα κληθούν να επωμιστούν το κόστος ενός πιθανού τεχνο-πληθωρισμού.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις είναι να ερμηνεύσουν μια πιθανή υποχώρηση των αποτιμήσεων της TN ή μια επιβράδυνση της υιοθέτησης ως ένδειξη ότι η TN ήταν μια μόδα. Δεν είναι. Οι αγορές μετοχών δεν αποτελούν, σε καμία περίπτωση, προβλεπτικό δείκτη της επιχειρηματικής και οικονομικής επιτυχίας. Καθώς ο κλάδος της TN ωριμάζει, θα αντιμετωπίσει, πολύ πιθανό, κάποια εμπόδια. Ορισμένα από αυτά μπορεί να διαρκέσουν για χρόνια. Ωστόσο, η στρατηγική των επιχειρήσεων για την TN θα πρέπει να προσαρμόζεται, με την παραδοχή ότι η TN θα παραμείνει κεντρική για το μέλλον των δραστηριοτήτων τους.

Ο Γιώργος Λαγαρίας είναι Chief Economist, Director Economics Hub της Forvis Mazars Financial Planning UK

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Τραμπ: Οι δικηγόροι του αρνούνται να αποκαλύψουν οικονομικές πληροφορίες στο BBC σε αγωγή 10 δισ. δολ.
World

O Τραμπ δεν δίνει έγγραφα στη δίκη του BBC
Ποσειδώνια 2026: Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική συνεργασία, η πράσινη μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη
Ναυτιλία

Ποσειδώνια 2026: Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική συνεργασία, η πράσινη μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη
SpaceX: Ετοιμάζει ιδιώτες επενδυτές για IPO ρεκόρ
World

Η SpaceX θα δώσει το 25% σε ιδιώτες επενδυτές στην IPO
Ελ Νίνιο: Τι φέρνει η θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό
Κλιματική αλλαγή

Ελ Νίνιο: Τι φέρνει η θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό
Κίνα: Στη Βόρεια Κορέα μετά από 7 χρόνια ο Σι
Κόσμος

Στη Βόρεια Κορέα μετά από 7 χρόνια ο Σι Τζινπίνγκ
Ντόναλντ Τραμπ: Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν Πούτιν και Ζελένσκι
Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν Πούτιν και Ζελένσκι

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΕΣΥ: Πώς θα γίνει η ένταξη 23.000 παλαιών νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
Tax

Πώς θα ενταχθούν στα βαρέα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές

Ολόκληρη η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση για την ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ

Κώστας Παπαδής
Κρήτη: Πράσινο φως για ξενοδοχειακό συγκρότημα της «Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία ΑΕ»
Τουρισμός

Νέο ξενοδοχείο από τα... τούβλα

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 74,35 εκατομμύρια ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Mondelēz: Στροφή σε καινοτομία και νέα προϊόντα για την ελληνική αγορά
Τρόφιμα – ποτά

Η «συνταγή» της Mondelez για ανάκαμψη των πωλήσεων

Η Mondelēz ποντάρει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στο εργοστάσιο της Λαμίας για να αντιστρέψει την πτωτική πορεία των πωλήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
ΗΠΑ: Ξεθυμαίνει η υπόσχεση Τραμπ για μια «χρυσή εποχή» της αμερικανικής βιομηχανίας
World

Ξεθωριάζει η υπόσχεση Τραμπ για τη «χρυσή εποχή»

Οι δαπάνες για νέα εργοστάσια στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί, ενώ τα στελέχη της βιομηχανίας επισημαίνουν άνιση ανάκαμψη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κομισιόν: Οι εφτά κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία
Economy

Κομισιόν: Οι 7 κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία

Η ακτινογραφία της Κομισιόν στις χρόνιες παθογένειες της Ελλάδας

Γιάννης Αγουρίδης
Ακίνητα: Τι επιλέγουν οι Ελληνες – Η πίτα ολοκληρωμένων αγοραπωλησιών στην επικράτεια [πίνακες]
Ακίνητα

Τι ακίνητα επιλέγουν οι Έλληνες [πίνακες]

«Πρωταθλητές» αναδεικνύονται τα ακίνητα κατοικιών άνω των 20 ετών - Τι αποκαλύπτει έρευνα της REMAX

Ντίνος Σιωμόπουλος
Bank of America: Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη τριάδα των προτιμήσεων στις αγορές EEMEA
Xρηματιστήριο Αθηνών

BofA για ΧΑ: Στην κορυφαία τριάδα των αγορών EEMEA

Η βελτίωση των αποτιμήσεων έφερε την Ελλάδα στην πρώτη τριάδα των αγορών που προτιμά η Bank of America

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Πώς μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα τον νέο δημοσιονομικό χώρο
Economy

Τι σημαίνει η ρήτρα διαφυγής 0,3% για την Ελλάδα

Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δημιουργεί νέες συνθήκες - Τι ποσό αντιστοιχεί για την Ελλάδα

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Experts
Τεχνητή νοημοσύνη: Όταν το αφήγημα συναντά την πραγματικότητα
Experts

Όταν η ΑΙ γίνεται πράξη

Μετά τον Οκτώβριο, το αφήγημα της ΤΝ που καθοδηγεί τις αγορές από τα τέλη του 2022, θα εισέλθει σε νέα φάση ελέγχου

Γιώργος Λαγαρίας
Ψηφιακή κάρτα εργασίας ΥΑ για ένταξη νέων κλάδων και επικαιροποίηση ΚΑΔ
Experts

Ψηφιακή κάρτα εργασίας ΥΑ για ένταξη νέων κλάδων

Επικαιροποιείται ο κατάλογος των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Η ναυτιλία του 2030 δεν χωρά σε φορολογικά εργαλεία του 1975
Experts

Η ναυτιλία του 2030

Γιατί η Ελλάδα πρέπει να ξαναδεί τη ναυτιλιακή της πολιτική πριν  οι εταιρείες και οι στόλοι μεταφερθούν στη Λευκωσία ή στη Βαλέτα

Μιχάλης Ματθαιάκης
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία [Μέρος Γ]
Experts

Πώς δηλώνονται τα ανείσπρακτα ενοίκια - Τα δικαιολογητικά

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση

Απόστολος Αλωνιάτης
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 7ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Οι τροποποιητικές δηλώσεις

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Προς μια νέα εποχή για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις
Experts

Προς μια νέα εποχή για την εργασία

Ιδιαίτερα σημαντική, επίσης, είναι η επαναφορά της πλήρους μετενέργειας όλων των κανονιστικών όρων

Γιάννης Πάιδας
Τεχνητή νοημοσύνη: Πλεονεκτήματα και στρατηγικές προκλήσεις – Ποιο είναι το στοίχημα για την Ελλάδα
Experts

Αλλαγή «πίστας» λόγω ΑΙ

Σε αναδιαμόρφωση των επαγγελμάτων καια αύξηση της παραγωγικότητας οδηγεί η τεχνητή νοημοσύνη - Πώς θα επηρεαστούν οι επιχειρήσεις και ο χώρος της εργασίας

Γεώργιος Ι. Δουκίδης
Latest News
Τραμπ: Οι δικηγόροι του αρνούνται να αποκαλύψουν οικονομικές πληροφορίες στο BBC σε αγωγή 10 δισ. δολ.
World

O Τραμπ δεν δίνει έγγραφα στη δίκη του BBC

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας ζήτησε έγγραφα κατόπιν κλήτευσης σε μια προσπάθεια να εντοπίσει τον αντίκτυπο του ντοκιμαντέρ «Panorama» στον Ντόναλντ Τραμπ

Ποσειδώνια 2026: Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική συνεργασία, η πράσινη μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη
Ναυτιλία

Ποσειδώνια 2026: Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική συνεργασία, η πράσινη μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη

Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο κόμβο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης μέσω της μεταφοράς αμερικανικού LNG

Λάμπρος Καραγεώργος
SpaceX: Ετοιμάζει ιδιώτες επενδυτές για IPO ρεκόρ
World

Η SpaceX θα δώσει το 25% σε ιδιώτες επενδυτές στην IPO

Έως και το ένα τέταρτο του μετοχικού κεφαλαίου των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων της SpaceX θα διατεθεί για ιδιώτες επενδυτές

Ελ Νίνιο: Τι φέρνει η θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό
Κλιματική αλλαγή

Ελ Νίνιο: Τι φέρνει η θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί για μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρού επεισοδίου, που μπορεί να εντείνει καύσωνες, πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα ακόμα και στη χώρα μας

Κίττυ Ξενάκη
Κίνα: Στη Βόρεια Κορέα μετά από 7 χρόνια ο Σι
Κόσμος

Στη Βόρεια Κορέα μετά από 7 χρόνια ο Σι Τζινπίνγκ

Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του στη χώρα, σύμμαχο της Κίνας, από το 2019

Ντόναλντ Τραμπ: Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν Πούτιν και Ζελένσκι
Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν Πούτιν και Ζελένσκι

Ρωσία και Ουκρανία εμφανίζονται για άλλη μία φορά διατεθειμένες να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου χωρίς ωστόσο να αλλάζει κάτι στο πεδίο της μάχης – Ο Τραμπ ενθαρρύνει τη συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι

Απάτη με μήνυμα το οποίο…δήθεν προέρχεται από το gov.gr
Επικαιρότητα

Απάτη με μήνυμα το οποίο…δήθεν προέρχεται από το gov.gr

Επιτήδειοι στέλνουν μηνύματα από αποστολέα που εμφανίζεται ως «GR GOV», καλώντας τους πολίτες να πληρώσουν υποτιθέμενες παραβάσεις.

Πανελλαδικές 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική για τους υποψήγιους των ΓΕΛ
Πολιτική

Πανελλαδικές 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική για τους υποψήγιους των ΓΕΛ

Οι Πανελλαδικές συνεχίζονται με τους υποψήφιους των ΓΕΛ να εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού

ΠΑΣΟΚ: Το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο και τα μηνύματα Ανδρουλάκη στο εσωτερικό
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο και τα μηνύματα Ανδρουλάκη στο εσωτερικό

Τα νέα «καρφιά» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα, η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και τα πρόσωπα-κλειδιά της κυβερνητικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Υποκλοπές: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου – Θα οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές;
Πολιτική

Υποκλοπές: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου – Θα οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές;

Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η αναζωπύρωση του σκανδάλου των υποκλοπών και πώς συνδέεται με την αναθέρμανση του σεναρίου για εκλογές τον Οκτώβριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Κρήτη: Πράσινο φως για ξενοδοχειακό συγκρότημα της «Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία ΑΕ»
Τουρισμός

Νέο ξενοδοχείο από τα... τούβλα

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 74,35 εκατομμύρια ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΑΑΔΕ: Ελεγχοι σε 4.000 επιχειρήσεις – Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ελεγχοι της ΑΑΔΕ σε 4.000 εταιρείες - Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκονται στον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ

Uber Eats: Βάζει… φωτιά στο ελληνικό delivery
Business

H Uber βάζει... φωτιά στο ελληνικό delivery - Πού ποντάρει

H είσοδος στην ελληνική αγορά και η πρόταση εξαγοράς της Delivery Hero από τη μητρική Uber

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΣΥ: Πώς θα γίνει η ένταξη 23.000 παλαιών νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
Tax

Πώς θα ενταχθούν στα βαρέα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές

Ολόκληρη η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση για την ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ

Κώστας Παπαδής
ΗΠΑ: Ξεθυμαίνει η υπόσχεση Τραμπ για μια «χρυσή εποχή» της αμερικανικής βιομηχανίας
World

Ξεθωριάζει η υπόσχεση Τραμπ για τη «χρυσή εποχή»

Οι δαπάνες για νέα εργοστάσια στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί, ενώ τα στελέχη της βιομηχανίας επισημαίνουν άνιση ανάκαμψη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ideal: Το σχέδιο για εξαγορές, η εισαγωγή των Attica στο ΧΑ και οι μέτοχοι
Business

Ιdeal: Το μανιφέστο των deals και η χρυσή IPO των Attica

Γιατί η Ideal δεν προχώρησε ακόμη σε κάποια νέα επιθετική κίνηση - Τι είπε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου για Attica και μετόχους

Γιώργος Μανέττας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies