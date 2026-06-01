Πετρέλαιο: Αλμα για τις τιμές μετά την διακοπή των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ

Με άνοδο των τιμών του πετρελαίου περισσότερο απο 6% αρχικά, υποδέχθηκαν οι αγορές την ανακοίνωση του Ιράν για αναστολή των παρασκηνιακών συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη με την απόφαση για τη διακοπή των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι θα μπορούσε να «ολοκληρώσει το κλείσιμο» των Στενών του Ορμούζ, προχωρώντας ένα βημα περισσότερο στην κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δυο πλυερών.

Ειδικότερα, μετά την ανακοίνωση το αργό Brent άρχιε να διαπραγματεύεται 6,9% υψηλότερα στα 97,39 δολάρια το βαρέλι ενω ανάλογη ήταν και η αύξηση για το αμερικανικό αργό (WTI Crude) που πριν απο λίγη ώρα κατέγραφε αύξηση 7,44% στα 93,86 δολάρια το βαρέλι.

Το αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο άνω του 7%, ξεπερνώντας τα 93 δολάρια.

Ενδεικτική της ταχύτητας με την οποία επηρεάζονται οι αγορές και του αντίκτυπου που έχουν ανάλογες ειδήσεις είναι το γεγονός ότι η άνοδος των τιμών του αργού «χτύπησε» το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ -οπως αναφέρουν οι FT- στέλνοντας την απόδοση του 10ετούς ομολόγου κατά 0,07 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,51%. !

Οπως αναφερει το Bloombreg , η Wall Street συνέχισε να επηρεάζεται από πολλαπλές γεωπολιτικές εξελίξεις, με τις κινήσεις στις τιμές του πετρελαίου να παραμένουν καθοριστικές.

Το δολάριο σημείωσε άνοδο. Ενώ ο S&P 500 παρουσίαζε διακυμάνσεις, οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου συνέχισαν να ανεβαίνουν.

Η συμφωνία που δεν υπέγραψε ο Τραμπ

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim – το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν- ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στην εκστρατεία βομβαρδισμών του Ισραήλ στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ και στις «παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός» σε όλα τα μέτωπα.

Αν και δεν υπήρξε επισημη επιβεβαίωση, η ανακοίνωση ηρθε λίγες ώρες μετά τη δηλωση των Φρουρών της Επανάστασης ότι οι δυνάμεις τους επιτέθηκαν σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ σε αντίποινα για αμερικανικά χτυπήματα εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν.

Την περασμένη εβδομάδα, αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι τα αντιμαχόμενα μέρη πλησιάζουν σε μια συμφωνία-πλαίσιο, αλλά περιμεναν να την υπογράψει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Την Παρασκευή, πάντως, ο Τραμπ είπε ότι σκόπευε να λάβει μια «τελική απόφαση» σχετικά με μια προκαταρκτική συμφωνία, αλλά μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση.

Ο Λίβανος γίνεται κρίσιμος παράγοντας της εξίσωσης

Η Τεχεράνη βαζει πλέον ουσιαστικά στην ατζέντα μια συνολική συμφωνία που θα αφορά και το Λίβανο ενω προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να στοχεύσει το βόρειο Ισραήλ εάν οι επιθέσεις συνεχιστούν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φοιτητων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος δήλωνοντας ότι οι συνομιλίες για μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα «εξελιχθούν θετικά».

Σε ανάρτησή του ανέφερ ότι η Τεχεράνη «θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία»—μια που εγγυάται ότι θα είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους παγκόσμιους εταίρους της.

Με το Ναυτικό των ΗΠΑ να διατηρεί μια αδυσώπητη λαβή μέγιστης πίεσης στον Περσικό Κόλπο, η κυβέρνηση αρνείται να βιαστεί σε οτιδήποτε λιγότερο από ολοκληρωτική νίκη.»